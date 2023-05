Seconda: la soddisfazione di Gavignano, Cittaducale, Alto Lazio, Msg, Santa Susanna e Torri. I commenti

RIETI - Le parole dei protagonisti a raccontare quanto successo nel XXV turno del campionato di Seconda categoria. Importanti i successi esterni di Real Gavignano Ponzano e Cittaducale che restano a due punti di distanza in cima alla classifica dopo le rispettive vittorie con Cittareale e Forano. Alto Lazio si regala il quarto posto in solitaria grazie al successo contro lo Sporting Corvaro. Monte San Giovanni si rilancia battendo in trasferta l’Atletico Cantalice. Vittorie importanti per la salvezza di Santa Susanna, in casa contro Cantalupo, e di Torri in Sabina, in trasferta contro Piazza Tevere. L’unico pareggio di giornata è quello tra le ultime due della classe, Torpedo Rieti e Velinia, che pareggiano 3-3 e restano appaiate.

Risultati, marcatori e commenti (XXV giornata)

Alto Lazio – Sporting Corvaro 2-1

Bucci A., Di Loreto N. (AL), Amanzi P. (SC)

Continua la striscia di vittorie casalinghe per Alto Lazio che arriva a quota 8 successi interni di fila grazie al 2-1 contro lo Sporting Corvaro. Al vantaggio di Bucci risponde Amanzi, poi Di Loreto va a segno per la sesta gara consecutiva (dodicesimo centro stagionale) e regala la vittoria ai suoi. Alto Lazio con questo successo si regala il quarto posto con 39 punti, a più 3 su Forano e Monte San Giovanni che hanno però una gara in meno. Corvaro resta terz’ultimo a 21 punti.

Giacomo Spinola, dirigente Alto Lazio: «Sabato al Tilesi abbiamo incontrato una squadra che meriterebbe una posizione migliore in virtù di un centrocampo molto forte in grado di fraseggiare rapidamente e fornire palloni giocabili agli attaccanti, aspetto ci ha messo in difficoltà. Ben preparati atleticamente e con un gioco concreto (complimenti all’allenatore) al nostro gol, al 20’, di Aleandro Bucci hanno reagito e dopo soli otto minuti hanno pareggiato. Sul finire del primo tempo, il nostro secondo gol con Niccolò di Loreto, alla dodicesima marcatura stagionale. Secondo tempo senza gol ma occasioni e interventi dei rispettivi portieri. Solita partita eccellente del nostro Peppe De Bernardo. Nel complesso partita di ottimo livello. Come fu all’andata in casa loro, questa volta toccava a noi offrire un bel terzo tempo, cementando l’amicizia tra le due squadre e superando quelle piccole occasionali tensioni tra atleti che hanno dato veramente tutto per vincere. Proprio per questo ci piace il terzo tempo».

Santa Susanna – Gens Cantalupo 4-0

Desideri G., Ometto F., Ometto F., Marchioni L.

Importantissima vittoria per il Santa Susanna che al Micheli di Rivodutri cala il poker contro la Gens Cantalupo. Padroni di casa che passano in vantaggio con Desideri su corner prima del solito timbro di Ometto, autore di una doppietta che vuol dire 21 reti in stagione. L’ultimo gol lo segna Marchioni. Per Santa Susanna si tratta del quarto risultato utile nelle ultime cinque partite che permette agli uomini di Pompili di salire a 24 punti, a più 7 dalla zona retrocessione. Cantalupo resta a 28.

Emanuele Mencarelli, dirigente Santa Susanna: «Partita approcciata ottimamente. Siamo andati subito in gol su calcio d'angolo con Desideri,da lì siamo rimasti sul pezzo e con il bomber Ometto abbiamo raddoppiato. Nella ripresa siamo rimasti concentrati e non abbiamo rischiato nulla e anche con il caldo siamo riusciti ad essere lucidi e su varie ripartenze abbiamo segnato con ometto il terzo gol e marchioni Lulu Marchioni per sancire il risultato sul 4-0. Se riusciamo ad approcciare bene le partite la salvezza è alla nostra portata. Avanti verso la prossima»

Torpedo Rieti – Velinia 3-3

Gunnella D., Vieriu A., Francia J. (T), Tosoni G., Roselli E., autogol (V)

Lo scontro salvezza tra Torpedo Rieti e Velinia non delude di certo le aspettative. Le due squadre arrivavano appaiate prima di questo incontro e, dopo un match ricco di gol con sei reti complessive, restano a braccetto in classifica. Gli ospiti passano in vantaggio ma vengono raggiunti nella ripresa dalla prepotente reazione dei reatini. Con questo pareggio le due squadre salgono entrambe a quota 17 punti, restando appaiate in fondo alla classifica a meno 4 dal terz’ultimo posto.

Daniele Gunnella, difensore Torpedo Rieti: «Una bella partita tra due squadre che vogliono lottare per salvarsi. Siamo andati sotto ma l'abbiamo ripresa sfiorando il vantaggio nel finale. Il pareggio alla fine penso sia il risultato più giusto. Avanti così guardando a Corvaro. Ci sono ancora 5 partite e per noi devono essere tutte finali»

Cittareale – Real Gavignano Ponzano 1-2

Lopez E. (C), Nocelli M., Barnabei A. (G)

Non perde colpi la capolista Real Gavignano Ponzano che batte in trasferta Cittareale per 2-1 mantenendosi saldamente al comando del girone C. Passano i padroni di casa con la rete di Lopez nel secondo tempo, poi Gavignano rimonta con la tredicesima rete stagionale di Nocelli e il gol decisivo di Barnabei per il 2-1 finale. Tre punti pesanti che valgono la quarta vittoria consecutiva. Il Real sale a 55 punti, Cittareale resta a 33.

Alessandro Santoro, dirigente Cittareale: «Purtroppo ci siamo presentati nuovamente in formazione rimaneggiata a causa dei soliti infortuni. I ragazzi si sono impegnati al massimo sotto il sole cocente e sono stati encomiabili, più di questo non potevamo fare. Non ci metto la mano sul fuoco perché cerco sempre di essere pacato e imparziale, ma da come ho visto la rete del 2-1 posso dire che era fuorigioco. Tutto sommato usciamo soddisfatti per come abbiamo giocato viste anche le condizioni in cui eravamo»

Andrea Barnabei, centrocampista Real Gavignano Ponzano: «È stata una partita molto combattuta contro una buona squadra che è riuscita ad andare in vantaggio all’inizio del secondo tempo ma grazie al gol di Mattia Nocelli e il mio siamo riusciti a portare a casa la vittoria che ci permette di consolidare il primo posto e a perseguire il nostro obiettivo».

Forano – Cittaducale 2-3

Migliorati A., Mandosi Fi. (F), Papò F., Papò F., Papò F. (C)

Cittaducale non ha intenzione di fermarsi e prima del turno di riposo infila la dodicesima vittoria consecutiva. I gialloblu battono in trasferta Forano in rimonta per 3-2. Nel primo tempo i padroni di casa creano di più e passano con Migliorati su punizione, prima di essere raggiunti poco dopo dalla rete di Papò su calcio d’angolo. Nella ripresa esce meglio Cittaducale e con Papò si porta nel giro di un quarto d’ora sul 3-1. La rete di Mandosi al 90’ regala una speranza di rimonta ai foranesi che non riescono però ad impattare. Cittaducale sale a 53 punti, restando a meno 2 dalla vetta. Forano resta a quota 36.

Stefano Munzi, allenatore Forano Calcio 2020: «Purtroppo oggi le assenze e la sfortuna hanno fatto la loro parte. Conoscevamo i loro punti di forza e nel primo tempo li abbiamo aspettati senza rischiare nulla. Siamo passati in vantaggio poi purtroppo la rete del pareggio a fine primo tempo ci ha tagliato le gambe. Abbiamo anche avuto la possibilità di andare in vantaggio ad inizio ripresa, poi ci siamo ritrovati sotto a causa di un episodio di pura sfortuna. Siamo comunque riusciti fino alla fine di poter restare in partita e il gol nel finale di gare ne è la riprova».

Claudio Ranalli, allenatore Cittaducale: «Dodicesima vittoria consecutiva e siamo ancora lì a lottare per qualcosa di importante. Quella di oggi era una tappa fondamentale contro una squadra tosta. Abbiamo tenuto il pallino del gioco senza creare nel primo tempo e siamo passati in svantaggio su palla inattiva. Per fortuna abbiamo reagito bene raggiungendo subito il pari. Nella ripresa siamo rientrati bene e ci siamo portati in vantaggio con merito. Nel finale abbiamo sofferto con un infortunato che è dovuto restare in campo ma siamo stati compatti e abbiamo resistito portando a casa altri tre punti importanti. Adesso andiamo avanti pensando partita dopo partita al raggiungimento del nostro obiettivo».

Piazza Tevere – Torri in Sabina 2-3

Di Carlo O., Ouro A., Pessi S. (T), Principi D., Barbante L. (PT)

Vittoria esterna pesantissima per Torri in Sabina che espugna 3-2 il Gudini battendo Piazza Tevere. Ospiti avanti nel primo tempo grazie alla rete di Osvaldo Di Carlo. Nella ripresa arriva il raddoppio di Torri con ancora Di Carlo protagonista, questa volta nelle vesti di assistman per servire Ouro che sigla il 2-0. Piazza Tevere non ci sta: accorcia con una punizione di Principi e impatta con la rete in contropiede di Barbante. Il gol vittoria degli ospiti arriva nel finale con il colpo di testa di Pessi che vale i tre punti. Torri sale a quota 23, mentre Piazza Tevere, costretta alla seconda sconfitta consecutiva, resta a 36.

Fabrizio Del Bianco, presidente Torri in Sabina: «Caldo torrido. Osvaldo Di Carlo con un tiro cross ci ha portato avanti e siamo andati al riposo sull’1-0. Gara molto equilibrata e ben gestita da noi. Nella ripresa abbiamo firmato il raddoppio con Abdrhman che, dopo un bel lancio di Di Carlo, è riuscito a superare due difensori e a battere il portiere. Sapevamo di affrontare un’ottima squadra che gioca bene palla a terra e infatti la reazione di Piazza Tevere non si è fatta attendere e su punizione hanno accorciato e pareggiare su contropiede. Nel finale abbiamo conquistato il 3-2 finale con lo stacco imperioso di Pessi su assist di Bertoldi. Siamo assolutamente soddisfatti di come si è comportata la squadra in campo. Questi sono tre punti importantissimi, ma non dobbiamo abbassare la guardia, la strada è ancora lunga. Dobbiamo continuare così per fare un bel bottino di punti per stare tranquilli in chiave salvezza».

Atletico Cantalice – Monte San Giovanni 2-3

Mei T., Cantonetti S., Mariani N. (MSG), Miniucchi F., Miniucchi F. (AC)

Monte San Giovanni vince in trasferta contro l’Atletico Cantalice e trova il secondo successo di fila. Miniucchi risponde alla rete di Tiziano Mei nel primo tempo. Nei secondi quarantacinque minuti la formazione ospite si porta avanti di due reti grazie al solito Cantonetti (16 gol in stagione) e a Mariani. La rete della doppietta personale di Miniucchi non basta ai padroni di casa per raggiungere il pari. Monte San Giovanni aggancia così a quota 36 punti Forano e Piazza Tevere, mentre l’Atletico rimane a quota 26.

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Abbiamo disputato una grande partita su un campo molto difficile. Il primo tempo si è chiuso sull'uno a zero in nostro favore con la rete di Mei Tiziano concedendo quasi nulla all'avversario. Nel secondo tempo su una nostra distrazione il Cantalice ha pareggiato. Credevamo di portare a casa i tre punti e abbiamo continuato a spingere raccogliendo i frutti con Cantonetti e subito dopo con Mariani, loro hanno accorciato su calcio di punizione nel recupero concesso di 5 minuti. Siamo molto contenti di questo risultato che ci proietta nelle zone alte in classifica».

Riposa: Montopoli

Classifica

Real Gavignano Ponzano 55

Cittaducale 53

Montopoli 41

Alto Lazio 39

Forano 36

Monte San Giovanni 36

Piazza Tevere 36

Cittareale 33

Gens Cantalupo 28

Atletico Cantalice 26

Santa Susanna 24

Torri in Sabina 23

Sporting Corvaro 21

Velinia 17

Torpedo Rieti 17

Torri in Sabina e Sporting Corvaro con due gare in meno

Montopoli, Forano, Monte San Giovanni, Cittareale, Atletico Cantalice, Santa Susanna, Velinia e Torpedo Rieti con una gara in meno