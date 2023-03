Seconda: soddisfatte Cittaducale, Forano, Msg, Cantalupo e Santa Susanna col nuovo tecnico. I commenti

RIETI - Dopo il ventesimo turno di campionato arrivano i commenti dei protagonisti del girone C di Seconda categoria. La classifica è cambiata radicalmente nelle ultime settimane, accorciandosi parecchio nelle zone alte e accendendo anche la bagarre per la salvezza. Conquista punti d’oro Cittaducale (1-0 contro Alto Lazio) che accorcia sul Real Gavignano Ponznao, fermato in casa sull’1-1 dal Montopoli. Forano dilaga contro la Torpedo (7-2) e si regala il terzo posto e la prima vittoria nel girone di ritorno. Secondo successo consecutivo per Monte San Giovanni che batte con uno spettacolare 6-4 Torri in Sabina e si porta a 29 punti (ma con due gare in meno). Cade per la seconda volta di fila Piazza Tevere: decisiva la prodezza di Francesco Corinaldesi per regalare i tre punti alla Gens Cantalupo contro i reatini. Vittoria importante per Santa Susanna in chiave salvezza (2-1 contro l’Atletico Cantalice) e pareggio a reti bianche tra Velinia e Corvaro che si spartiscono la posta in palio e guadagnano punti fondamentali.

Risultati, marcatori e commenti (XX giornata)

Real Gavignano Ponzano – Montopoli 1-1

Recchia M. (G), Gulino F. (M)

1-1 di rigore quello tra Real Gavignano Ponzano e Montopoli. Il big match della ventesima giornata viene deciso da due penalty, il primo in favore dei padroni di casa al 43’ realizzato da Recchia e il secondo ad inizio ripresa di capitan Gulino per ristabilire la parità. È il secondo pareggio consecutivo per la capolista Gavignano che resta al primo posto a più 5 sulla seconda. Montopoli conquista un punto su un campo difficile ma perde la terza a posizione a discapito di Forano.

Marco Galassetti, tecnico Real Gavignano Ponzano: «Vanno fatti i complimenti al Montopoli per come ha giocato e interpretato la gara. Noi siamo stati un po’ sottotono e si è visto. In settimana dobbiamo reagire allenandoci bene per ripartire al meglio».

Cristian Ferretti, tecnico Montopoli: «Abbiamo disputato un’ottima gara contro quella che, secondo il mio parere, è la miglior squadra del campionato. È stata una settimana complicata per noi ma abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo e siamo riusciti a ben figurare. Meritavamo forse anche qualcosa di più prima del loro vantaggio, siamo stati spesso pericolosi. Adesso cercheremo di dare continuità a quanto di buono fatto. Un in bocca al lupo a Gavignano per il prosieguo del campionato».

Monte San Giovanni – Torri in Sabina 6-4

Cantonetti S., Cantonetti S., Cantonetti S., Demir S., Demir S., Proni A. (MSG), Rega C., Antonelli L., Splendori E., Volpi S. (T)

Non sono di certo mancate le emozioni al Laureti di Monte San Giovanni, teatro della sfida tra i padroni di casa e il Torri in Sabina. Dieci gol totali e 6-4 finale che premia la squadra di mister Bianchetti guidata dalla tripletta del solito bomber Cantonetti (12 gol in stagione). Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti, Monte San Giovanni reagisce ribaltando la partita nel primo tempo e dilagando nel secondo. Il tentativo di ritorno del Torri è tardivo e non basta per conquistare punti. Monte San Giovanni infila la seconda vittoria consecutiva e si porta a quota 29 (con due gare in meno). Torri resta a 16 punti ma ha due gare da recuperare.

Fabio Bianchetti, tecnico Monte San Giovanni: «Partita iniziata subito in salita per noi, siamo andati in svantaggio nei primi minuti dopo uno svarione difensivo, ma al decimo è arrivato il pareggio su punizione di Proni. Il primo tempo si è concluso 2-1 per noi grazie alla rete di Salih Demir e nella ripresa abbiamo dilagato con altri tre gol di Cantonetti. Partita giocata in maniera perfetta, i ragazzi hanno dato tutti il 100%, chiaramente nella ripresa ho concesso spazio per tutti. Adesso testa al prossimo impegno in trasferta a Montopoli».

Cittaducale – Alto Lazio 1-0

Ferretti F.

Successo importante per Cittaducale che batte di misura Alto Lazio e accorcia sulla capolista Gavignano. L’1-0 di Ferretti regala la settima vittoria consecutiva ai gialloblu che si portano così con 38 punti a meno 5 dalla vetta. Alto Lazio ferma la sua striscia di successi dopo tre vittorie consecutive e resta a quota 26.

Claudio Ranalli, tecnico Cittaducale: «Partita molto bella ed intensa, con un pubblico fantastico che fa da cornice a una vittoria importante e sofferta fino alla fine. Siamo partiti molto forte chiudendo l'Alto Lazio nella loro metà campo, dopo aver fallito alcune occasioni, un po' per nostra imprecisione un po' per la bravura del loro portiere, siamo riusciti a passare in vantaggio con un gol di Ferretti sfruttando una mischia in area. Il secondo tempo è stato molto più intenso con Alto Lazio che, da metà del secondo tempo non avendo nulla da perdere, ha provato a pareggiare la partita fino alla fine. Potevamo chiudere la partita, non riuscendoci ci siamo anche salvati da un possibile pareggio evitato da due grandi interventi del nostro portiere Degano. Ancora un applauso ai ragazzi che hanno lottato fino alla fine portando a casa la settima vittoria consecutiva e come dico sempre, testa alla prossima gara, nessuna partita è facile».

Giacomo Spinola, dirigente Alto Lazio: «A Cittaducale abbiamo perso 1-0, gol al 10’ del primo tempo. Partita equilibrata con alcune occasioni nitide per noi e un gol annullato per fallo dubbio ma ci sta perdere con la seconda in classifica. Hanno recuperato palloni, sono stati convinti e aggressivi nel gioco, azioni rapide, insomma hanno giocato bene, contro di noi che venivamo da tre vittorie, abbiamo la seconda difesa del campionato ed esperienza e qualità con i nostri calciatori; infatti, abbiamo rischiato di pareggiare e quel gol annullato nei minuti finali ci è dispiaciuto ma allenatore e dirigenza sono soddisfatti per l’impegno della squadra e proveremo a continuare nel percorso di crescita. Complimenti a squadra e dirigenza di Cittaducale».

Santa Susanna – Atletico Cantalice 2-1

Ometto F., Persici A. (S), Patacchiola F. (AC)

Torna alla vittoria anche Santa Susanna che, guidata dal bomber Ometto (14esima rete stagionale) batte l’Atletico Cantalice. Patacchiola pareggia la rete dell’intramontabile bomber del Santa Susanna ma poi Persici trova il gol che vale i tre punti. Buona la prima per il nuovo mister Pompili che trova subito punti importanti in chiave salvezza. I padroni di casa salgono a 17 punti, Cantalice resta a 24.

Emanuele Mencarelli, dirigente Santa Susanna: «Prima partita per il nuovo mister Pompili ed i ragazzi hanno risposto bene in quanto abbiamo aperto la partita dopo un paio di occasioni con bomber Ometto al 30’ del primo tempo. Abbiamo preso gol all'inizio del secondo tempo su una delle poche occasioni concesse, ma dopo, grazie ai cambi abbiamo trovato il gol vittoria su una azione da calcio fermo con Persici. Avanti così per la salvezza. Colgo l'occasione per ringraziare mister Fabiani per l'apporto e la dedizione portata augurandogli il meglio per il futuro».

Forano – Torpedo Rieti 7-2

Mandosi F., Mandosi F., Mandosi F., Tetto M., Passerotti D., Migliorati A., Tessicini M. (F), Gunnella D., Grifoni A. (T)

Un’altra gara ricca di gol è quella del Comunale di Forano con i padroni di casa che centrano la prima vittoria nel girone di ritorno contro la Torpedo. Dopo un inizio gara equilibrato dove gli ospiti vanno vicini più volte al vantaggio, Forano sblocca la gara con Mandosi e tenta la fuga nel primo tempo andando sul 3-0 prima dell’intervallo. Al rientro in campo è uno show dei rossoblu che vanno sul 7-1 prima della rete di Grifoni nel finale. La squadra di mister Munzi torna così al terzo posto con 32 punti mentre la Torpedo resta a quota 13 in fondo alla classifica.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Una vittoria era ciò di cui avevamo bisogno. Al di là del risultato largo, dovevamo ritrovare la serenità e la giusta armonia dopo risultati non felici. Siamo partiti un po’ lenti, alcuni dettagli sono ancora da correggere ma siamo felici di essere tornati alla vittoria».

Francesco Ciogli, capitano Torpedo Rieti: «Siamo entrati in campo bene, creando pericoli e occasioni. Il 3-0 del primo tempo ci ha buttato giù e non siamo più riusciti a rientrare in partita. Complimenti a loro che hanno fatto una grande gara e dimostrato di essere una bella squadra».

Gens Cantalupo – Piazza Tevere 2-1

Piccione D., Corinaldesi Fr. (GC), Principi D. (PT)

Vittoria pesante quella della Gens Cantalupo che al Tempesta batte 2-1 Piazza Tevere. Il primo tempo regala tante occasioni e due fantastici gol, con Piccione ad aprire le marcature per la Gens e Principi a rispondere. Nel finale di gara è una pennellata su punizione del solito Francesco Corinaldesi a regalare il successo ai padroni di casa. 24 punti in classifica per Cantalupo, mentre Piazza Tevere cade per la seconda gara consecutiva e resta a 29.

Fabrizio Lattanzi, tecnico Gens Cantalupo: «Una grandissima vittoria ottenuta contro la migliore squadra incontrata finora in campionato. I giocatori ce l’hanno messa tutta ed i nostri sacrifici sono stati ripagati. Tre punti molto importanti per la nostra classifica».

Emiliano Mastroiaco, tecnico Piazza Tevere: «La gara è stata decisa da un episodio e ci dispiace uscire dal campo battuti dopo una buona prestazione. Potevamo ottenere il pareggio e forse qualcosa in più ma sono stati bravi gli avversari a conquistare la vittoria, anche se nutro qualche dubbio sulla concessione a loro favore del calcio di punizione decisivo».

Velinia – Sporting Corvaro 0-0

Non si fanno del male Velinia e Sporting Corvaro nel match che chiude il ventesimo turno di campionato. La sfida salvezza termina a reti bianche e permette alle due squadre di salire di poco in classifica, con Velinia che abbandona l’ultima casella con 14 punti, mentre lo Sporting Corvaro si porta a 18.

Riposa: Cittareale

Classifica

Real Gavignano Ponzano 43

Cittaducale 38

Forano 32

Montopoli 31

Monte San Giovanni 29

Piazza Tevere 29

Cittareale 28

Alto Lazio 26

Atletico Cantalice 24

Gens Cantalupo 24

Sporting Corvaro 18

Santa Susanna 17

Torri in Sabina 16

Velinia 14

Torpedo Rieti 13

Alto Lazio, Velinia e Torpedo Rieti con una gara in meno

Monte San Giovanni, Cittareale, Atletico Cantalice e Torri in Sabina con due gare in meno