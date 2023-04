Seconda: Alto Lazio prosegue la risalita, lotta aperta sia per la vetta che per la salvezza. I commenti

RIETI - Si chiude la ventunesima giornata del campionato di Seconda categoria, l’ultima prima della pausa di Pasqua. Sabato si giocheranno infatti soltanto i due recuperi dell’undicesima giornata (Cittareale – Monte San Giovanni e Alto Lazio – Torri in Sabina). La classifica parla di un girone C sempre più combattuto con la capolista Gavignano che manca l’appuntamento con la vittoria per la terza settimana consecutiva e perde al Gudini 4-2 contro Piazza Tevere.

Ad approfittarne le inseguitrici, soprattutto Cittaducale che vince in trasferta 3-0 contro la Torpedo e si porta a meno 2. Vince anche Forano 3-1 sul campo di Cantalice, con un finale di apprensione per il brutto infortunio alla testa del portiere ospite. Montopoli vince di misura lo scontro diretto con Monte San Giovanni e si conferma al quarto posto regalando la prima vittoria a Cristian Ferretti come nuovo mister, dopo l’addio di Bruno Valentini che ha comunque mandato un messaggio alla squadra (nei commenti post-gara).

Cittareale rimonta e riesce a pareggiare contro il Santa Susanna dopo lo svantaggio iniziale di due reti (2-2 il finale che ha visto di nuovo protagonista il bomber Ometto). Successo di misura anche per Torri che vince in casa contro Velinia confermando l’ottimo percorso nel girone di ritorno.

Risultati, marcatori e commenti (XXI giornata)

Alto Lazio – Gens Cantalupo 1-0

Di Loreto N.

Torna a sorridere l’Alto Lazio che batte di misura al Tilesi di Amatrice la Gens Cantalupo. Decisiva la rete al 70’ di Di Loreto che regala il quarto successo nel girone di ritorno ad Alto Lazio. Cantalupo non riesce a sbloccarsi lontano dal Tempesta nel 2023 e resta a 24 punti.

Giacomo Spinola, dirigente Alto Lazio: «Abbiamo giocato al Tilesi di Amatrice per la prima volta e, causa lavori al Cimarro di Borbona, faremo le ultime partite in casa fino alla fine del campionato in quel campo che, per noi che giochiamo palla a terra, è perfetto. Affrontavamo la Gens Cantalupo, dell'amico Presidente Bianchi e guidata dal grande mister Lattanzi, persone competenti e che stimo profondamente. Partita che ci ha visto prevalere soprattutto nel secondo tempo, in particolare con il gol di Niccolò di Loreto al 25’. Cantalupo tuttavia ha avuto le sue occasioni parate dal nostro portiere De Bernardo che, onestamente, è di categoria superiore infatti per aiutarci è sceso di tre categorie. Una buona giornata che ci proietta in avanti sempre con la partita da recuperare».

Torpedo Rieti – Cittaducale 0-3

Biafora A., D’Amelia D., Papo F.

Le vittorie consecutive di Cittaducale diventano 8 grazie al successo esterno di sabato contro il fanalino di coda Torpedo Rieti. I gialloblu dopo un primo tempo non brillante sbloccano la gara con Biafora, uscito poi per infortunio. Nella ripresa gli ospiti riescono a chiudere la pratica e a portare a casa tre punti importanti. Cittaducale si avvicina così alla vetta, adesso distante solo 2 punti. Torpedo resta all’ultimo posto con 13 punti.

Francesco Ciogli, capitano Torpedo Rieti: «Un primo tempo molto equilibrato in cui ci siamo chiusi bene. Cittaducale ha tenuto il pallino del gioco trovando il gol nell'unico tiro nello specchio. Nel secondo tempo ci siamo sbilanciati per trovare il pareggio e sono stati bravi loro a colpirci ad ogni nostra disattenzione. Siamo vivi e lotteremo al massimo per conquistare punti in ogni partita. È un campionato particolare ed equilibrato ed ogni partita fa storia a sé. Complimenti a Cittaducale, ottima squadra».

Claudio Ranalli, allenatore Cittaducale: «Partita con inizio un po' sotto tono, con una Torpedo messa bene in campo. Anche se con un possesso palla superiore, abbiamo avuto un po' di difficoltà inizialmente ad impostare il nostro gioco. Con pazienza piano piano siamo cresciuti riuscendo a passare in vantaggio nella prima metà del primo tempo con Biafora, il quale nel corso della partita ha avuto un brutto infortunio e gli auguriamo una pronta guarigione. Nel secondo tempo abbiamo chiuso la partita, prima con il subentrato D'Amelia e nel finale con Papo. Era una partita da non prendere sotto gamba contro una formazione che non merita assolutamente la posizione in classifica che ha e i ragazzi hanno saputo interpretare la gara soprattutto con la testa. Colgo con l'occasione, a nome di tutta la società, per fare gli auguri di buona Pasqua».

Montopoli – Monte San Giovanni 1-0

De Santis Man.

Montopoli fa suo lo scontro diretto contro Monte San Giovanni e si conferma imbattuta al Rinalduzzi. 1-0 il finale di un match nervoso con quattro espulsioni (3 in campo e una dalla panchina). Decisiva la rete di Manuel De Santis a metà primo tempo dopo uno schema su calcio di punizione perfettamente riuscito. Montopoli sale a 34 punti, mentre Monte San Giovanni resta a quota 29 ma con due gare in meno.

Cristian Ferretti, tecnico e portiere Montopoli: «Una vittoria importantissima. Loro sono una squadra ostica contro cui è veramente complicato giocare. La direzione di gara non ha giovato molto al gioco, ma nonostante tutto i ragazzi hanno risposto presente. Dopo la gara di Gavignano puntavamo a ripeterci, conoscevamo le difficoltà e le insidie di questa gara e questo fantastico gruppo ha dimostrato ancora una volta di avere stoffa».

Fabio Bianchetti, tecnico Monte San Giovanni: «Risultato che ci sta molto stretto. Gara senza dubbio condizionata dal direttore di gara nonostante non fosse successo granché sul terreno di gioco. Quanto al calcio giocato, nel primo tempo abbiamo concesso poco, purtroppo alla prima occasione e in un momento a noi favorevole abbiamo subito la rete dell’1-0. Nella ripresa sopra di un uomo abbiamo creato diverse occasioni pericolose, soprattutto nel finale con la traversa e la gran parata del loro portiere sulla punizione di Cantonetti. Avremmo meritato di più».

Prima vittoria dopo l’avvicendamento che ha portato Cristian Ferretti a ricoprire il ruolo di allenatore al posto di Bruno Valentini. L’ex tecnico dei corsari ha voluto mandare un messaggio alla società proprio durante il fine settimana.

Bruno Valentini, ex allenatore Montopoli: «Ringrazio il presidente Carlo Urbani per fiducia data, il capitano i giocatori la tifoseria e la società Usd Montopoli per il percorso fatto insieme, pieno di grandi soddisfazioni ed emozioni. La stagione scorsa con la promozione in seconda categoria, e questa fino alla fine del mio percorso con ottimi risultati. Faccio un grande in bocca al lupo a loro per il proseguo di stagione».

Cittareale – Santa Susanna 2-2

Ometto F., Ometto F. (S), Miracolo L., Lopez E. (C)

Pareggia in rimonta il Cittareale tra le mura amiche del Vespasiano. Finisce 2-2 il match contro Santa Susanna. Gli ospiti dopo mezz’ora si trovano avanti di due reti grazie alla doppietta dell’intramontabile Fabrizio Ometto il quale si conferma capocannoniere del girone C con 16 centri. Nella ripresa escono meglio i padroni di casa che accorciano le distanze con Miracolo per poi raggiungere la squadra di mister Pompili sul 2-2 grazie alla rete di Lopez. Grazie a questo pareggio Cittareale raggiunge a quota 29 Monte San Giovanni appena prima dello scontro diretto (il recupero dell’XI giornata che avrà luogo sabato). Amaro in bocca per Santa Susanna che conquista comunque un punto importante per la lotta salvezza e sale a 18.

Emanuele Mencarelli, dirigente Santa Susanna: «Entrati in campo bene con la consapevolezza dei nostri avversari e con una partita ordinata siamo da prima passati in vantaggio su un calcio di rigore di bomber Ometto, autore poi al 30’ di una doppietta, questa volta su azione. Nella ripresa siamo scesi un po' anche per il campo sintetico al quale non siamo abituati. Abbiamo subito ci hanno raggiunto sul 2-2. Peccato perché potevamo portare a casa il bottino pieno ma anche un punto vedendo la nostra posizione fa morale, avanti la prossima»

Torri in Sabina – Velinia 1-0

Colletti S.

Vittoria casalinga di misura per il Torri in Sabina che batte 1-0 il Velinia. A decidere il match il gol sul finale di primo tempo di Simone Colletti su assist di Tocci. È il terzo successo nel girone di ritorno per i sabini che salgono ancora in classifica arrivando a quota 19 punti. Resta invece al penultimo posto Velinia con 14 punti.

Simone Magrini, dirigente Torri in Sabina: «Tre punti fondamentali per la corsa salvezza che ci danno fiducia dopo la brutta sconfitta della scorsa settimana. Una vittoria che serviva assolutamente e che è arrivata; ora si torna a lavorare in vista del recupero di sabato prossimo con l’Alto Lazio».

Mauro Lucarelli, dirigente Velinia: «Un episodio ha deciso la gara ed è un peccato non essere riusciti a finalizzare le occasioni create. Un pareggio sarebbe stato sicuramente più giusto ma nel calcio chi sbaglia non vince e purtroppo oggi per noi è stato così».

Piazza Tevere – Real Gavignano Ponzano 4-2

Oddi R., Oddi R., Polletti M., Polletti M. (PT), Recchia M., Pellegrini A. (RGP)

Cade la capolista Real Gavignano Ponzano al Gudini contro i padroni di casa di Piazza Tevere. I reatini dopo due sconfitte consecutive reagiscono e calano il poker contro la prima della classe (4-2). Decisivi Oddi e Polletti, entrambi autori di una doppietta. Nel finale Gavignano può solo accorciare con Pellegrini, la capolista deve arrendersi. Gavignano resta in testa alla classifica con 43 punti, ma vede le squadre dietro avvicinarsi pericolosamente, soprattutto Cittaducale a meno 2. Piazza Tevere torna alla vittoria con una grande prova e sale a quota 29 raggiungendo Monte San Giovanni.

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «Bella partita su un campo bello e impegnativo, abbiamo perso male, complimenti a loro. Ora arriva la sosta per ricaricarci mentalmente e ripartire. L’obbiettivo è vincere le 8 partite rimaste».

Atletico Cantalice – Forano 1-3

Magrini J., Mandosi F., Tessicini M. (F), Tavani M. (AC)

Vittoria esterna per Forano sul campo dell’Atletico Cantalice. 3-1 per gli ospiti in un match purtroppo carico di paura e apprensione nel finale per l’infortunio del portiere foranese Nicolò Zanghi, il quale dopo un fortuito scontro con un attaccante cantaliciano ha riportato un trauma cranico. Ad aprire le marcature dopo venti minuti è Jacopo Magrini per gli ospiti con un diagonale a chiudere un contropiede, ma l’Atletico Cantalice risponde poco dopo sugli sviluppi di calcio d’angolo con Tavani da centro area. A riportare i foranesi in vantaggio è Filippo Mandosi prima della fine del primo tempo. Entrambe le squadre si trovano nella ripresa in dieci uomini con i padroni di casa che arrivano a segnare il pareggio ma si vedono annullare la rete dopo alcune proteste dei foranesi per un fallo di mano. A cinque minuti dalla fine lo scontro tra il portiere foranese Zanghi e un attaccante della formazione di casa: dopo aver perso i sensi il giovane è stato immediatamente soccorso da compagni e avversari con la gara che è stata sospesa fino all’arrivo del 118.Tutto è andato per il meglio: Zanghi è stato dimesso dal Pronto Soccorso del De Lellis di Rieti nel primo pomeriggio di ieri con diagnosi di forte trauma cranico. Dopo l’intervento dell’Ambulanza, si è ripreso a giocare per i restanti 5 minuti più recupero che sono bastati a Tessicini per mettere in cassaforte il successo rossoblu con un gran sinistro a giro da fuori area. Forano mantiene la terza posizione con 35 punti, mentre Cantalice resta ferma a 24.

Andrea Rogai, allenatore Atletico Cantalice: «Purtroppo una brutta gara, non meritavamo di perdere ne questa gara ne quella prima. Ho ancora dei dubbi sul gol del 2-2 annullato, penso ci sia qualcosa da rivedere anche nella classe arbitrale. Spiace per il finale un po’ nervoso dopo tutto quello che è successo. Non penso meritassimo di perdere, ne questa gara ne quella prima, bisogna comunque accettare le sconfitte e andare avanti. Sull’episodio di Nicolò (Zanghi ndr) è stato un dovere, ero già passato in situazioni simili con mio figlio e sapevo come comportarmi per dare una mano».

Maurizio Tetto, capitano Forano: «Bella gara, giocata in maniera maschia da parte di entrambe le squadre ma senza mai eccedere, anche l’episodio dell’espulsione è stato un piccolo episodio di reazione senza cattiveria. Una bella vittoria su un campo difficile contro una squadra che ci ha reso la vita complicata fino all’ultimo. È una doppia soddisfazione la nostra visti anche gli altri risultati maturati nel weekend, che non cambiano comunque la nostra visione: dobbiamo lottare pensando partita dopo partita. Vincere prima di queste due settimane di Pasqua era fondamentale per allenarci con più serenità. Colgo l’occasione per ringraziare il mister di Cantalice Rogai che è stato di vitale importanza per soccorrere il nostro portiere infortunato».

Comunicato Asd Forano Calcio 2020: «Volevamo ringraziare la società Asd Atletico Cantalice per l'aiuto nel prestare i primi soccorsi al nostro giocatore Nicolò Zanghi, dopo uno scontro fortuito e trasportato al pronto soccorso per accertamenti».

Riposa: Sporting Corvaro

Classifica

Real Gavignano Ponzano 43

Cittaducale 41

Forano 35

Montopoli 34

Piazza Tevere 32

Alto Lazio 29

Monte San Giovanni 29

Cittareale 29

Atletico Cantalice 24

Gens Cantalupo 24

Torri in Sabina 19

Sporting Corvaro 18

Santa Susanna 18

Velinia 14

Torpedo Rieti 13

Monte San Giovanni, Cittareale, Torri e Cantalice con due gare in meno

Alto Lazio, Corvaro, Velinia e Torpedo con una gara in meno