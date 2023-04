Seconda: Gavignano e Cittaducale allungano, Forano e Montopoli deluse, sorride la Torpedo. I commenti

RIETI - Squillo della capolista Real Gavignano mentre Cittaducale suona la "nona" sinfonia. Scende il sipario sul weekend di Seconda categoria. A commentare la ventiduesima giornata ci pensano i protagonisti. Vittorie in testa alla classifica per Gavignano che torna a sorridere contro Alto Lazio (2-1) e Cittaducale che infila la nona vittoria consecutiva contro l’Atletico Cantalice (2-0). Successo per la Torpedo Rieti che in rimonta supera la Gens Cantalupo in trasferta (3-2) e abbandona l’ultima posizione in classifica. Tutte le altre gare terminano in parità: Forano crea ma non va oltre lo 0-0 con Cittareale, Montopoli si ferma sul campo del Velinia (1-1) e Monte San Giovanni recrimina contro Piazza Tevere (1-1). Rinviata Sporting Corvaro – Torri in Sabina a causa del maltempo di sabato.



Risultati, marcatori e commenti (XXII giornata)



Real Gavignano Ponzano – Alto Lazio 2-1

Nocelli M., Nocelli M. (G), Di Loreto N. (A)

Torna alla vittoria la capolista Real Gavignano Ponzano. Lo fa davanti al proprio pubblico dopo una gara difficile contro una buona Alto Lazio. Alla rete nel primo tempo di Nocelli su colpo di testa, risponde in avvio di ripresa Di Loreto. A due minuti dalla fine la decide ancora Nocelli su un corner. Dopo un finale nervoso, la squadra di mister Galassetti conquista i tre punti e sale a quota 46. Alto Lazio resta a 32 punti.

Marco Galassetti, tecnico Real Gavignano Ponzano: «Siamo felici di essere tornati alla vittoria. I tre punti oggi erano fondamentali, sia per la classifica che per il morale. Vincere contro Alto Lazio non è assolutamente semplice, sono una gran bella squadra. Questa vittoria sul finale ci fa bene, dobbiamo continuare così».

Andrea Teofili, dirigente Alto Lazio: «Una gara bella, tosta ma gestita male dal direttore di gara. Loro sono un’ottima squadra alla quale noi siamo riusciti a tener testa. Il pareggio probabilmente sarebbe stato il risultato più giusto, purtroppo il gol nel finale ci ha impedito di portare punti a casa. Sottolineo però come il direttore di gara sia stato inadeguato in molte circostanze, come dopo il gol del loro raddoppio con il loro attaccante non sanzionato dopo aver scatenato il parapiglia finale».



Monte San Giovanni – Piazza Tevere 1-1

Proni A. (M), Cipriani F. (P)

Finisce 1-1 lo scontro d’alta quota tra Monte San Giovanni e Piazza Tevere. Gli ospiti falliscono nel primo tempo un calcio di rigore e nel secondo vanno sotto dopo il gran gol su punizione di Proni. La rete del pareggio di Cipriani arriva dopo pochi minuti e fissa il punteggio sull’1-1 finale. Piazza Tevere resta al quinto posto con 33 punti, sempre a più 3 sul Monte San Giovanni che ha però una gara in meno.

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Gara condizionata dal terreno molto pesante, primo tempo equilibrato con occasioni non sfruttate da ambo le parti, come il loro calcio di rigore sbagliato dopo 5 minuti. Nella ripresa abbiamo cambiato modulo e impostato il nostro gioco, siamo andati in vantaggio ma subito dopo ci hanno pareggiato. Ci sono state almeno due situazioni nitide da calcio di rigore a nostro favore inspiegabilmente non concesse».



Cittaducale – Atletico Cantalice 2-0

Pirri A., Ferretti F.

Non ha intenzione di fermarsi il Cittaducale che batte anche l’Atletico Cantalice (2-0) e conquista la nona vittoria consecutiva. A sbloccare la gara è il solito Pirri, al sedicesimo centro stagionale e di nuovo in testa alla classifica marcatori insieme a Ometto. I padroni di casa arrivano al raddoppio prima dell’intervallo con Ferretti e chiudono la gara gestendo bene il vantaggio nel secondo tempo. Cittaducale sale a 44 punti restano a meno 2 dalla vetta e allungando sulle inseguitrici. L’Atletico Cantalice resta a 24 punti dopo la terza sconfitta consecutiva.



Claudio Ranalli, allenatore Cittaducale: «In queste partite bisogna entrare in campo con la testa ed i ragazzi lo hanno fatto perfettamente imponendo da subito il gioco e andando subito in vantaggio con Pirri. Dopo due o tre occasioni mancate e un paio di buoni interventi del loro portiere, abbiamo trovato la seconda rete con Ferretti da un azione di calcio d'angolo. Una occasione per loro su una punizione sventata molto bene da Degano poi inoperoso per tutta la partita. Nel secondo tempo siamo stati un po' meno brillanti ma i ragazzi sono riusciti ad amministrare molto bene il doppio vantaggio lasciando solo un paio di occasioni agli avversari senza conseguenze. Ora testa alla prossima».



Forano – Cittareale 0-0

Termina senza reti lo scontro d’alta quota tra Forano e Cittareale. I foranesi creano parecchio ma senza incidere con gli ospiti in formazione rimaneggiata e in inferiorità numerica da metà secondo tempo. La squadra di mister Munzi mantiene comunque il terzo posto salendo a 36 punti, mentre Cittareale sale a 33.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Purtroppo non è andata come speravamo. Sotto il punto di vista del gioco la squadra mi è piaciuta, abbiamo concesso poco e creato parecchio, purtroppo ci è mancato qualcosa davanti, in un paio di occasioni è stato bravo il loro portiere. Gli episodi poi ci hanno penalizzato, come nel finale con un calcio di rigore solare non fischiato. Raccogliamo un punto da questa gara e pensiamo alle prossime sfide».

Alessandro Santoro, dirigente Cittareale: «Un punto d’oro conquistato con il cuore dai nostri ragazzi. Siamo venuti in questa difficile trasferta in formazione rimaneggiata con soli due giocatori in panchina, ma con i denti e con la giusta voglia abbiamo lottato e conquistato un punto importante. Nel finale in inferiorità numerica abbiamo dovuto chiuderci ancora di più ma siamo riusciti a resistere. Sono veramente orgoglioso dell’atteggiamento avuto dalla squadra».



Gens Cantalupo – Torpedo Rieti 2-3

Vieriu A., Bartolomei M., Gunnella D. (T), Corinaldesi Fr., autogol (GC)

Successo esterno importante in chiave salvezza per la Torpedo Rieti. Al Tempesta di Cantalupo i reatini battono 3-2 i padroni di casa della Gens in un match ricco di emozioni e capovolgimenti di fronte: avanti 1-0 gli ospiti, poi 2-1 per Cantalupo e ribaltone finale con la rete di Gunnella per il 3-2. La Torpedo abbandona così l’ultimo posto in classifica scavalcando il Velinia. Cantalupo resta a metà classifica.

Christian Di Lorenzo, difensore Torpedo: «Partita ben giocata da noi, sofferta e dalle tante emozioni. Il gruppo ha risposto alla grande. Sono contento e orgoglioso di far parte di questa squadra. Complimenti a Cantalupo, ottima squadra. Ora testa a Gavignano. Siamo vivi e lotteremo fino alla fine».



Velinia – Montopoli 1-1

Gulino F. (M), Fainelli N. (V)

Si ferma anche il Montopoli che è costretto all’1-1 sul campo del Velinia. Buona partenza per gli ospiti che passano in vantaggio grazie a un rigore del solito Gulino, al decimo gol in stagione. Nella ripresa molto meglio il Velinia che firma il pareggio con Fainelli. Montopoli resta dunque al quarto posto con 34 punti, mentre il Velinia sale a quota 15 ma scivola all’ultimo posto, superato dalla Torpedo.

Cristian Ferretti, allenatore Montopoli: «Risultato giusto per quello che si è visto in campo. Siamo entrati bene in gara, passando in vantaggio con il rigore di Gulino e creando parecchio ma senza riuscire a sfruttare le occasioni. Nella ripresa siamo calati, abbiamo giocato male e il Velinia, a cui vanno fatti i complimenti, ne ha approfittato. Purtroppo quest’anno in trasferta facciamo fatica in termini di risultati. La classifica dice che siamo ancora lì, in gioco per posizioni importanti. Sono convinto che diremo la nostra».



Rinviata impraticabilità campo: Sporting Corvaro – Torri in Sabina

Riposa: Santa Susanna



Classifica

Real Gavignano Ponzano 46

Cittaducale 44

Forano 36

Montopoli 35

Cittareale 33

Piazza Tevere 33

Alto Lazio 32

Monte San Giovanni 30

Atletico Cantalice 24

Gens Cantalupo 24

Torri in Sabina 19

Sporting Corvaro 18

Santa Susanna 18

Torpedo Rieti 16

Velinia 15

Atletico Cantalice, Corvaro e Torri con due gare in meno

Monte San Giovanni, Cittareale, Santa Susanna, Velinia e Torpedo con una gara in meno