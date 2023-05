Seconda: la soddisfazione di Gavignano, Cittaducale, Montopoli, Monte San Giovanni e Cantalupo. I commenti

RIETI - Si è consumato il ventiquattresimo turno nel girone C di Seconda categoria. Si conferma una corsa a due quella per il titolo con Gavignano che vince nettamente contro l’Atletico Cantalice (4-0) e Cittaducale che infila l’undicesimo successo consecutivo (2-1 contro Santa Susanna). Vince anche Montopoli che batte 2-1 fuori casa Torri in Sabina: i “corsari” restano al terzo posto in solitaria. Poker del Monte San Giovanni ai danni della Torpedo Rieti, raggiunta dal Velinia che ferma sull’1-1 Alto Lazio. Successi importante in chiave salvezza per Corvaro (3-0 contro Piazza Tevere) e Cantalupo, che con il 4-2 contro Cittareale si allontana dai bassifondi.



Risultati, commenti e marcatori (XXIV giornata)



Cittaducale – Santa Susanna 2-1

Papo F., Mancini A. (C), Ometto F. (S)

Cittaducale non si ferma e batte anche Santa Susanna. 2-1 al San Francesco che vale l’undicesima vittoria consecutiva. Papo e Mancini portano i padroni di casa sul 2-0, il rigore del bomber Ometto accorcia le distanze, Santa Susanna sfiora il pari ma a gioire sono i gialloblu che restano a meno due dalla vetta con 50 punti. Santa Susanna rimane a 21 punti.

Claudio Ranalli, allenatore Cittaducale: «Abbiamo approcciato la partita nel modo giusto creando diverse occasioni contro una squadra fisica e ben messa in campo. Siamo andati avanti con Papo, abbiamo tenuto il pallino del gioco fino al 2-0 di Mancini a metà del secondo tempo, dopo di che loro hanno alzato il baricentro e noi ci siamo abbassati troppo subendo il loro gol su rigore a 10 minuti dalla fine. Nonostante tutto siamo riusciti a portare a casa il risultato lottando fino alla fine su ogni pallone. Un applauso ai ragazzi per il carattere che hanno messo ed al Santa Susanna che ha provato fino all' ultimo minuto a pareggiare la partita. Testa alla prossima».

Emanuele Mencarelli, dirigente Santa Susanna: «Partita giocata alla pari con una squadra che si sta giocando il campionato. Ometto ha segnato il rigore del 2-1 in un momento della partita in cui stavamo creando problemi alla loro difesa, con un po' di fortuna avremmo riportato anche un punto a casa, abbiamo anche preso una traversa nei minuti di recupero, ma d'altronde quest'anno va così: dobbiamo lottare ogni partita per conquistare la salvezza. Andiamo avanti con questo spirito di sacrificio».



Real Gavignano Ponzano – Atletico Cantalice 4-0

Recchia M., Nocelli M., D’Achille D., D’Ascenzi G.

Si conferma al primo posto il Real Gavignano Ponzano che conquista il terzo successo consecutivo. Battuto con un netto 4-0 l’Atletico Cantalice. Vantaggio firmato da Recchia a metà primo tempo dagli undici metri. Nella ripresa la squadra di mister Galassetti dilaga e fa suoi i tre punti. Gavignano resta primo in classifica con 52 punti. Cantalice, adesso a 25 punti, tornerà in campo domani pomeriggio per il recupero contro Torri.

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «Buonissima gara. Siamo tornati a giocare bene come sappiamo fare dopo un periodo non facilissimo. Oggi ho visto davvero una gran bella partita e non posso che essere soddisfatto. Dico un bravo a tutti».

Andrea Rogai, allenatore Atletico Cantalice: «Annata difficile dove ci sono girate male tante cose. Tanti infortuni, oggi pure non eravamo al completo e quando vieni a giocare gare con squadre attrezzate come queste è poi difficile. Complimenti a loro che hanno meritato, noi abbiamo fatto quel che potevamo».



Monte San Giovanni – Torpedo Rieti 4-0

Cantonetti S., Cantonetti S., Mariani N., Coronetta M.

Largo successo al Laureti per il Monte San Giovanni che batte la Torpedo Rieti con un pesante 4-0. Gli ospiti reggono bene nel primo tempo, poi nella ripresa i padroni di casa si scatenano e guidati da Cantonetti (doppietta e 15esimo gol in stagione) tornano alla vittoria. Monte San Giovanni sale a 33 punti, mentre la Torpedo viene agganciata dal Velinia a quota 16.

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «È stata una buona gara nonostante avessimo diverse assenze. Il risultato è maturato tutto nel secondo tempo. Pensiamo alla prossima gara».



Sporting Corvaro – Piazza Tevere 3-0

Tempesta A., Bertoldi M., Massimi E.



Successo largo e importante per lo Sporting Corvaro che batte nettamente Piazza Tevere tra le mura amiche del De Amicis. 3-0 e tre punti di vitale importanza per la squadra biancoblu che sale a 21 punti allontanandosi dal penultimo posto. Piazza tevere resta quarta a 36 punti a pari merito con Alto Lazio e Forano.



Gens Cantalupo – Cittareale 4-2

Mayorga J. C., Miracolo L. (CIT), Corinaldesi Fr., Bonifazi M, Murati R., Murati R. (GC)

Mille emozioni al Tempesta di Cantalupo dove i padroni di casa della Gens vincono in rimonta contro Cittareale. Succede tutto nella ripresa, con gli ospiti avanti di due reti fino a metà secondo tempo, quando restano in inferiorità numerica e vedono reagire prepotentemente Cantalupo: nel giro di 5 minuti i padroni di casa vanno a segno tre volte e Murati chiude la gara al 90’ con la rete della doppietta personale e del 4-2 definitivo. Punti importanti per Cantalupo che sale a 28. Cittareale resta settima a 33.

Fabrizio Lattanzi, allenatore Gens Cantalupo: «Vittoria bella e meritata. Avevamo bisogno di questi tre punti per la salvezza e per il morale. Conoscevamo Cittareale, il loro modo di giocare e i loro punti di forza. Il campo in terra sicuramente li ha penalizzati. Nel primo tempo abbiamo creato parecchio senza riuscire a concretizzare. Non abbiamo approcciato bene la ripresa e loro sono andati meritatamente in vantaggio, poi complice la superiorità numerica ma anche la grande voglia messa in campo, i ragazzi hanno reagito e abbiamo ribaltato la gara. Adesso ci aspettano impegni difficili ma li affronteremo con un umore migliore dopo questa vittoria».

Alessandro Santoro, dirigente Cittareale: «Purtroppo siamo venuti a Cantalupo con una panchina corta e con un paio di infortuni l’abbiamo pagata. Nel finale abbiamo avuto anche grandi occasioni per raggiungere il pareggio. Quest’anno siamo stati sfortunati con gli infortuni, molti giocatori sono fermi da diverso tempo e non riusciamo spesso ad avere una panchina numerosa. La nostra posizione in classifica ci lascia tranquilli, affronteremo come meglio potremo questo finale di campionato».



Torri in Sabina – Montopoli 1-2

Capati A., De Santis Man. (M), Volpi S. (T)

Secondo successo consecutivo per Montopoli che fa suo il derby del Luchetti contro Torri in Sabina. Volpi dal dischetto risponde a Capati nel primo tempo. Nella ripresa Montopoli passa nuovamente in vantaggio con Manuel De Santis e consolida il terzo posto in classifica salendo a 41 punti. Torri recupererà domani la gara con l’Atletico Cantalice per cercare punti importanti in chiave salvezza.

Antonio Sartori, dirigente Torri in Sabina: «Dispiace per la sconfitta, che non riteniamo meritata, dopo aver disputato alla pari una gara equilibrata. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma dobbiamo accettare il responso del campo e ringraziare comunque il lavoro del nostro staff tecnico col quale vogliamo costruire qualcosa di importante per il futuro».

Cristian Ferretti, tecnico Montopoli: «All’inizio siamo partiti bene passando in vantaggio e creando buone occasioni, poi ci siamo abbassati troppo e gli avversari ne hanno approfittato cogliendo il pareggio. Nella ripresa siamo rientrati in campo più concentrati conseguendo una vittoria giusta e meritata e vogliamo continuare così per confermandoci come terza forza di questo campionato».



Velinia – Alto Lazio 1-1

Roselli E. (V), Di Loreto N. (A)

L’unico pareggio del turno esce fuori dallo scontro tra Velinia e Alto Lazio. Ad Antrodoco finisce 1-1 con le reti di Roselli e del solito Di Loreto che arriva a quota 11 in campionato. Un punto che fa molto comodo al Velinia che raggiunge in classifica la Torpedo Rieti (16 punti) la settimana prima dello scontro diretto. Alto Lazio va invece a 36 punti.



Riposa: Forano



Classifica

Real Gavignano Ponzano 52

Cittaducale 50

Montopoli 41

Forano 36

Piazza Tevere 36

Alto Lazio 36

Cittareale 33

Monte San Giovanni 33

Gens Cantalupo 28

Atletico Cantalice 25

Sporting Corvaro 21

Santa Susanna 21

Torri in Sabina 19

Velinia 16

Torpedo Rieti 16

Forano, Cittareale, Monte San Giovanni, Santa Susanna, Velinia e Torpedo con una gara in meno

Cantalice e Corvaro con due gare in meno

Torri con tre gare in meno