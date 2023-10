Seconda: soddisfatte Forano, Santa Susanna, Atletico Cantalice, Torri, Alto Lazio e Piazza Tevere. I commenti

RIETI - È cominciata la Seconda categoria, tra conferme della passata stagione e parecchie novità interessanti. Il girone C ha visto Montopoli e Monte San Giovanni protagoniste dell’unico pareggio di giornata. Prestazioni convincente per Santa Susanna e Torri in Sabina contro le ripescate Torpedo e Velinia. Bene anche Atletico Cantalice e Piazza Tevere che battono rispettivamente Borgorose e Poggio Bustone. Incoraggiante esordio per mister Bucci sulla panchina di Alto Lazio che vince in trasferta contro la Gens Cantalupo.

Nel girone D bene Forano che supera l’esame Bravetta vincendo in trasferta 5-1.

Risultati, marcatori e commenti (I giornata)

Girone C

Montopoli – Monte San Giovanni 1-1

Ippoliti (MP), Felicioni (MSG)

Finisce 1-1 il match tra Montopoli e Monte San Giovanni. Avanti i “corsari” dopo pochi minuti grazie al pallonetto di Ippoliti, poi gli ospiti si fanno pericolosi, sbagliano un rigore e nella ripresa costringono Montopoli a giocare solo di rimessa. Nei minuti di recupero del secondo tempo il gol del decisivo pareggio di Felicioni regala un punto agli ospiti su un campo complicato come il Rinalduzzi.

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «C’è rammarico per il risultato e per la prestazione. Siamo partiti bene, creando subito occasioni e passando in vantaggio, poi ci siamo adattati troppo al loro gioco. Nella ripresa non siamo riusciti a gestire bene le ripartenze che la loro difesa sbilanciata ci ha concesso e nel finale abbiamo pagato, difendendo male sull’ultimo corner. Loro sono un’ottima squadra e gli va dato merito. C’è ancora molto da lavorare, oggi non siamo riusciti a riproporre sul campo quanto preparato in settimana. Pensiamo subito al prossimo match contro Santa Susanna».

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Un pareggio per quello che si era visto in campo era il minimo. Venivamo a questa partita con diversi infortunati, uno anche nel riscaldamento di oggi e uno durante la gara. Nonostante ciò e il rigore sbagliato nel primo tempo, non ci siamo demoralizzati e siamo riusciti a reagire e a raggiungere il pari su un campo molto difficile. Pensiamo alle prossime gare, recuperando energie e sperando di cominciare bene anche in casa”.

Torpedo Rieti – Santa Susanna 1-4

Vieriu (T), Antonacci, Marchioni, Marchioni, Ometto (S)

Buon esordio per Santa Susanna che al Gudini batte a domicilio la Torpedo Rieti 1-4. Gara sbloccata su calcio di rigore dagli ospiti convertito da Antonacci. La Torpedo non riesce a reagire, anzi, subisce il raddoppio di Marchioni e resta in inferiorità numerica. La partita si fa inevitabilmente in salita per i reatini che nella ripresa subiscono la doppietta personale di Marchioni e la rete del solito Ometto. Gol della bandiera di Vieriu.

Francesco Ciogli, capitano Torpedo Rieti: «Siamo partiti col piede giusto nei primi venti minuti. Purtroppo alla prima disattenzione siamo stati puniti con un calcio di rigore 'generoso'. Abbiamo subito il contraccolpo psicologico prendendo il 2 a 0 e rimanendo in 10 dal trentesimo del primo tempo. Non abbiamo mollato ma la partita da lì è stata in salita. Complimenti a loro, ottima squadra e un abbraccio a mister Pompili, icona del calcio reatino. Siamo comunque fiduciosi di poter fare bene e riscattarci onorando la maglia della Torpedo che da più di 40 anni calca i campi del calcio dilettantistico reatino. Per concludere un grande abbraccio al nostro direttore sportivo Stefano Botta per la scomparsa del padre Emilio».

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Preoccupazione per il fatto che era la prima partita che è sempre un'incognita ma i ragazzi hanno approcciato bene la gara e siamo andati subito in vantaggio con un rigore di Antonacci. Vantaggio poi legittimato con una bella prestazione e una doppietta di Marchioni. In chiusura quarto gol di Ometto sugli sviluppi di una punizione. Soddisfazione per questa ottima partenza, testa alla prossima».

Gens Cantalupo – Alto Lazio 2-3

Iannarella, Lattanzi (C), Corgentile, Di Loreto, Di Loreto (A)

Parte con il piede giusto l’Alto Lazio sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Bucci. Vittoria esterna per 2-3 contro la Gens Cantalupo dopo una con tante emozioni e capovolgimenti di fronte. Passano i padroni di casa al primo minuto con Iannarella, prima del pareggio di Corgentile, il quale fallisce anche un calcio di rigore. Nella ripresa Di Loreto ribalta la gara, prima del rigore realizzato dalla Gens con Lattanzi per il 2-2. Nei minuti di recupero arriva la seconda rete personale di Di Loreto per il 2-3 definitivo.

Fabrizio Lattanzi, tecnico-giocatore Gens Cantalupo: «C’è tanta rabbia per aver subìto la sconfitta nei minuti finali ma sono soddisfatto del comportamento di tutta la squadra: non abbiamo mai mollato e sono fiducioso se riusciremo a mantenere questi stimoli anche per le prossime gare.

La nostra formazione è stata rinnovata e reciteremo la nostra parte col massimo impegno».

Romeo Bucci, tecnico Alto Lazio: «Tre punti importanti ottenuti su un campo difficile dove abbiamo comunque creato molte occasioni e siamo stati bravi a crederci. Siamo ad inizio campionato e si lavora per ottenere il meglio».

Torri in Sabina – Velinia 2-0

Latini, Carosi

Parte bene la stagione del Torri in Sabina che all’esordio casalingo batte 2-0 il Velinia. Reti di Latini sugli sviluppi di calcio di punizione e di Carosi che sfrutta un errore in disimpegno della difesa ospite. Nella ripresa il Velinia ci prova, gioca gran parte del secondo tempo nella metà campo dei gialloblu ma non riesce a riaprire la gara.

Luca Zappaterreno, tecnico Torri in Sabina: «Un buon esordio. Abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo diverse volte in difficoltà ma siamo stati bravi nel primo tempo a raddoppiare per affrontare il resto della gara con più sicurezza. Nella ripresa ci siamo difesi bene e abbiamo portato a casa la vittoria. Era importante partire bene in un campionato equilibrato e difficile».

Mauro Lucarelli, allenatore Velinia: «Abbiamo fatto una buona gara, nonostante diverse assenze. Loro sono stati bravi a punire due nostri errori nel primo tempo e concretizzare. Nella ripresa abbiamo giocato praticamente sempre nella loro metà campo ma purtroppo non siamo riusciti a riaprire la gara. Il calcio è questo, vince chi riesce a segnare. Abbiamo comunque segnali positivi, la squadra è giovane, proveremo a toglierci qualche soddisfazione durante l’anno».

Atletico Cantalice – Borgorose 3-1

Beccarini A., Provaroni F., Tavani G. (AC), Morelli F. (B)

Vittoria all’esordio casalingo anche per l’Atletico Cantalice che supera 3-1 la neopromossa Borgorose. Gara controllata dai padroni di casa che gestiscono bene il vantaggio. Inutile ai fini del risultato la rete degli ospiti di Morelli. Borgorose proverà a rifarsi nel prossimo turno contro Poggio Bustone.

Riccardo Di Battista, dirigente Atletico Cantalice: «Siamo felici per aver inaugurato nel migliore dei modi la prima di campionato in casa, contro una buona squadra. Bella prestazione dei ragazzi, che sono riusciti a realizzare tre reti e a gestire bene la gara. Ora testa alla prossima di campionato»

Roberto Ciaprini, allenatore Borgorose: «Siamo stati decisamente poco decisivi ed imprecisi sotto porta, la nuova categoria ci deve far approcciare alla gara con più dinamismo e convinzione dei nostri mezzi. Complimenti al Cantalice autore di una gara attenta in tutte le zone del campo».

Poggio Bustone – Piazza Tevere 0-2

Giuliani, Miniucchi

Prova convincente per Piazza Tevere che vince in trasferta contro il Poggio Bustone. 0-2 il finale del match del Micheli, con le reti di Giuliani e Miniucchi (una per tempo) che regalano agli ospiti i primi tre punti stagionali.

Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «Buona gara giocata contro un avversario che ha messo in campo tanto entusiasmo e tanta grinta, siamo stati bravi a gestirla con maturità ed esperienza. Non abbiamo concesso molto. Complimenti ai ragazzi, bene iniziare così».

Riposa: Sporting Corvaro

Girone D

Bravetta – Forano 1-5

autogol, Turchi, Turchi, Trippetta, Giuliani

Ottimo esordio nel girone D per Forano che con un netto 1-5 supera in trasferta il Bravetta. Gara sbloccata dai foranesi grazie all’autogol dei romani dopo cinquanta secondi. Bravetta pareggia sul finale di primo tempo, ma la ripresa è a senso unico, Forano domina con la doppietta di Turchi e le reti di Trippetta e Giuliani. Prossimo impegno domenica al Comunale contro Faleria per l’esordio casalingo.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Essendo in un girone che non conosciamo bene, siamo andati con i piedi di piombo. Abbiamo iniziato abbastanza bene, sbloccando subito la gara, a metà del primo tempo però ci siamo abbassati troppo concedendo a loro di giocare e così è arrivato il pareggio. Nella ripresa con i cambi abbiamo cambiato atteggiamento. Sia fisicamente che tecnicamente siamo riusciti a controllare bene la gara. Avendo una rosa lunga ho sempre buone soluzioni per ogni tipo di situazione. Il risultato finale parla chiaro».

Classifica Girone C

Santa Susanna, Atletico Cantalice, Piazza Tevere, Torri in Sabina, Alto Lazio 3

Monte San Giovanni, Montopoli 1

Sporting Corvaro, Gens Cantalupo, Borgorose, Poggio Bustone, Velinia, Torpedo Rieti 0