Seconda: soddisfatte Gavignano, Cittaducale e Alto Lazio, passo indietro dell'Atletico. I commenti

RIETI - Dopo diciassette giornate la classifica del girone C di Seconda categoria vede quattro matricole nelle prime posizioni. Al primo posto il Real Gavignano Ponzano, che vincendo contro Velinia (2-0) allunga a più 9 sulla seconda posizione, occupata da Cittaducale, vittoriosa 2-1 contro Torri, e da Forano e Montopoli che hanno pareggiato sabato scorso nel match del Rinalduzzi (1-1). Importante successo di Piazza Tevere che rimonta contro il Santa Susanna vincendo 3-2 e portandosi al quinto posto. Alto Lazio vince il derby contro Cittareale 2-0 e sale a quota 20. Torna al successo lo Sporting Corvaro contro la Gens Cantalupo (3-1) mentre Atletico Cantalice e Torpedo Rieti si spartiscono la posta in palio nel match di sabato del Gudini (2-2).

Risultati, marcatori e commenti (XVII giornata)

Montopoli – Forano 1-1

Migliorati A. (F), Del Bufalo L. (M)

Si spartiscono la posta in palio Montopoli e Forano che pareggiano 1-1 nel derby della bassa Sabina. Al Rinalduzzi succede tutto nel secondo tempo, col vantaggio ospite firmato Migliorati a cui risponde la rete di Del Bufalo in mischia. Le due squadre restano così appaiate in classifica al secondo posto con 29 punti con i foranesi che hanno però il vantaggio nello scontro diretto in virtù del 2-1 dell’andata.

Bruno Valentini, allenatore Montopoli: «Bella gara giocata a viso aperto da due belle squadre. Siamo andati sotto su una nostra disattenzione, loro sono stati bravi a pressarci e crederci, bene la reazione dei ragazzi. Forano è una gran bella squadra con un grande allenatore che oggi è stato bravo a leggere le situazioni nel finale».

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Si sono viste due squadre ben organizzate oggi, noi siamo venuti qui su un campo difficile con l’obiettivo di non perdere e ci siamo riusciti. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, avessimo affrontato la gara con una soglia dell’attenzione più bassa sarebbe stato dannoso. Oggi in campo si è visto perché queste due squadre sono nei piani alti della classifica».

Alto Lazio – Cittareale 2-0

Corgentile G., Di Loreto N.

Il derby dell'alta valle del Velino se lo aggiudica Alto Lazio per 2-0. Gol su punizione di Corgentile nella ripresa e gara chiusa dalla rete di Niccolò Di Loreto a dieci minuti dalla fine. Cittareale resta così a 25 punti e si vede scavalcare da Piazza Tevere, mentre la squadra di Posta e Borbona sale a quota 20.

Giacomo Spinola, dirigente Alto Lazio: «Partita in totale controllo contro una squadra forte. Primo tempo equilibrato, nella ripresa siamo cresciuti costantemente fino alla fine della partita. Un plauso ai nostri giocatori e una menzione speciale per il senatore Luca Pioli che con il capitano Pica, il vice Vitale e Della Torre sono sempre una sicurezza».

Torpedo Rieti – Atletico Cantalice 2-2

Piergallini L., Caperna A. (AC), Vassallo D., Micarelli M. (T)

Nel match di sabato del Gudini la Torpedo Rieti torna a muovere la classifica fermando sul 2-2 l’Atletico Cantalice. Reatini che passano due volte in vantaggio ma vengono raggiunti prima dal gol di Caperna e sul finale di primo tempo da quello di Piergallini. Cantalice con questo pareggio aggancia a quota 22 Monte San Giovanni, mentre la Torpedo sale a 10.

Andrea Rogai, allenatore Atletico Cantalice: «È stata una partita equilibrata, loro sono partiti forte colpendo un palo e trovando la rete del vantaggio. Poi pian piano siamo cresciuti trovando il pareggio e sfiorando il vantaggio con Filippo Patacchiola. Nel momento migliore su di un calcio di punizione i padroni di casa sono tornati in vantaggio e prima dello scadere abbiamo trovato il pareggio con Piergallini. Nella ripresa nel primo quarto d'ora abbiamo sfiorato il vantaggio con due azioni di contropiede mal gestite a 20 metri dalla porta e successivamente con un colpo di testa di Gregori che si è stampato sulla traversa. Va dato merito agli avversari che hanno fatto una buona gara. Da parte nostra sicuramente un passo indietro rispetto a quello fatto vedere la domenica precedente contro Alto Lazio».

Sporting Corvaro – Gens Cantalupo 3-1

Amanzi P., Amanzi P., Bertoldi M. (SC), Di Francesco G. (GC)

Torna a vincere lo Sporting Corvaro che batte tra le mura amiche del De Amicis la Gens Cantalupo per 3-1. Inutile la rete di Gianmarco Di Francesco per gli ospiti, decisive la doppietta di Amanzi e la rete di Bertoldi che regalano i tre punti ai padroni di casa. Corvaro sale così a 17 punti in classifica, a meno 3 proprio dalla Gens Cantalupo.

Torri in Sabina – Cittaducale 1-2

Bertoldi S. (T), Mancini A., Gianfelice S. (C)

Successo in rimonta per Cittaducale che batte a domicilio Torri per 2-1. Al vantaggio iniziale di Bertoldi rispondono le reti di Mancini e Gianfelice nel secondo tempo. Gli ospiti grazie a questa vittoria raggiungono a quota 29 Forano e Montopoli al secondo posto, mentre Torri vede la sua striscia di vittorie consecutive fermarsi.

Simone Magrini, dirigente Torri in Sabina: «Una gara in cui il pareggio sarebbe stato più giusto ma le assenze di ben quattro giocatori fondamentali hanno pesato a nostro sfavore. Complimenti comunque al Cittaducale per la loro prestazione, anche se a mio avviso sul secondo gol c’era una posizione di fuorigioco non rilevata dall’arbitro. Comunque testa bassa e pedalare e si riparte».

Claudio Ranalli, allenatore Cittaducale: «Per la terza volta di fila abbiamo preso gol ad inizio partita ma ci è servito per reagire con convinzione e riprendere poi il risultato. Dobbiamo proseguire così, con tranquillità ed impegno, programmando gara dopo gara. Abbiamo in squadra tanti giovani di Cittaducale ben aiutati in campo da giocatori più esperti con l’obiettivo di crescere tutti insieme e ottenere risultati e soddisfazioni. La nostra posizione in classifica premia sicuramente il lavoro e l’impegno che stiamo portando avanti tutti insieme».

Piazza Tevere – Santa Susanna 3-2

Petrongari S., Silvestri L., Siby O. (PT), Marchioni L., Basile M. (S)

Vittoria in rimonta anche per Piazza Tevere che batte 3-2 il Santa Susanna. Gli ospiti vanno avanti due volte grazie al rigore di Marchioni e al gol di Basile, ma i padroni di casa ribaltano la gara e col gol di Siby conquistano i tre punti. I reatini si portano così al quinto posto con 26 punti, mentre Santa Susanna resta a quota 14.

Velinia – Real Gavignano Ponzano 0-2

Recchia M., Loreti D.

Allunga in testa alla classifica il Real Gavignano Ponzano che ad Antrodoco batte 2-0 il Velinia. L’eurogol di Recchia e la rete di Lorei vogliono dire vittoria e altri tre punti importanti: i ragazzi di mister Galassetti sono adesso a più 9 dal secondo posto.

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «Vittoria importante su un campo difficile dove sono cadute molto big, come Forano e Cittareale. Temevamo di affrontare la partita con una concentrazione non idonea, invece abbiamo portato a casa 3 punti importantissimi con un buon 0-2. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e festeggiamo il più 9 in classifica».

Riposa: Monte San Giovanni

Classifica

Real Gavignano Ponzano 38

Forano 29

Montopoli 29

Cittaducale 29

Piazza Tevere 26

Cittareale 25

Monte San Giovanni 22

Atletico Cantalice 22

Gens Cantalupo 20

Alto Lazio 20

Sporting Corvaro 17

Santa Susanna 14

Torri in Sabina 13

Velinia 12

Torpedo Rieti 10

Cittareale, Alto Lazio, Torri in Sabina e Torpedo Rieti con una gara in meno

Monte San Giovani con due gare in meno