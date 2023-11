Seconda: pari ed emozioni nel derby Poggio Bustone-Santa Susanna. E c'è anche il terzo tempo. I commenti

RIETI - Quinto turno del campionato di Seconda categoria ormai archiviato. Nel girone C i protagonisti commentano una giornata non povera di emozioni, con partite decise all’ultimo, prove convincenti e sorprese. Si conferma in vetta Piazza Tevere che batte 2-1 il Velinia, seguito da un buon Montopoli (2-0 contro Corvaro) a tre punti di distanza con una gara in meno. Continua l’ottimo momento del Borgorose che all’ultimo respiro porta a casa i tre punti contro Monte San Giovanni (3-2). Pari e recriminazioni nel derby tra Poggio Bustone e Santa Susanna, due società che hanno evidenziato però i veri valori dello sport nel post-partita. Non si fanno male Atletico Cantalice e Alto Lazio (1-1) mentre arriva la prima vittoria in stagione per la Torpedo che batte nettamente Cantalupo (7-1).

Nel girone D poker di vittorie consecutive per Forano che batte anche il Fellas United e resta a punteggio pieno in testa al raggruppamento nonostante una gara in meno.

Risultati, marcatori e commenti (V giornata)

Torpedo Rieti – Gens Cantalupo 7-1

Vassallo, Francia, Ciccarelli, Ciccarelli, Micarelli, Micarelli, Vieriu (T), Corinaldesi F. (GC)

Primo successo stagionale per la Torpedo Rieti. Perentorio 7-1 contro una Gens Cantalupo in crisi a livello di risultati. Per la Torpedo, che torna a muovere la classifica, 4 punti. Ancora a secco la Gens.

Marco Tardioli, centrocampista Torpedo Rieti: «Buona partita affrontata da squadra. Un gruppo che si sta ritrovando e una vittoria che da morale e fiducia per il prosieguo della stagione. In bocca al lupo a Cantalupo che ha onorato il campo fino alla fine. Testa alla prossima».

Montopoli – Sporting Corvaro 2-0

D’Ascenzi, Ippoliti

Buon successo interno per Montopoli che resta imbattuto in campionato. I gialloblu superano 2-0 lo Sporting Corvaro con una prestazione convincente. La sblocca D’Ascenzi nel primo tempo e la chiude Ippoliti nella ripresa. Per Montopoli 10 punti in classifica, a meno 3 dalla capolista con una gara in meno. Corvaro interrompe la striscia di vittorie consecutive.

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Partita dura contro una buona squadra che non a caso veniva qui con due vittorie consecutive. Siamo rimasti sul pezzo, lottando su ogni pallone, bravi a sbloccarla prima della fine del primo tempo e a punirli in velocità nella ripresa. Nel finale abbiamo rischiato un po’ troppo, la gara poteva riaprirsi in un attimo. Ci prendiamo questi tre punti e pensiamo al prossimo impegno contro Cantalupo».

Mattia Corazza, difensore Sporting Corvaro: «Partita maschia, abbiamo giocato contro una bella squadra ma pure noi siamo andati bene. Noi non siamo riusciti a concretizzare tre o quattro occasioni che avevamo costruito. Loro hanno capitalizzato su due errori nostri e hanno vinto 2 a 0. Da martedì ci rimettiamo sotto per affrontare nei migliori dei modi la partita di sabato prossimo contro Torri in Sabina. Siamo un grande gruppo e ci crediamo, sono sicuro che già da sabato faremo bene».

Atletico Cantalice – Alto Lazio 1-1

Pica (AL), Provaroni (AC)

Finisce 1-1 il march di Cantalice tra l’Atletico e l’Alto Lazio. Passano i padroni di casa nel primo tempo con una gran rete di Provaroni, ma nella ripresa gli ospiti pareggiano su calcio d’angolo. Un punto a testa con le due squadre che restano appaiate a 8 punti al quinto posto in classifica.

Riccardo Di Battista, dirigente Atletico Cantalice: «È stata una partita equilibrata contro una bella squadra. Non siamo stati molto brillanti oggi, causa il turno infrasettimanale e qualche giocatore non al meglio. Nonostante tutto siamo riusciti a passare in vantaggio con un gran gol di Provaroni su un' azione ben sviluppata. Siamo scesi nel secondo tempo e abbiamo lasciando troppi spazi agli avversari che su un calcio d'angolo hanno raggiunto il pareggio. Nel finale siamo riusciti a creare ottime occasioni da rete per agguantare la vittoria, ma non siamo stati cinici sotto porta. Nota negativa un arbitraggio non all'altezza di un match del genere anche se non è nostro solito creare polemiche».

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «In un campo stretto abbiamo provato a giocare, ma alla terza partita in una settimana abbiamo accusato un po’ di stanchezza a causa anche di diverse assenze. Alla prima occasione abbiamo concesso loro un gol per una palla lasciata da noi al limite dell’area, bravi loro a sfruttare l’occasione. Nel secondo tempo abbiamo raggiunto il pareggio con Pica, rischiando poi nel finale perché eravamo sulle gambe. Quest’anno il campionato è livellato e difficile, dobbiamo impegnarci di più, le squadre sono tutte attrezzate. Portiamo a casa questo pareggio contro una buona squadra come l’Atletico».

Borgorose – Monte San Giovanni 3-2

D’Agostini, Calvanico, Romani (B), Garcia, Patacchiola (M)

Gara dalle mille emozioni a Borgorose per il match tra i padroni di casa e il Monte San Giovanni.

Roberto Ciaprini, allenatore Borgorose: «Abbiamo fronteggiato una bella squadra, ben organizzata e capeggiata dal bomber Patacchiola che già conoscevamo. È stata una gara molto combattuta e ricca di emozioni su entrambi i fronti.

D’Agostini rapido in area ha risposto alla rete avversaria e successivamente Calvanico con un sinistro ad incrocio ci ha mandato negli spogliatoi in vantaggio di una rete. Nei minuti finali del secondo tempo succede di tutto: rigore di Patacchiola per il 2-2 seguito da una punizione magistrale di Romani per il 3-2. Tre punti importanti per noi che ci portano nella parte alta della classifica».

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Purtroppo questo inizio di campionato per noi non è favorevole, oltre ad avere fuori diversi giocatori importanti per infortunio, la sfortuna ci perseguita, anche ieri dopo aver disputato una grande gara, andati in vantaggio con Garcia abbiamo subito due reti sempre per nostra disattenzione. Il secondo tempo si è giocato sempre nella loro metà campo creando diverse palle gol. Intorno all’87’ abbiamo pareggiato su calcio di rigore battuto da Patacchiola. Purtroppo al 94’ sono andati in vantaggio su punizione . Dispiace perdere cosi ma il calcio è questo».

Poggio Bustone – Santa Susanna 2-2

Ometto, Grifoni(S), Santoprete C., Balet Ange (P)

Finisce 2-2 il derby del Micheli di Rivodutri tra Poggio Bustone e Santa Susanna. Avanti la squadra di mister Pompili di due reti con Ometto e Grifoni, poi nella ripresa Poggio Bustone raggiunge il pari con episodi che fanno recriminare gli ospiti. A fine gara, la lieta nota del terzo tempo con le due società amiche che hanno messo da parte il risultato e l’agonismo per gustarsi un post-partita all’insegna della sportività insieme alle amministrazioni di Poggio Bustone e Rivodutri.

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Partita agonistica e avvincente, con occasioni da ambo le parti. Ci prendiamo un buon punto che fa bene aritmeticamente al percorso che stiamo facendo. Noi e Santa Susanna siamo come una famiglia, ci stanno dando una mano con il campo e saremo felici di aiutarli quando ne avranno bisogno. Il terzo tempo finale è la dimostrazione degli ottimi rapporti che le due società hanno».

Emanuele Mencarelli, dirigente Santa Susanna: «Partita difficile su un campo al limite per la forte pioggia della notte. Primo tempo dominato chiuso sul 2-0 che ci sta stretto visto un gol dubbio annullato e varie occasioni sprecate. Secondo tempo condizionato fortemente dall’arbitraggio ma merito agli avversari per il pareggio».

Velinia – Piazza Tevere 1-2

Sulpizi (V), Barbante, Polletti (P)

Quarta vittoria su cinque partite per la capolista Piazza Tevere che espugna il Vailati di Antrodoco battendo 2-1 i padroni di casa del Velinia. I reatini con Polletti e Barbante si portano sopra di due reti prima del gol dei padroni di casa che reagiscono ma non riescono a rimettere in piedi la gara. Piazza Tevere sale a 13 punti mentre il Velinia resta a secco.

Mauro Lucarelli, allenatore Velinia: «Purtroppo siamo qui a raccontare un’altra sconfitta. In svantaggio di due gol la squadra ha saputo reagire dimostrando carattere e voglia di invertire il trend, purtroppo anche questa volta non è bastato, rimane l'ottima prestazione dei ragazzi contro una squadra ben messa in campo e prima in classifica, devo ammettere che la differenza non si è assolutamente notata. Si riparte pensando alla prossima partita ancora più convinti delle proprie possibilità».

Riposa: Torri in Sabina

Girone D

Fellas United – Forano 1-3

Turchi, Turchi, Giuliani

Non ha intenzione di fermarsi il Forano che centra il quarto successo consecutivo. La squadra di Munzi batte 3-1 il Fellas United fuori casa. Foranesi avanti dopo pochi minuti di una rete e di un uomo e gara in discesa fino al 3-0. I padroni di casa accorciano solamente e non riescono ad impensierire ulteriormente la capolista del girone D. Forano resta dunque in testa con 12 punti in quattro gare disputate.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Gara indirizzata subito con l’espulsione e il conseguente gol su punizione di Turchi che hanno sbloccato la gara. Eventi simili fanno quasi accontentare la squadra, così siamo stati meno fluidi e non abbiamo messo in campo il ritmo e il gioco che ci contraddistinguono. Nella ripresa siamo andati sul 3-0, ma anche in questo caso abbiamo sciupato tante occasioni. Ci sta fare qualche errore, ma tutto sommato stiamo commentando una partita e un risultato positivo. Andiamo avanti a testa bassa sulla nostra strada».

Classifica Girone C

Piazza Tevere 13

Montopoli 10

Santa Susanna 10

Borgorose 10

Atletico Cantalice 8

Alto Lazio 8

Sporting Corvaro 6

Poggio Bustone 5

Torri in Sabina 4

Torpedo Rieti 4

Monte San Giovanni 4

Gens Cantalupo 0

Velinia 0

*Montopoli, Corvaro, Torri, Torpedo e Cantalupo con una gara in meno