Seconda: Torri in Sabina e Sporting Corvaro, successi importanti in chiave salvezza. I commenti

RIETI - Va in archivio anche la dodicesima giornata del girone C di Seconda categoria. Tante le emozioni in questo weekend che regala una serie di risultati a sorpresa con il solo Gavignano a sorridere nella parte alta della classifica. Il Real si regala la prima posizione con 26 punti conquistando l’importante vittoria nel derby contro Forano (3-1 per i padroni di casa) con i foranesi che restano al secondo posto a quota 22. A pari merito con Forano resta il Monte San Giovanni che cade in casa contro Santa Susanna: l’intramontabile Ometto firma una tripletta che regala agli ospiti il successo in rimonta e li porta a 12 punti in classifica. Montopoli pareggia in casa contro Alto Lazio raggiungendo gli ospiti nel nervoso finale con il rigore di Gulino per l’1-1: le due squadre adesso sono rispettivamente a 19 e 11 punti in classifica.

Lo Sporting Corvaro infila la seconda vittoria consecutiva per 2-0 contro l’Atletico Cantalice, fermando la striscia di risultati utili degli ospiti. Rimonta per la Gens Cantalupo che torna a sorridere dopo 5 ko di fila contro Cittaducale: 3-2 il finale del Tempesta. Torri si regala la prima vittoria stagionale contro la Torpedo Rieti: il 2-0 finale porta i padroni di casa a 5 punti, a meno 1 proprio dai reatini. Il Velinia non riesce a vincere contro Cittareale e si fa raggiungere clamorosamente nel finale: gli ospiti pareggiano nel recupero rimontando in cinque minuti due reti per il 2-2 definitivo che gli permette di restare al quarto posto con 19 punti.

Risultati, marcatori e commenti (XII giornata)

Real Gavignano Ponzano – Forano 3-1

Magrini (F), Pellegrini, Gherardo Y., Giovannelli (G)

Il Real Gavignano Ponzano fa suo il match clou della dodicesima giornata. La stracittadina contro Forano finisce 3-1 per i padroni di casa che rimontano il gol nei primi minuti di Magrini con Pellegrini e Yuri Gherardo. Nel finale, macchiato dai tafferugli sulle tribune con lo scontro tra alcuni componenti delle due tifoserie, la splendida rete di Giovannelli che chiude definitivamente la gara. Gavignano consolida la prima posizione con 26 punti, Forano resta comunque al secondo posto insieme a Monte San Giovanni a quota 22.

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Ottima vittoria contro una squadra eccellente e ben messa in campo. Questi sono tre punti pesantissimi vedendo anche gli altri risultati. Siamo primi in classifica e andiamo spediti verso il nostro obiettivo»

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Sono contento della prestazione dei miei ragazzi, hanno dimostrato carattere e sono rimasti dentro la partita tenendola aperta fino all’ultimo minuto. Purtroppo dobbiamo lavorare sulle palle inattive: stiamo soffrendo troppo da queste situazioni, c’è qualcosa sicuramente da correggere. La sconfitta non toglie l’ottima prova che abbiamo fatto oggi nonostante giocassimo su un campo difficile e con diversi problemi fisici».

Monte San Giovanni – Santa Susanna 1-3

Cantonetti S. (M), Ometto F., Ometto F., Ometto F. (S)

Seconda vittoria in trasferta e in rimonta consecutiva per Santa Susanna che espugna il Laureti e batte 3-1 il Monte San Giovanni. Dopo il rigore di Cantonetti che apre le marcature, arriva la rimonta targata Fabrizio Ometto: il capocannoniere del girone C mette a segno una tripletta che lo porta a 11 gol stagionali ma soprattutto che regala i tre punti a Santa Susanna. Monte San Giovanni, che non perdeva dalla prima giornata di campionato, resta al secondo posto insieme a Forano ma con una gara in meno, mentre gli ospiti salgono a 12 punti in classifica.

Fabio Bianchetti, allenatore Asd Monte San Giovanni: «Purtroppo siamo molto dispiaciuti per questo risultato assolutamente bugiardo, ma non per il gioco come sempre espresso alla grande. Dopo aver giocato per 40 minuti del primo tempo nella loro meta campo siamo andati in vantaggio e purtroppo come sempre non siamo riusciti a chiudere la gara in almeno tre quattro nitide occasioni. Si sa che nel calcio chi sbaglia troppo puntualmente paga e al primo svarione difensivo siamo stati puniti. Nel secondo tempo non abbiamo mantenuto la stessa densità di gioco e siamo un po’ calati mentalmente e fisicamente. Siamo andati sotto 2-1 su un’altra disattenzione difensiva, abbiamo reagito ma come nel primo tempo non abbiamo concretizzato altre palle gol, colpendo una traversa e un palo. Ci auguriamo in settimana di poter recuperare i tre ragazzi infortunati per la delicata trasferta di Forano»

Emanuele Mencarelli, dirigente Santa Susanna: «Come l'altra volta siamo andati sotto su un rigore dubbio nel primo tempo, ma questa volta non ci siamo disuniti e pian piano abbiamo conquistato campo e raggiunto il pareggio a fine primo tempo. Dopo il gol del raddoppio di Ometto intorno al 70’, abbiamo difeso con tutte le nostre possibilità e nei minuti finali il nostro super bomber si è procurato il calcio di rigore che ha sancito la nostra vittoria. Come ho già detto la scorsa settimana, la classifica non rispecchia i nostri valori ed contro Monte San Giovanni si è visto in quanto abbiamo tenuto testa alla prima della classe riportando tre punti che ci danno morale e che ci devono far capire che le partite da oggi a fine campionato sono tutte buone per festeggiare».

Montopoli – Alto Lazio 1-1

Di Loreto N. (A), Gulino F. (M)

Pareggio casalingo per Montopoli che per la prima volta in stagione non vince tra le mura amiche del Rinalduzzi. Finisce 1-1 il match contro una ottima Alto Lazio che accarezza l’impresa col gol di Di Loreto ma viene raggiunta nel finale con il rigore trasformato da Gulino (al settimo centro stagionale). Montopoli si porta con questo punto al quarto posto a pari merito con Cittareale (19 punti), mentre Alto Lazio raggiunge quota 11.

Cristian Ferretti, calciatore e collaboratore Usd Montopoli: «Purtroppo in questo periodo gira così: costruiamo, creiamo occasioni ma non riusciamo a concretizzare. I nostri avversari alla prima occasione fanno gol e poi soffriamo l’intera gara per provare a recuperare. Siamo in striscia positiva in casa anche se per la prima volta non facciamo punteggio pieno, cercheremo di rifarci già da domenica prossima. Riguardo la gara di oggi possiamo recriminare per qualche occasione sciupata ma debbo riconoscere che i nostri avversari sono una buona squadra ben messa in campo e hanno disputato una buona partita. Da parte nostra occorre tornare a giocare come sappiamo e che oggi a volte non abbiamo fatto».

Fabio Miani, allenatore Alto Lazio Asd: «Per noi oggi sono due punti persi. La partita l’avevamo vinta, poi il rigore per i nostri avversari è a mio avviso dubbio. Un paio di penalty non assegnati a noi e soprattutto un arbitraggio a mio parere non all’altezza ha condizionato una buonissima prestazione da parte dei miei ragazzi che su un campo difficile come quello di Montopoli avrebbero sicuramente meritato molto di più che un pareggio. Ho molto da recriminare per ciò che si è visto in campo, per questo torniamo a casa molto arrabbiati, consapevoli che sarebbe dovuta finire diversamente».

Sporting Corvaro – Atletico Cantalice 2-0

Leonardi L., Maceroni M.

Seconda vittoria consecutiva per lo Sporting Corvaro che condanna l’Atletico Cantalice al primo ko del nuovo anno. Le reti di Leonardi e Maceroni fissano il punteggio sul 2-0 per i padroni di casa che salgono così a 13 punti in classifica, avvicinandosi proprio all’Atletico Cantalice che resta fermo a 17.

Gens Cantalupo – Cittaducale 3-2

Mancini A., Pirri A. (CIT), Zuccari D., Corinaldesi Fr., Corinaldesi Fr. (GEN)

Torna al successo dopo due mesi la Gens Cantalupo. Al Tempesta un match dalle mille emozioni contro Cittaducale che vede i padroni di casa imporsi 3-2. Dopo pochi minuti rete di Mancini che apre le marcature. Cantalupo reagisce però subito e dopo un minuto pareggia i contri con Zuccari e ribalta il risultato con la doppietta di Corinaldesi. Pirri, che nel primo tempo aveva sbagliato un calcio di rigore, accorcia le distanze dagli undici metri, ma Cittaducale non riesce a recuperare lo svantaggio. Gens che sale a 16 punti in classifica, portandosi a meno 1 da Cittaducale che resta al sesto posto insieme a Piazza Tevere e Cantalice.

Fabrizio Lattanzi, allenatore Asd Gens Cantalupo: «Sono contentissimo della vittoria di oggi. Finalmente torniamo a muovere la classifica dopo cinque sconfitte consecutive, ci voleva una prestazione del genere. Ho fatto i complimenti a tutti i miei ragazzi perché nonostante le difficoltà e le numerosissime assenze sono riusciti a giocare da vera squadra. Siamo stati bravi nel giocare palla a terra e vedendo l’andamento della gara posso dire che è stata una vittoria meritatissima».

Claudio Ranalli, allenatore Asd Cittaducale: «Partita dalle due facce: nel primo tempo siamo riusciti a creare molto, però senza sfruttare le occasioni. Nel secondo tempo non siamo poi più riusciti a giocare come nostro solito. La dura legge del gol ci ha puniti e siamo andati sotto 1-3. Nel finale abbiamo provato a recuperare ma eravamo poco lucidi».

Torri in Sabina – Torpedo 2-0

Antonelli, Abdrhman

Primo successo stagionale per il Torri in Sabina che supera 2-0la Torpedo Rieti. Le due reti in apertura di secondo tempo di Antonelli e Abdrhman regalano la prima gioia stagionale a Torri che sale a 5 punti in classifica, appaiando il Velinia. Per i reatini si tratta del quinto ko in fila e restano a 6 punti.

Franco Pastorelli, dirigente Torri in Sabina: «È la nostra prima vittoria che abbiamo ampiamente meritato e che consideriamo di buon auspicio per il futuro del campionato».

Renzo Mastroiaco, presidente Torpedo Rieti: «La nostra è una squadra composta in massima parte da giovani che devono fare esperienza e cercheremo di migliorare».

Velinia – Cittareale 2-2

Graziani E., Graziani E. (V),Vieda De Almeida, Benassi (C)

Il Velinia sfiora il successo casalingo contro Cittareale e viene raggiunta nel finale dagli ospiti. I padroni di casa vanno avanti di due lunghezze grazie alla doppietta di Grazani, ma all’89’ e al 94’ subiscono le reti di Vieda De Almeida e Benassi che riequilibrano clamorosamente la gara. Velinia sale così a 5 punti mentre Cittareale evita la sconfitta e resta al quarto posto con 19 punti insieme a Montopoli.

Alessandro Santoro, dirigente Asd Cittareale: «Un punto guadagnato per come è andata la gara. Nostra prestazione sottotono e non all’altezza delle nostre solite gare. Loro sono passati in vantaggio con un gran gol e raddoppiato sfruttando una nostra disattenzione.Vista la situazione a un minuto dalla fine che ci vedeva sotto 2-0, il pareggio era il massimo che potevamo ottenere».

Riposa: Piazza Tevere

Classifica

Real Gavignano Ponzano 26

Monte San Giovanni 22

Forano 22

Cittareale 19

Montopoli 19

Piazza Tevere 17

Atletico Cantalice 17

Cittaducale 17

Gens Cantalupo 16

Sporting Corvaro 13

Sannta Susanna 12

Alto Lazio 11

Torpedo Rieti 6

Torri in Sabina 5

Velinia 5

Real Gavignano Ponzano e Gens Cantalupo con una gara in più

Monte San Giovanni, Cittareale, e Torri in Sabina con una gara in meno