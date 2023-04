Seconda: la soddisfazione di Gavignano, Cittaducale, Montopoli e Santa Susanna. Corvaro sfortunato. I commenti

RIETI - Titoli di coda sulla ventitreesima giornata del girone B di Seconda categoria. Si confermano i protagonisti commentano il fine settimana che vede confermarsi le prime due in classifica: la capolista Real Gavignano Ponzano batte 2-0 in trasferta la Torpedo Rieti, mentre Cittaducale vince la decima gara consecutiva battendo 3-1 a domicilio Cittareale. Si ferma Forano che cade sul campo del Santa Susanna (3-2) e cede la terza posizione a Montopoli, vittorioso al Rinalduzzi contro lo Sporting Corvaro. Vittorie anche per Piazza Tevere e Alto Lazio. Pari tra Cantalice e Cantalupo.

Risultati, marcatori e commenti (XXIII giornata)

Alto Lazio – Monte San Giovanni 2-1

Bucci A., Di Loreto N. (AL), Cantonetti S. (M)

Successo per Alto Lazio nello scontro ad alta quota tra Alto Lazio e Monte San Giovanni. I padroni di casa conquistano tre punti pesanti per insediare le prime quattro posizioni. Al vantaggio iniziale di Bucci, risponde il solito Cantonetti, autore del suo 13esimo gol stagionale. La rete di Di Loreto nel finale regala però i tre punti ai padroni di casa.

Torpedo Rieti – Real Gavignano Ponzano 0-2

Loreti D., Recchia M.

Vince ancora la capolista Real Gavignano Ponzano che batte al Gudini 2-0 la Torpedo Rieti. Reti di Loreti e Recchia che valgono il secondo successo consecutivo per la squadra di mister Galassetti. Gavignano resta in testa con 49 punti, mentre la Torpedo resta penultima con 16.

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «Vinciamo una gara importante contro una squadra che non ha mollato e sta onorando alla grande il campionato. Sono soddisfatto della prova della squadra vista anche la bella prova dell’avversario che, a differenza di altri, ha dato tutto in campo».

Montopoli – Sporting Corvaro 2-0

Gulino F., Gulino F.

Vince Montopoli tra le mura amiche del Rinalduzzi nel delicato match contro lo Sporting Corvaro. La doppietta di capitan Gulino regala ai “corsari” il terzo posto in classifica dopo una gara molto complicata con una rete annullata agli ospiti in avvio di gara. Montopoli scavalca così Forano e si porta a 38 punti, mentre Corvaro resta a 18.

Cristian Ferretti, tecnico Montopoli: «Abbiamo fatto una buona gara, faccio i miei complimenti a tutti i ragazzi. Sapevamo di affrontare un avversario tosto che ha bisogno di punti, abbiamo preparato bene la partita e sono soddisfatto. Nella ripresa, a differenza di domenica scorsa, siamo stati più concentrati, non abbiamo concretizzato molte azioni ma nel finale siamo riusciti a chiudere la gara con un’azione splendida frutto del lavoro fatto in allenamento. Gara corretta, faccio i miei complimenti a Corvaro sia per come ha giocato che per come si è comportata in campo».

Mauro Coletta, tecnico Sporting Corvaro: «I ragazzi hanno fatto del loro meglio per giocarsi la partita. Abbiamo creato e giocato bene ma purtroppo tutto questo non è bastato. In diversi episodi siamo stati sfortunati, sia in occasione del gol annullato che del rigore non dato. Andiamo avanti a testa alta, recupereremo nella prossima gara degli elementi importanti».

Santa Susanna – Forano 3-2

Ometto F., Ometto F., Desideri G. (S), Migliorati A., Magrini J. (F)

Successo importante per Santa Susanna in chiave salvezza su Forano. I padroni di casa battono 3-2 la squadra di mister Munzi grazie alla doppietta dell’intramontabile bomber Ometto, al 18esimo gol stagionale. Forano prova a reagire al doppio svantaggio con la rete su punizione di Migliorati ma il rigore nella ripresa di Ometto chiude definitivamente i giochi. Santa Susanna sale a 21 punti, mentre Forano si vede superare da Montopoli e raggiungere da Piazza Tevere.

Emanuele Mencarelli, dirigente Santa Susanna: «Siamo entrati con la giusta cattiveria e subito Bomber Ometto segnava su pallone fantastico di Lulu Marchioni, poi altre occasioni e raddoppio di Desideri perentorio di testa . Nel secondo tempo abbiamo subito il 2-1 e da lì Forano ha cercato il pareggio. Siamo rimasti in 10 su una doppia ammonizione molto dubbia . Poi con tanto cuore abbiamo retto botta e Ometto si ha siglato il rigore che ci ha poi dato più tranquillità. Abbiamo dato tutto sia di cuore che energia e siamo riusciti ad ottenere il risultato che ci serviva per la salvezza, avanti così».

Cittareale – Cittaducale 1-3

Mayorga J. (CR), De Fulgentiis L., Pirri A., Mancini A. (CD)

Cittaducale infila la decima vittoria consecutiva. Non ha intenzione di fermarsi la squadra di mister Ranalli che batte 3-1 in trasferta anche Cittareale. A segno il solito Pirri (17 reti in stagione) prima della rete del definitivo 3-1 di Mancini su punizione. Cittaducale resta a meno 2 dalla vetta con 47 punti.

Claudio Ranalli, tecnico Cittaducale: «Vittoria importante contro una squadra che gioca un bel calcio. Una bellissima partita caratterizzata da bel gioco e sofferenza, le due squadre hanno giocato a viso aperto fino al fischio finale. Passati in vantaggio quasi subito con De Fulgentiis, abbiamo fallito un paio di occasioni e poi subito il gol del pareggio ad inizio di secondo tempo. Il bel gioco ha portato svariate occasioni da ambo le parti fino al gol di Pirri del 2 a 1. Partita che si poteva chiudere molto prima in tre o quattro occasioni non sfruttate, chiusa poi da Mancini su punizione. Come dico sempre, testa alla prossima».

Piazza Tevere – Velinia 3-1

Cipriani F., Cipriani F., Oddi R. (P), Del Sole P. (V)

Importante successo anche per Piazza Tevere che battendo 3-1 il fanalino di coda Velinia aggancia al quarto posto Forano. Tutto facile per i padroni di casa che vanno avanti di 3 reti con la doppietta di Cipriani e la marcatura numero 12 di Oddi. Velinia resta all’ultimo posto con 15 punti.

Atletico Cantalice – Gens Cantalupo 2-2

Iannarella G., Fabbrini M. (GC), Caperna A., Cresta A. (AC)

Non si fanno del male Atletico Cantalice e Gens Cantalupo nell’ultimo match in programma questo fine settimana. 2-2 il finale con le reti di Caperna e Cresta a rispondere a quelle ospiti di Iannarella e Fabbrini. Entrambe le squadre restano appaiate al nono posto con 25 punti.

Riposa: Torri in Sabina

Classifica

Real Gavignano Ponzano 49

Cittaducale 47

Montopoli 38

Piazza Tevere 36

Forano 36

Alto Lazio 35

Cittareale 33

Monte San Giovanni 30

Atletico Cantalice 25

Gens Cantalupo 25

Santa Susanna 21

Torri in Sabina 19

Sporting Corvaro 18

Torpedo Rieti 16

Velinia 15

Torri con tre gare in meno

Cantalice con due gare in meno

Cittareale, Monte San Giovanni, Santa Susanna, Torpedo e Velinia con yna gara in meno