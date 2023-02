Seconda: Gavignano a gonfie vele, Montopoli aggancia Forano, Cittaducale riprende quota. I commenti

RIETI - La quattordicesima giornata del girone C di Seconda categoria regala sorprese e il primo verdetto della prima metà di stagione: il Real Gavignano Ponzano è campione d’inverno con una giornata d’anticipo. I ragazzi di mister Galassetti (in foto) sabato pomeriggio hanno battuto 4-1 in rimonta la Gens Cantalupo, consolidando il primato in classifica. Grande successo anche quello di Cittaducale sul campo del Monte San Giovanni: 3-4 il finale del Laureti tra mille emozioni. Pari in extremis tra Sporting Corvaro e Santa Susanna (2-2). Mantiene l’imbattibilità casalinga il Montopoli che al Rinalduzzi batte 3-0 l’Atletico Cantalice e aggancia Forano al secondo posto. Vittoria nel derby reatino per la Torpedo Rieti al Gudini contro Piazza Tevere: 3-2 per gli ospiti che interrompono una striscia negativa di sei sconfitte consecutive. Vittoria netta del Torri in Sabina contro Cittareale per 3-0. Sorpresa Velinia che batte tra le mura amiche del Vailati il Forano per 2-0 e sale a 11 punti.

Risultati, marcatori e commenti (XIV giornata)



Real Gavignano – Gens Cantalupo 4-1

Murati R. (GC), Pellegrini A., Giovannelli N., Loreti D., Recchia M. (RG)

La capolista del girone C non delude le aspettative e batte 4-1 la Gens Cantalupo. Al vantaggio iniziale di Murati risponde il rigore realizzato da Pellegrini. Nel finale di primo tempo arriva il vantaggio dei padroni di casa con Giovannelli e nella ripresa uno - due micidiale di Loreti e Recchia per chiudere la gara. 29 punti e "titolo" di campione d'inverno per il Real. La Gens Cantalupo resta invece a 16 punti.



Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Altri tre punti importanti contro una buona squadra. Chiudiamo al meglio il nostro girone d’andata e proseguiamo spediti verso il nostro obiettivo».



Fabrizio Lattanzi, allenatore Asd Gens Cantalupo: «Abbiamo approcciato bene la gara, sapevamo di giocare su un campo difficile come quello della capolista. Abbiamo avuto pazienza e siamo passati in vantaggio, poi sull’episodio del rigore, a nostro avviso molto generoso, abbiamo perso la bussola e ci siamo disuniti. La partita si è poi innervosita e noi invece compattarci abbiamo preso il gol del 2-1. Ai ragazzi non ho nulla da dire, adesso dobbiamo solo pensare a lavorare per tornare sulla giusta strada».



Monte San Giovanni – Cittaducale 3-4

Coronetta M., Coronetta M., De Angelis R. (M), Mancini A., Pirri A., Gianfelice S., Papò F. (C)

Punteggio pirotecnico per il match del Laureti che ha visto Cittaducale imporsi sui padroni di casa del Monte San Giovanni per 4-3. Cittaducale va avanti di due reti prima di farsi rimontare sul 2-2 in pochi minuti. Ospiti che creano tanto e passano su calcio di rigore con Pirri ma poi nel finale Monte San Giovanni replica, prima della rete nei minuti di recupero che consegna ai ragazzi di Ranalli il primo successo del 2023. Non basta la doppietta di Coronetta e la rete di De Angelis, il Monte San Giovanni perde la terza gara consecutiva e resta a 22 punti in classifica



Claudio Ranalli, allenatore Asd Cittaducale: «Partita al cardiopalma combattuta fino all' ultimo respiro. Gara a senso unico fino a metà del secondo tempo. In vantaggio di 2 gol, come ci succede spesso da un po' di tempo a questa parte dopo tante altre occasioni fallite, senza aver mai rischiato nulla, nel giro di 5 minuti su due episodi da calcio d' angolo Monte San Giovanni è tornata in partita. Siamo andati un po' in difficoltà, però si vedeva in campo la nostra voglia di vincere. Da lì in poi la partita è stata bella e combattuta, entrambe le squadre hanno voluto rischiare fino alla fine. Siamo tornati in vantaggio su calcio di rigore prima del loro nuovo pareggio a due minuti dal termine. Siamo riusciti a passare nuovamente in vantaggio nel recupero e a trovare una vittoria che ci mancava da tempo. Complimenti al Monte San Giovanni che ci ha creduto fino alla fine giocando a viso aperto. Complimenti anche ai nostri ragazzi che sono riusciti portare a casa i tre punti soffrendo fino all’ultimo secondo».



Piazza Tevere – Torpedo Rieti 2-3

Cipriani F., Aloisi S. (P), Cordeschi L., Vassallo D., Vassallo D. (T)

Il derby tutto reatino tra Piazza Tevere e Torpedo Rieti viene vinto 3-2 dagli ospiti. Doppietta di Vassallo (a quota 4 reti in stagione) e gol di Cordeschi per il ritorno alla vittoria della Torpedo che era reduce da sei sconfitte consecutive. Piazza Tevere cade per la seconda volta consecutiva e resta al settimo posto con 17 punti.



Francesco Ciogli, capitano Torpedo Rieti: «Un derby è sempre una partita sentita. Noi venivamo da un periodo poco fortunato e abbiamo messo nella partita la giusta grinta ed attenzione rimontando il loro gol iniziale. La prestazione di sabato contro una squadra forte come Piazza Tevere ci dà grande fiducia nei nostri mezzi».



Montopoli – Atletico Cantalice 3-0

Marchesani M., Filippi S., Ferrari M.

Mantiene l'imbattibilità casalinga il Montopoli che batte nettamente l'Atletico Cantalice. Rete di Marchesani nel primo tempo. Nella ripresa i ragazzi di mister Valentini chiudono la pratica grazie alle reti di Filippi e Ferrari che regalano il secondo posto ai "corsari", adesso a 25 punti a pari merito con Forano. Cantalice resta invece a 17.



Bruno Valentini, allenatore Usd Montopoli: «Avevamo preparato bene la gara in settimana, sapevamo che per battere un avversario di livello serviva fare una grande gara. Abbiamo anche lavorato su carattere e temperamento, aspetti che non mi erano piaciuti nell’ultima gara in casa contro Alto Lazio. Conoscevamo le caratteristiche dei nostri avversari, molto veloci e fisici, così abbiamo subito aggredito la gara e partendo con il piede giusto abbiamo portato l’inerzia dalla nostra parte. Nella ripresa siamo rientrati bene e abbiamo chiuso la pratica. Forse troppo fiscale il direttore di gara in una partita tutto sommato tranquilla con reciproco rispetto tra le due squadre. Sono soddisfatto del percorso dei ragazzi finora anche se ancora non è terminato il girone d’andata. Bene i giovani che sono entrati col giusto piglio e si sono fatti trovare pronti. Contenti per la prova di Marchesani, il ritorno al gol di Ferrari dopo l’infortunio e di Filippi».



Sporting Corvaro – Santa Susanna 2-2

Maceroni M., Leonardi L. (SC), Marchioni L., Quinzi F. (SS)

Lo Sporting Corvaro flirta con la vittoria ma si fa raggiungere nel finale dal Santa Susanna che, priva del suo bomber Ometto, rimonta due gol di svantaggio grazie alla punizione di Marchioni e al gol in zona Cesarini di Quinzi. Corvaro e Santa Susanna salgono così rispettivamente a 14 e 13 punti.



Emanuele Mencarelli, dirigente Asd Santa Susanna: «Prima di tutto la società Asd Santa Susanna abbraccia la famiglia del nostro bomber Ometto. Per quanto riguarda la partita, abbiamo concesso dopo un minuto su un nostro errore il gol del loro vantaggio per poi andare sotto di due reti. Marchioni ha accorciato le distanze con una punizione dal limite e siamo riusciti a tenere la gara aperta fino alla fine. Nel recupero su un’azione in area di Quinzi siamo riusciti a trovare la rete del pareggio. Questo punto ci serviva per ripartire dopo lo stop di sabato scorso contro Velinia, proseguiamo così su questa strada».



Torri in Sabina - Cittareale 3-0

Mercuri, Abdrhman, Latini

Vittoria interna per il Torri in Sabina che con un secco 3-0 condanna il Cittareale alla prima sconfitta stagionale. Mercuri porta avanti i padroni di casa dopo un quarto d'ora, Abdrhman e Latini nella ripresa fissano il parziale sul 3-0 finale. Seconda vittoria stagionale per Torri che sale a 8 punti, mentre Cittareale resta al quarto posto con 22 (ma con due gare in meno).

Franco Pastorelli, dirigente Asd Torri in Sabina: «Una grandissima prestazione contro una bella squadra e per noi una vittoria strameritata. Oggi ho visto in campo un gruppo eccezionale e meritano tutti i complimenti da parte della società e dei tifosi».



Giovanni Masci, tecnico Cittareale: «Purtroppo abbiamo registrato e pagato le assenze di troppi giocatori importanti mentre il Torri ha saputo chiudere bene la gara mostrando più grinta. Siamo apparsi oggi un po' scarichi ed esprimo anche dei dubbi sul rigore e sulla regolarità del loro secondo gol».



Velinia - Forano 2-0

Tosoni G., Del Sole P.

Sorpresa Velinia che si impone sulla seconda in classifica Forano per 2-0. Reti di Tosoni e Del Sole nella ripresa. Grande protagonista il portiere classe 2006 Nicoletti che para un rigore e salva più volte il risultato. Forano resta comunque al secondo posto con 25 punti, mentre Velinia sale a 11.



Mauro Lucarelli, dirigente Asd Velinia: «Grande prestazione di squadra. L’impegno dimostrato negli allenamenti e la compattezza della squadra stanno dando i loro frutti. Un plauso va al nostro giovane portiere Fabiano Nicoletti, classe 2006 autore di una grandissima prestazione oltre al rigore parato».

Emanuele Grillini, dirigente Asd Forano Calcio: «Sapevamo di andare ad affrontare una squadra in forma che veniva da diversi risultati utili. Dovevamo aggredire subito la gara e prendere il comando del gioco, cosa che abbiamo fatto creando tante occasioni da rete che purtroppo non abbiamo sfruttato complice anche la giornata di grazia del loro portiere. Nel secondo tempo provando a vincere la partita ci siamo esposti al contropiede da cui poi è nato il rigore del loro vantaggio. Non siamo poi riusiciti a riaprire una gara complicata anche per le numerose assenze che avevamo. Questo è il calcio, vince ovviamente chi segna. Noi continuiamo comunque sulla nostra strada, proveremo a rialzarci nella prossima partita in casa che chiude il girone d'andata e per la quale contiamo di recuperare qualche elemento fermo ai box».



Riposa: Alto Lazio



Classifica

Real Gavignano Ponzano 29

Forano 25

Montopoli 25

Cittareale 22

Monte San Giovanni 22

Cittaducale 20

Atletico Cantalice 17

Piazza Tevere 17

Gens Cantalupo 16

Alto Lazio 14

Sporting Corvaro 14

Santa Susanna 13

Velinia 11

Torpedo Rieti 9

Torri in Sabina 8

Monte San Giovanni, Atletico Cantalice e Alto Lazio con una gara in meno

Cittareale e Torri in Sabina con due gare in meno