Seconda: la soddisfazione di Gavignano, Cittaducale, Piazza Tevere, Alto Lazio e Torri. I commenti

RIETI - Le voci dei protagonisti per commentare la terza giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria. Soddisfazione in casa della capolista Real Gavignano Ponzano che batte Corvaro 4-1 mantenendo l’imbattibilità casalinga. Contente anche Cittaducale e Piazza Tevere che vincono due scontri diretti importanti rispettivamente contro Montopoli e Forano, entrambi per 2-0. Torna a vincere Cittareale (5-2 contro la Torepdo), si rialza subito il Torri che fa suo il derby contro Cantalupo (3-1) e vince in trasferta Alto Lazio (2-1 ai danni del Santa Susanna). Recriminano Monte San Giovanni, Montopoli e Forano.

Risultati, marcatori e commenti (XVIII giornata)

Cittaducale – Montopoli 2-0

Pirri A., D’Amelia D.

Vince lo scontro diretto Cittaducale che batte in casa per 2-0 il Montopoli. Decidono i gol di Pirri su rigore (dodicesimo centro stagionale) e di D’Amelia, entrambe nella ripresa. Montopoli termina l’incontro in dieci e con una formazione corta non riesce a recuperare. Cittaducale vola così al secondo posto in solitaria a 32 punti, Montopoli invece resta a 29 insieme a Forano e Piazza Tevere.

Claudio Ranalli, allenatore Cittaducale: «Gara interpretata magistralmente dai ragazzi, concedendo poco e creando tanto. Sapevamo della difficoltà di questa gara anche per via della classifica ma, come diciamo sempre con mister Degano e mister Giacomelli, che ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo, tutte le partite sono difficili e bisogna sempre interpretarle al migliore dei modi come abbiamo fatto contro Montopoli. Ora testa a domenica altra partita fondamentale per il proseguo del campionato».

Bruno Valentini, allenatore Montopoli: «Abbiamo avuto diverse difficoltà, a partire dal campo ai limiti del praticabile che, per una squadra che gioca palla a terra come noi, non è il massimo. Ci siamo ritrovati ad affrontare questa trasferta importante in formazione rimaneggiata tra squalifiche e influenza. Aggiungo inoltre che per quella che sarebbe dovuta essere, classifica alla mano, la partita di cartello non c’è stato un arbitro adeguato. Passando alla gara, il primo tempo avaro di occasioni con entrambe le squadre abbastanza bloccate. Nella ripresa abbiamo cambiato sistema di gioco e siamo ripartiti meglio con un paio di occasioni di Ferrari e Filippi. Il gol del loro vantaggio su rigore nasce da un’azione controversa con un nostro giocatore a terra ed il gioco che è proseguoto fino alla sanzione del penalty. La gara si è poi innervosita, abbiamo concluso in inferiorità numerica e senza cambi a disposizione non siamo riusciti a recuperare. Una gara comunque corretta tra le due squadre, un direttore di gara con più esperienza avrebbe probabilmente gestito meglio alcune situazioni. Faccio i complimenti a Cittaducale, noi adesso ci prepariamo a due sfide complesse contro Cantalupo e Gavignano».

Monte San Giovanni – Velinia 1-1

Cantonetti S. (M), Ciotti G. (V)

Torna a muovere la classifica Monte San Giovanni che pareggia in casa contro il Velinia (1-1). Alla rete del vantaggio ospite risponde il solito Cantonetti (nona rete stagionale). Contestato il direttore di gara, diversi gli episodi che fanno infuriare soprattutto i padroni di casa. Monte San Giovanni si porta a 23 punti, mentre Velinia sale a 13.

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Purtroppo la gara e' stata condizionata decisamente dal direttore di gara. In altre gare abbiamo avuto arbitraggi molto discutibili ma il sottoscritto e la societa' non si sono mai lamentati. Oggi ci sentiamo di esprimere tutto il nostro rammarico, si sbaglia tutti, giocatori, dirigenti e anche l' arbitro, ma quello che si è visto sabato anche sotto gli occhi del commissario di campo è veramente qualcosa che deve far preoccupare chi prepara e manda in giro nei campi questi poveretti. Arbitro incapace di prendere decisioni o addirittura di cambiarle. Dico ben 4 rigori plateali non concessi, uno per la squadra ospite e tre per noi. Addirittura uno veniva concesso e clamorosamente cambiava decisione non concedendolo più. Essere penalizzati cosi fortemente ci ha danneggiato sia la gara stessa e il prosieguo del campionato. Comunque la gara è stata ben giocata da tutte e due le squadre. Ci auguriamo che verranno prese decisioni di fermare il direttore di gara per diverso tempo».

Real Gavignano Ponzano – Sporting Corvaro 4-1

D’Antonio V. (SC), Loreti D., Migliorelli M., Nocelli M., Barnabei A. (RG)

Vince in rimonta la capolista Real Gavignano Ponzano che batte 4-1 lo Sporting Corvaro. Gli uomini di Galassetti vanno sotto nel primo tempo, ma nella ripresa, con gli ospiti in inferiorità numerica, riescono a recuperare e chiudere i giochi. Gavignano si conferma al primo posto raggiungendo quota 41 e resta imbattuta al Valle Mentuccia (8 vittorie e 1 pareggio). Corvaro resta a 11 punti.

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «Gara importante contro una squadra tosta che inizialmente ci ha messo in difficoltà ed è passata in vantaggio. Bella reazione dei ragazzi che hanno recuperato e chiuso molto bene nella ripresa».

Santa Susanna – Alto Lazio 1-2

D’Ambrosio M. (S), Faustini A., Corgentile G. (AL)

Secondo successo consecutivo per Alto Lazio che batte in trasferta il Santa Susanna per 2-1. Rete di Faustini su assist di Piroli per il vantaggio ospite a cui risponde la bella rete di D’Ambrosio dopo pochi minuti. Nel finale arriva il gol partita di Corgentile grazie al rinvio lungo di Di Bernardo e l’assist vincente di Di Loreto. Alto Lazio sale a 23 punti raggiungendo Monte San Giovanni. Per Santa Susanna è la terza sconfitta di fila.

Giacomo Spinola, dirigente Alto Lazio: «Siamo passati in vantaggio con una bella rete di Faustini e dopo due minuti Santa Susanna ci ha raggiunti. Nel resto della partita sostanziale equilibrio ma con molte azioni per noi, angoli in serie e diversi tiri. Anche Santa Susanna ha giocato bene, un paio di parate del nostro De Bernardo hanno salvato il risultato. Poi la sorpresa dell'ultimo secondo, rinvio del nostro portiere Di Bernardo molto lungo, spizzata di Di Loreto e pallonetto di Corgentile, al terzo gol in tre giornate. L'azione per la vittoria è la sintesi del calcio, 7 secondi perfetti e vinci la partita sul finale del recupero. Capisco infatti la delusione degli avversari, corretti e davvero forti, oltretutto senza il loro bomber Ometto ma con Marchioni e Liberali in gran spolvero. Tutti e tre, giocatori che stimo e porto nel cuore».

Cittareale – Torpedo Rieti 5-2

Danella K., Benassi M., Miracolo L., Ponzetti A., Hasbu A. (C), Vassallo D., Norcia A. (T)

Torna a sorridere Cittareale che batte in casa 5-2 la Torpedo Rieti. Una bella gara quella del Tito Flavio Vespasiano con i padroni di casa avanti 2-1 all’intervallo tra recriminazioni degli ospiti per un fuorigioco. Nella ripresa Cittareale dilaga e cala la manita. Con questa vittoria i padroni di casa salgono a 28 punti, a meno uno dal gruppetto di squadre appaiate al terzo posto. Torpedo resta invece in fondo alla classifica con 10 punti.

Francesco Ciogli, capitano Torpedo Rieti: «Una partita giocata a viso aperto da ambedue le squadre con tante occasioni da gol. Un palo loro e una traversa colpita da noi sul risultato di 2 a 1. Il risultato finale è troppo pesante e non rispecchia l'andamento della partita in campo. Noi ci lamentiamo pochissimo e da 40 anni portiamo avanti i valori dello sport e del rispetto ma oggi dobbiamo sottolineare degli episodi arbitrali importanti, in particolare il loro gol del 2-1 con un doppio fuorigioco evidente. Complimenti comunque a Cittareale, gioco palla a terra, campo bellissimo e ottime individualità. Vogliamo risalire in classifica e lo dimostreremo».

Forano – Piazza Tevere 0-2

Oddi R., Principi G.

Terzo successo consecutivo per Piazza Tevere che batte a domicilio Forano per 2-0. Reti nel primo tempo di Oddi (ottavo gol in stagione firmato con un gran diagonale) e di Gabriele Principi su assist di Davide Principi. Nella ripresa Forano ci prova nonostante l’espulsione contestata di Colafigli dopo pochi minuti senza riuscire però a recuperare. I reatini raggiungono proprio i foranesi a quota 29 punti al terzo posto. Forano non riesce a sbloccarsi: appena un punto nelle tre gare del girone di ritorno.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Preferirei non parlare del direttore di gara, le possibilità di riaprire la partita le avevamo e anche in inferiorità l’abbiamo dimostrato. Purtroppo la direzione non è stata all’altezza, non voglio che sia un alibi, così come i tantissimi infortunati e indisponibili».

Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «I ragazzi hanno fatto una grandissima gara nonostante qualche defezione e qualche cambio forzato per problemi lavorativi. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, il passivo poteva essere anche superiore alle due reti. Nella ripresa abbiamo gestito molto bene e così siamo riusciti a portare a casa tre punti da un campo complicatissimo. Ci tengo a complimentarmi con i miei giocatori per lo spirito e la qualità messa in campo».

Gens Cantalupo – Torri in Sabina 1-3

Pitotti S. (GC), Mancini T., Mancini T., Tocci D. (T)

Torri si rialza e si aggiudica il derby sabino contro la Gens Cantalupo. 3-1 il finale del Tempesta per gli ospiti che grazie alla doppietta di Mancini e alla rete di Tocci archiviano la pratica Gens e salgono a quota 15 trovando il terzo successo nelle ultime quattro giornate. Cantalupo perde la sua seconda gara consecutiva.

Fabrizio Del Bianco, presidente Torri in Sabina: «Molto soddisfatto del cambio di marcia della squadra da gennaio. Stiamo ottenendo buoni risultati, c’è entusiasmo e ottimismo all’interno del gruppo e questa è una grande soddisfazione per noi. Per quanto riguarda la gara, ringrazio i ragazzi e il mister che l’hanno preparata alla grande e sono stati premiati dal risultato. Avanti di due reti, abbiamo subito il loro gol poco prima dell’intervallo. Nella ripresa abbiamo segnato il 3-1 e concesso poco, risultato più che meritato. Andiamo avanti così verso la prossima sfida contro la capolista Gavignano. La cosa più importante per noi è mantenere coeso il gruppo così come stiamo facendo per proseguire al meglio la stagione».

Riposa: Atletico Cantalice

Classifica

Real Gavignano Ponzano 41

Cittaducale 32

Piazza Tevere 29

Forano 29

Montopoli 29

Cittareale 28

Monte San Giovanni 23

Alto Lazio 23

Atletico Cantalice 21

Gens Cantalupo 20

Sporting Corvaro 17

Torri in Sabina 15

Santa Susanna 14

Velinia 13

Torpedo Rieti 10

Cittareale, Alto Lazio e Torpedo con una gara in meno

Atletico Cantalice, Monte San Giovanni e Torri in Sabina due gare in meno