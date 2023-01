Seconda: sorridono anche Piazza Tevere, Santa Susanna e Velinia. I commenti

RIETI - Girone C di Seconda categoria che con la decima giornata si conferma equilibratissimo e incerto, soprattutto nei piani alti della classifica. Risultati a sorpresa nel weekend con una sola vittoria per le prime sei in classifica. Dopo sette vittorie consecutive, rallenta la corsa del Monte San Giovanni, bloccato in casa dall’Atletico Cantalice sullo 0-0. Si dividono la posta in palio anche Cittaducale e Forano che pareggiano 2-2. Vince uno scontro diretto importantissimo il Real Gavignano Ponzano, che supera 4-1 Cittareale e si porta in seconda posizione. Nel pomeriggio di sabato è arrivato anche il successo esterno di Alto Lazio sul campo dello Sporting Corvaro per 0-2. Vittorie esterne anche per Piazza Tevere, che batte 0-3 il Torri in Sabina, e per Santa Susanna (in foto) che rimonta la Gens Cantalupo vincendo 3-4. Trova la prima gioia stagionale il Velinia che supera per 3-1 la Torpedo Rieti.

Risultati, marcatori e commenti (X giornata)

Real Gavignano Ponzano – Cittareale 4-1

Nocelli M. rig., Nocelli M., Pennacchini P., D’Ascenzi G. (R), Lopez E. (C)

Importante successo del Real Gavignano Ponzano che al Valle Mentuccia batte 4-1 Cittareale. Partita condizionata indubbiamente dall’episodio chiave del 23’ del primo tempo, quando il portiere ospite De Filippis viene espulso per un fallo in area su Nocelli tra le mille proteste di Cittareale. A ricoprire i panni dell’estremo difensore per il resto del match sarà il centrocampista Vieda. Gavignano sul finale di primo tempo si porta sul 3-1 e nella ripresa non deve far altro che amministrare. Il gol di D’Ascenzi nel recupero chiude le marcature. Secondo successo in fila per Gavignano che si porta a meno 2 dalla vetta, superando proprio Cittareale che resta a 18 punti.

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Sono contento per i tre punti e per la prestazione della squadra. Abbiamo controllato bene la gara da subito. Sull’episodio del rigore, mi sento di dire che l’espulsione del loro portiere mi è sembrata esagerata. Questo episodio a nostro favore ha condizionato sicuramente la loro gara. Loro sono un’ottima squadra che gioca molto bene e a cui vanno fatti comunque i complimenti».

Cittaducale – Forano 2-2

Ferretti F., Pirri A. (C), Passerotti D., Migliorati A. (F)

Finisce 2-2 al Campo Sportivo San Francesco un match che ha dell’incredibile. Piovono i cartellini su una gara a detta dei protagonisti non cattiva come si potrebbe evincere dal tabellino. I padroni di casa sono costretti alla doppia inferiorità numerica già alla mezz’ora del primo tempo ma riescono comunque a passare clamorosamente in vantaggio prima dell’intervallo grazie alla rete di Ferretti. Pareggio nel secondo tempo di Passerotti prima del nuovo vantaggio di Cittaducale firmato da Pirri (alla quinta marcatura stagionale). Un calcio di rigore di Migliorati (anche lui al quinto gol in campionato) pareggia i conti di una gara controversa e ricca di emozioni. Forano mantiene il terzo posto in classifica con 19 punti, mentre Cittaducale raggiunge a quota 17 Montopoli.

Claudio Ranalli, allenatore Asd Cittaducale: «I ragazzi oggi sono stati fantastici. Giocare metà del primo tempo e tutto il secondo in doppia inferiorità numerica non è facile per nessuno. Ho sempre rispetto per gli arbitri e chi mi conosce lo sa, lo ho avuto anche sabato, però quello che si è visto è grave. La seconda espulsione al 25’ non me la riesco a spiegare. Nonostante tutto allo scadere del primo tempo ci siamo portati in vantaggio su calcio d’angolo. La squadra è rimasta compatta ha combattuto su ogni pallone. Il gol del pareggio avrebbe tagliato le gambe a chiunque ma noi non ci siamo demoralizzati e siamo addirittura riusciti a passare nuovamente in vantaggio. Nel finale di gara abbiamo da reclamare su diversi episodi: un rigore negato a nostro favore, il penalty del pareggio fischiato per un fallo di mano dubbio in area e un’espulsione ad un loro difensore non comminata. Detto questo ci tengo a fare i complimenti al Forano per la sportività tenuta sia dentro che fuori dal campo. Rinnovo i complimenti a tutti i miei ragazzi per la grinta e la tenacia messa in partita».

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «La gara è stata approcciata benissimo, siamo stati sempre in controllo del gioco e senza subire nulla, abbiamo sempre avuto il possesso e creato almeno diverse palle gol di cui due clamorose. Loro sono rimasti in 9 ma purtroppo il calcio non sa essere spietato e sull'unico tiro nello specchio da angolo subiamo il gol. Il fatto di stare con il doppio vantaggio numerico invece di tranquillizzarci ci ha innervosito più del dovuto e abbiamo affrettato le giocate forzandole oltremodo e facilitando il Cittaducale che badava solo a difendersi. Siamo riusciti a pareggiare e creare densità in area ma non a segnare il secondo gol che avrebbe chiuso la gara, invece su l'unica disattenzione della gara abbiamo preso il secondo. Dopo i cambi, al 90’ su rigore nettissimo abbiamo pareggiato una gara anomala che forse avremmo vinto se rimasti in parità numerica. Non averla persa per come si era messa è stato un grosso risultato. Voglio sottolineare che a dispetto dei provvedimenti disciplinari comminati alle due squadre, la gara è stata correttissima e senza nessun problema dal punto di vista comportamentale da parte di entrambe le squadre».

Monte San Giovanni – Atletico Cantalice 0-0

Si ferma a 7 la striscia di successi consecutivi per la capolista Monte San Giovanni che non vs oltre lo 0-0 contro un buon Atletico Cantalice. Gli uomini di mister Bianchetti restano comunque al comando del girone C con 22 punti, mentre Cantalice si porta con 14 punti momentaneamente all’ottavo posto.

Fabio Bianchetti, allenatore Asd Monte San Giovanni: «Partita equilibrata nel primo tempo con poche occasioni pericolose. Nel secondo tempo siamo venuti fuori e abbiamo dominato per tutti i 45 minuti, abbiamo creato diverse palle gol e colpito anche un palo, il loro portiere e' stato veramente bravo a salvare il risultato. Peccato non aver preso i tre punti ma va bene cosi. Purtroppo oggi mancavano tre ragazzi infortunati molto importanti, ma chi ha giocato al loro posto è stato all'altezza. Testa alla trasferta di Cittareale di domenica prossima».

Sporting Corvaro – Alto Lazio 0-2

Godoy J., Di Loreto N.

Seconda vittoria stagionale per Alto Lazio che batte a domicilio lo Sporting Corvaro per 2-0. Reti di Di Loreto e Godoy (sesto centro in campionato) che permettono agli ospiti di espugnare il D’Orazi e portarsi a 10 punti in classifica. Corvaro resta a quota 7.

Giacomo Spinola, dirigente Alto Lazio: «Gara perfetta in trasferta per i nostri ragazzi. Nelle ultime quattro giornate, grazie anche agli innesti arrivati nel mese di dicembre, stiamo giocando meglio e finalmente sono arrivate le vittorie con Velinia e Corvaro. Ci siamo allenati anche durante la pausa e contiamo di emergere nella seconda parte della stagione. Un plauso alla dirigenza dello Sporting Corvaro per l'accoglienza e per il bellissimo terzo tempo offertoci».

Gens Cantalupo – Santa Susanna 3-4

Murati R., Murati R., Sabatino M. (C), Bianchetti F., Ometto F., Ometto F., Marchioni L. (S)

Partita dalle mille emozioni quella del Tempesta di Cantalupo tra i padroni di casa della Gens e il Santa Susanna. Cantalupo che si porta avanti 3-1 grazie alla doppietta di Murati e al gol di Sabatino. Rimonta clamorosa degli ospiti guidati dall’immarcescibile Ometto, autore di una doppietta e capocannoniere del girone con 8 reti. Nel finale arriva il match winner di Marchioni che vale i tre punti e il secondo successo stagionale per Santa Susanna. Cantalupo che resta così con 13 punti al nono posto, si avvicina Santa Susanna che con questo successo sale a 9 punti.

Emanuele Mencarelli, dirigente Asd Santa Susanna: «Pronti via e siamo andati subito sotto di una rete. Sull’1-0 abbiamo incominciato a macinare gioco e siamo riusciti ad agguantare il pareggio con un grande tiro da fuori di Bianchetti, da lì abbiamo avuto altre occasioni ma come ci succede ultimamente su un nostro errore abbiamo concesso la seconda rete. Nel secondo tempo dopo essere andati sotto di due reti, abbiamo ricominciato a giocare con qualità e con un mostruoso Ometto che ha trovato due gol da rapinatore d'area abbiamo pareggiato. A tre minuti dalla fine con una splendida giocata dal limite di Lulu Marchioni abbiamo trovato il gol vittoria. Speriamo che questo inizio di 2023 sia di buon auspicio».

Torri in Sabina – Piazza Tevere 0-3

Cipriani F., Polletti M., Oddi R.

Terza vittoria consecutiva per Piazza Tevere. Battuto anche Torri in Sabina al Luchetti con il punteggio finale di 0-3. Ospiti che si portano in vantaggio nel primo tempo e nella ripresa chiudono i conti in superiorità numerica. I reatini sono con 16 punti al settimo posto, a soli tre punti dalla terza posizione. Torri in Sabina ancora a secco di successi, resta in fondo alla classifica con 2 punti.

Velinia – Torpedo Rieti 3-1

Graziani E., Graziani E., Del Sole P. (V), Pezzotti M. (T)

Prima vittoria per Velinia che batte al Vailati di Antrodoco la Torpedo Rieti. Doppietta di Graziani e rete di Del Sole che portano così a 4 punti i padroni di casa. Per la Torpedo Rieti, che resta a quota 6, si tratta del terzo ko consecutivo.

Riposa: Montopoli

Classifica

Monte San Giovanni 22

Real Gavignano Ponzano 20

Forano 19

Cittareale 18

Montopoli 17

Cittaducale 17

Piazza Tevere 16

Atletico Cantalice 14

Gens Cantalupo 13

Alto Lazio 10

Santa Susanna 9

Sporting Corvaro 7

Torpedo Rieti 6

Velinia 4

Torri in Sabina 2

Real Gavignano Ponzano, Cittaducale, Piazza Tevere, Gens Cantalupo e Alto Lazio con una gara in più