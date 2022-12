Seconda: la soddisfazione di Monte San Giovanni, Montopoli, Cittaducale e Cittareale. I commenti

RIETI - Si ferma per la sosta natalizia la Seconda categoria dopo la nona giornata di campionato. Il girone C con protagoniste le quindici squadre reatine si conferma molto equilibrato e con ben 9 squadre racchiuse in soli 5 punti nelle prime posizioni. Con il turno di riposo osservato dalla capolista Forano, si avvicinano alla vetta molte squadre accorciando notevolmente la classifica nella parte alta. Vittorie per Montopoli e Cittaducale che battono con lo stesso punteggio (1-0) rispettivamente il Torri in Sabina in casa e il Santa Susanna in trasferta. Torna in vetta il Monte San Giovanni (in foto) che batte 1-3 la Torpedo al Gudini e firma la sesta vittoria consecutiva appaiando Forano a 18 punti. Prima gioia per Alto Lazio che batte al Cimarro di Borbona il Velinia per 1-0. Ottima prova del Cittareale che in casa batte 2-0 la matricola Gens Cantalupo. Continua l’ottimo periodo dell’Atletico Cantalice che si impone 2-1 sul Real Gavignano Ponzano.

Risultati, marcatori e commenti (IX giornata)

Montopoli – Torri in Sabina 1-0

Ferrari M.

Continua la striscia di vittorie casalinghe del Montopoli che al Rinalduzzi batte anche il Torri in Sabina per 1-0. La rete del neo entrato Ferrari vale così i tre punti e il quinto successo casalingo consecutivo dei “corsari” che si portano con 16 punti in classifica a meno 2 dalla vetta. Torri resta a 2 punti e cerca ancora il primo successo in campionato.

Bruno Valentini allentaore Usd Montopoli: «Vittoria importante e grande soddisfazione per come i ragazzi hanno interpretato la gara. Partita non facile contro una squadra che fa una eccellente fase difensiva. L’unico rammarico è quello che non siamo riusciti a chiuderla ma merito dei nostri avversari e del loro allenatore a cui vanno i miei più sinceri complimenti. Vorrei approfittare per fare gli auguri di pronta guarigione ai nostri due ragazzi infortunati, Capasso e Capati con l’auspicio che possano rimettersi in fretta».

Fabrizio Del Bianco presidente Asd Torri in Sabina: «Dispiace ovviamente per il risultato ma sono contento dei segnali di crescita che sta facendo vedere la squadra. Chiudiano il 2022 in debito di punti ma con la certezza del fatto che la strada intrapresa porterà ad un deciso cambio di rotta nel 2023. Sono fiducioso e i nuovi innesti daranno nuova linfa ad una squadra che ora può soltanto crescere».

Alto Lazio – Velinia 1-0

Serjanaj X.

Trova il primo successo stagionale Alto Lazio che al Cimarro di Borbona batte di misura il Velinia. 1-0 il finale con il match winner di Serjanaj. I padroni di casa con questa vittoria salgono a 7 punti in classifica, superando in un sol colpo Corvaro, Santa Susanna e Torpedo. Velinia resta all’ultima posizione con 1 punto.

Santa Susanna – Cittaducale 0-1

Mancini A.

Importante passo in avanti anche di Cittaducale che batte fuori casa il Santa Susanna 1-0. Gli ospiti trovano la via del gol nel primo tempo grazie a Mancini e portano a casa un successo li porta insieme a Montopoli a 2 lunghezze dal primo posto. Santa Susanna perde la terza gara consecutiva e resta a 6 punti in classifica.

Stefano Giovannini, dirigente Asd Cittaducale: «Abbiamo giocato una grande gara, siamo stati bravi ad andare in vantaggio nel primo tempo e a chiuderci bene in difesa concedendo poche occasioni da gol agli avversari. Potevamo e dovevamo segnare il secondo gol per giocare più tranquilli, ma comunque la nostra difesa ha svolto un grandissimo lavoro. Bravi tutti. Il migliore in campo? L’autore del gol, Andrea Mancini».

Torpedo Rieti – Monte San Giovanni 1-3

Norcia A. (T), Mariani N., Cantonetti S., autorete (M)

Sesta vittoria consecutiva per il Monte San Giovanni che batte anche la Torpedo Rieti al Gudini. 1-3 il finale con gli ospiti che si confermano infallibili in trasferta con quattro successi su quattro. Un gol di Mariani, un autogol e la quinta rete stagionale di Cantonetti regalano al Monte San Giovanni di nuovo la vetta della classifica a pari punti con Forano ma con una gara in meno. Torpedo che invece resta a quota 6.

Fabio Bianchetti, allenatore Asd Monte San Giovanni: «Sesta vittoria consecutiva, stiamo attraversando davvero un ottimo momento. Abbiamo tenuto fin dall'inizio il pallino del gioco creando moltissime occasioni da rete, sul due a zero non siamo riusciti a concretizzare almeno tre nitide palle gol per chiudere la gara. Loro a pochi minuti dalla fine hanno riaperto la partita ma subito dopo ci siamo portati sul tre a uno definitivo. Devo fare i complimenti a tutta la squadra».

Cittareale – Gens Cantalupo 2-0

Reali G., Mayorga C.

Terza vittoria in fila per Cittareale che al Tito Flavio Vespasiano non dà scampo alla Gens Cantalupo. Rete nel primo tempo di Reali e raddoppio nella ripresa di Mayorga che permettono così ai padroni di casa di salire al quinto posto, a meno 3 dalla vetta con 15 punti in classifica, superando il Real Gavignano Ponzano e proprio la Gens Cantalupo che resta a quota 13.

Alessandro Santoro, dirigente Asd Cittareale: «A mio modo di vedere abbiamo dominato la gara e meritato questi tre punti importanti. Abbiamo creato tanto oltre alle due reti, con due pali, una traversa e una rete annullata. Andiamo avanti nel nostro percorso e chiudiamo nel migliore dei modi il 2022 con un successo importante prima della sosta natalizia».

Piazza Tevere – Sporting Corvaro 3-2

Aloisi S., Colasanti S., Silvestri L. (P), Maceroni M., Innocenzi G. (S)

Tanti gol nel match del Gudini tra Piazza Tevere e Sporting Corvaro vinto 3-2 dai padroni di casa. Agli ospiti non bastano le reti di Maceroni e Innocenzi per proseguire la striscia di risultati utili. Piazza Tevere vince la seconda gara consecutiva e sale a 13 punti in classifica. Corvaro resta a 6.

Atletico Cantalice – Real Gavignano Ponzano 2-1

Caperna A., Milani M. (A), Recchia M. (R)

Importante successo dell’Atletico Cantalice che centra la terza vittoria consecutiva. Battuto il Real Gavignano Ponzano 2-1 al Comunale con le reti dei soliti Caperna e Milani che consentono all’Atletico di portarsi a 13 punti, a meno uno proprio dal Real. La rete di Recchia riapre la gara ma non basta per evitare il secondo ko stagionale di Gavignano.

Riposa: Forano

Classifica

Monte San Giovanni 18

Forano 18

Montopoli 16

Cittaducale 16

Cittareale 15

Real Gavignano Ponzano 14

Atletico Cantalice 13

Piazza Tevere 13

Gens Cantalupo 13

Alto Lazio 7

Torpedo Rieti 6

Sanra Susanna 6

Sporting Corvaro 6

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Montopoli, Forano, Cittaducale, Real Gavignano Ponzano, Atletico Cantalice, Alto Lazio, Santa Susanna, Torri in Sabina e Velinia con una gara in meno

Monte San Giovanni, Cittareale, Torpedo Rieti e Sporting Corvaro con due gare in meno