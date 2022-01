Cittareale e Torri in Sabina, un gol e un espulso per parte: al Tilesi finisce 1-1

RIETI - Epifania di recupero per Cittareale e Torri in Sabina, dopo il rinvio della nona giornata per impraticabilità del campo: oggi al Tilesi di Amatrice termina 1-1. Accade tutto nel primo tempo: squadra di casa che va in vantaggio grazie a Lopez, ospiti che sul finire del primo tempo agguantano il pareggio con Famà. Partita combattuta viste le due espulsioni, una per Cittareale e una per Torri. Da segnalare l’esordio del nuovo acquisto per Torri, Lorenzo Felicioni, prelevato dalla società Castrum Donadei negli ultimi giorni di mercato. Squadre che si dividono la posta e aggiungono un tassello alla loro classifica.

Classifica

Casperia 21

Piazza Tevere 18

Torri in Sabina 17

Sporting Corvaro, Centro Italia Micioccoli 16

Atletico Cantalice 15

Monte San Giovanni 11

Moricone 10

Velinia 9

Santa Susanna, Montorio Romano, Cittareale 8

Torpedo Rieti 7