Seconda: Santa Susanna recrimina, Alto Lazio soddisfatto. Tutto invariato in coda. I commenti

RIETI - Al giro di boa il girone C di Seconda categoria. Dopo le prime quindici giornate il raggruppamento reatino conferma quanto di buono stanno facendo le neopromosse, a partire dalla capolista Real Gavignano Ponzano, seguita a quattro punti di distanza da Forano, che domenica ha battuto con un netto 5-1 lo Sporting Corvaro. È stata invece agganciata al terzo posto un’altra matricola di questo campionato, il Montopoli: gli uomini di mister Valentini hanno perso infatti 2-0 lo scontro diretto con Cittareale, squadra con cui adesso devono condividere il gradino più basso del podio. Seconda vittoria consecutiva per Cittaducale che, dopo aver superato per 4-3 il Monte San Giovanni, batte con lo stesso punteggio anche con Velinia. Non riesce a riprendersi il Monte San Giovanni, che cade anche al Tempesta di Cantalupo: 3-2 per i padroni di casa e quarta sconfitta consecutiva per gli ospiti. Piazza Tevere vince a Cantalice 3-0 ritrovando il sorriso e condannando i padroni di casa al terzo ko in fila. Successo esterno anche per Alto Lazio che al Gudini batte di misura la Torpedo Rieti. Si dividono la posta in palio Santa Susanna e Torri in Sabina con il match che termina 1-1.

Risultati, marcatori e commenti (XV giornata)

Cittaducale – Velinia 4-3

Pirri A., Pirri A., Pirri A., Pirri A. (C), Tosoni E., Tosoni E., Roselli E. (V)

Tante emozioni a Cittaducale per il match tra i padroni di casa e il Velinia. I ragazzi di Ranalli vanno sotto dopo pochi minuti ma ribaltano il risultato grazie a una tripletta di Pirri che vale il 3-1. Velinia accorcia con Tosoni, ma Pirri è in giornata di grazia e cala il poker che chiude di fatto la gara. Il 4-3 arriva solo al 95’ su calcio di rigore. Pirri sale così a 11 reti stagionali: davanti a lui solo il bomber Ometto con 13. Cittaducale si regala con questa vittoria la quinta posizione con 25 punti, mentre Velinia resta a 11.

Claudio Ranalli, allenatore Cittaducale: «Partita subito in salita. Fino alla mezz'ora non siamo riusciti a giocare come avremmo preferito, il loro gol dopo 3 minuti su punizione ci ha un po' messo in difficoltà, la troppa frenesia di pareggiare e le troppe distanze tra i reparti ci ha fatto rischiare di prendere il secondo gol. Poi ci siamo ricompattati riuscendo a pareggiare prima della fine del primo tempo sfiorando più volte anche il raddoppio che è arrivato ad inizio di secondo tempo. Avremmo potuto chiudere la partita molto prima ma ancora una volta paghiamo la poca lucidità sotto porta concedendo a loro solo qualche ripartenza. Nonostante tutto, dopo l'ennesima azione corale di squadra ci portiamo sul 3 a 1. Continuiamo a fare gioco ma prendiamo il secondo gol del velinia che subito dopo viene vanificato dal 4 a 2 di Pirri , oggi 4 gol per lui. Nei minuti finali il portiere del Velinia ha fatto sì che il risultato non fosse più pesante per la sua squadra con ottimi interventi. Un applauso al Velinia che si è venuto a giocare la partita a testa alta e che non merita la classifica che ha: Per noi si tratta della seconda vittoria di fila, ora testa alla prossima partita per cercare di continuare questa striscia positiva e provare a rimane agganciati alle prime posizioni».

Santa Susanna – Torri in Sabina 1-1

Marchioni L. (S), Volpi S. (T)

Sfiora il secondo successo consecutivo Torri che al Micheli di Rivodutri va avanti contro il Santa Susanna per poi farsi raggiungere all’ultimo respiro dal gol di Marchioni. Secondo pareggio consecutivo per i padroni di casa, mentre gli ospiti agganciano a quota 9 la Torpedo Rieti.

Emanuele Mencarelli, dirigente Santa Susanna: «Ultimamente le partite non ci girano nel verso giusto e siamo andati sotto. Siamo riusciti a pareggiare al novantesimo con Marchioni. Vorrei spendere due parole per l'arbitro in quanto non è stato per nulla professionale nell'atteggiamento assunto verso i nostri tesserati, arrivando anche a scene di istigazione, solo grazie alla prontezza dei nostri dirigenti non si è scaturita una rappresaglia, oltre a questo ha espulso un nostro giocatore a fine partita senza nessuna responsabilità in qualsiasi accaduto. La società chiede rispetto e professionalità da parte della federazione in quanto tutti stiamo facendo sacrifici ed arrivare alla domenica e vedere questi individui decidere e assumere atteggiamenti non consoni a nostro avviso».

Torpedo Rieti – Alto Lazio 0-1

Faustini A.

Quinto risultato utile consecutivo per Alto Lazio che risale la classifica dopo aver battuto 1-0 la Torpedo Rieti al Gudini. Dopo una gara ricca comunque di occasioni da rete, il match winner di Faustini permette agli ospiti di agganciare a quota 17 l’Atletico Cantalice, mentre la Torpedo si vede raggiungere a quota 9 dal Torri.

Giacomo Spinola, dirigente Alto Lazio: «È stata una partita complessa. Siamo passati in vantaggio nel primo tempo. Abbiamo creato molto nella ripresa ma anche rischiato di subire il pareggio di una buona Torpedo. Nel primo tempo meglio la Torpedo, su un'occasione hanno subito il nostro gol, nel secondo tempo meglio noi nonostante un paio di buone occasioni loro. È sicuramente una buona occasione per risalire la classifica contro una squadra che merita un piazzamento migliore».

Forano – Sporting Corvaro 5-1

Leonardi L. (C), Bontempi A., Tetto M., Passerotti D., Donati G., Migliorati A. (F)

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Un ottimo risultato per chiudere al meglio il girone d’andata. In casa ci confermiamo imbattuti e questo è un ottimo segnale. Dobbiamo sicuramente migliorare il nostro score lontano dal Comunale, spesso ci troviamo in svantaggio su disattenzioni come successo oggi e facciamo fatica a concretizzare le occasioni che ci capitano. Anche oggi sotto di una rete abbiamo faticato ad ingranare e a ribaltare la gara, poi nel secondo tempo siamo entrati bene. Siamo secondi da soli, adesso cerchiamo di ricominciare settimana prossima al meglio per il prosieguo del campionato”.

Mauro Coletta, allenatore Asd Sporting Corvaro: “Stiamo facendo fatica quest’anno anche per diversi infortuni che stanno compromettendo il nostro cammino. La nostra idea ad inizio anno era di ripartire con la squadra che era arrivata terza lo scorso anno, poi diverse situazioni hanno ridimensionato i nostri obiettivi e la nostra classifica. Oggi abbiamo approcciato bene la gara, siamo passati in vantaggio ma come spesso ci capita appena abbiamo subito il gol ci siamo disuniti. Puntiamo a recuperare pedine importanti per il girone di ritorno per provare a risalire la classifica».

Cittareale – Montopoli 2-0

Molina F., Miracolo L.

Si riscatta il Cittareale che vince lo scontro diretto contro Montopoli per 2-0. Nel primo apre le marcature Molina e nella ripresa i padroni di casa, in doppia superiorità numerica a causa di due espulsioni comminate al Montopoli, raddoppiano con la punizione di Miracolo. Cittareale aggancia proprio Montopoli al terzo posto con 25 punti.

Bruno Valentini, allenatore Montopoli: «Noi in genere soffriamo sui campi sintetici come quello di Cittareale. Siamo passati in svantaggio dopo pochi minuti per una nostra disattenzione in area che ci è costata parecchio. Recriminiamo nel primo tempo un’espulsione per un fallo di reazione non visto dal direttore di gara. Abbiamo comunque reagito e avuto occasioni per pareggiare ma siamo stati imprecisi sotto porta. Nella ripresa ci siamo ritrovati in inferiorità numerica a mio modo di vedere ingiustamente perché su una situazione da ultimo uomo ha espulso un mio giocatore che non è però intervenuto sull’uomo. Siamo andati sotto di due uomini e due reti e con i cambi abbiamo provato a creare comunque pericoli e a riaprire la gara, ma siamo stati imprecisi. Abbiamo affrontato una delle migliori squadre a livello di gioco del campionato. Sono soddisfatto dei miei ragazzi, hanno avuto l’atteggiamento giusto, soprattutto nella mezz’ora in cui abbiamo giocato in nove. Cercheremo di migliorare il nostro score fuori casa e di sfruttare meglio le occasioni che creiamo. Siamo comunque al terzo posto, stiamo facendo un ottimo campionato».

Gens Cantalupo – Monte San Giovanni 3-2

Corinaldesi Fr., Di Francesco G., Piccione D.(GC), Mei T., Proni A.(MSG)

Francesco Corinaldesi, capitano Gens Cantalupo: «Una vittoria importantissima ottenuta contro un avversario da non sottovalutare e che avevamo preparato in modo adeguato. È in queste occasioni che viene fuori lo spessore della vera Gens, squadra di grandi amici».

Fabio Bianchetti, tecnico Monte San Giovanni: «Infortuni e assenze purtroppo si pagano: per vincere si deve segnare e non fare regali a nessuno».

Atletico Cantalice – Piazza Tevere 0-3

Corsetti M., Colasanti S., Principi D.

Torna a vincere Piazza Tevere che batte a domicilio l’Atletico Cantalice 3-0. I reatini tornano alla vittoria dopo un mese e salgono a quota 20 in classifica, a più 3 proprio da Cantalice.

Riposa: Real Gavignano Ponzano

Classifica

Real Gavignano Ponzano 32

Forano 28

Cittareale 25

Montopoli 25

Cittaducale 23

Monte San Giovanni 22

Piazza Tevere 20

Gens Cantalupo 19

Alto Lazio 17

Atletico Cantalice 17

Santa Susanna 14

Sporting Corvaro 14

Velinia 11

Torri in Sabina 9

Torpedo Rieti 9

Cittareale, Monte San Giovanni, Alto Lazio e Atletico Cantalice con una gara in meno

Torri in Sabina con due gare in meno