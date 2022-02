Casperia batte il Velinia 2-0 e rimane al comando: decidono i gol di Fenici e Danso. Tabellino e commenti

RIETI – Nella prima giornata di ritorno (XIV) del campionato di Seconda categoria al campo “Anselmo Belloni” di Montasola il Casperia batte per 2-0 il Velinia e mantiene la vetta della classifica.

Il primo tempo

Temperatura glaciale e gara che inizia alle 11.20 per la sostituzione dell’arbitro designato Trabelsi che a causa di un lieve malessere non è in grado di dare inizio all’incontro e viene convocato al suo posto il collega Bejan. Il Casperia parte subito all’attacco e al 10’ Fenici impegna il portiere ospite in una deviazione in angolo; dopo cinque minuti replica il Velinia con un’incursione di Graziani ma il tiro viene ribattuto dai difensori avversari. Al 25’ Guidi effettua un tiro-cross sul quale interviene in uscita Cardellini. Al 28’ Faina atterra Bartoli al limite dell’area: batte la punizione Riccardo De Angelis e ancora Guidi si vede deviare in calcio d’angolo la conclusione di testa. Il gol è comunque nell’aria ed arriva al 35’ con una prodezza di Fenici che da fermo lascia partire un tiro di precisione dal lato destro del campo che non dà scampo a Cardellini. Il vantaggio carica ulteriormente il Casperia che tre minuti dopo colpisce una traversa con un gran tiro di Danso. Lo stesso attaccante del Gambia è l’artefice del raddoppio al 44’: da un calcio d’angolo susseguente a una conclusione di Riccardo De Angelis il pallone perviene a Facchini che pennella un pallone in area sul quale Danso al volo sigla un gol spettacolare. Al 45’ ci prova per gli ospiti Roselli ma il tiro finisce alto.

Il secondo tempo

La seconda frazione di gioco registra una discreta reazione del Velinia che si rende pericolosa con Faina al 2’ ed al 13’ ma in entrambe le occasioni si fa trovare pronto il portiere Antonelli. Il Casperia amministra il gioco ed effettua diverse sostituzioni mostrando azioni corali accompagnate dagli applausi dei propri sostenitori. Al 25’ Negri lancia Danso che impegna Cardellini ed al 30’ è Polletti in velocità a far tremare la difesa avversaria. Ancora Negri al 33’ serve in area Facchini il cui tiro sorvola di poco la traversa ed al 35’ azione in velocità condotta da Manuel De Santis che serve Armagno: conclude Negri a fil di palo.

I commenti

Cristian Flamini, capitano Casperia: «Risultato indiscutibile e prestazione positiva da parte di tutti, sia da chi ha giocato dall’inizio che da chi è subentrato. Questa vittoria è un gran bel regalo di compleanno che oggi i compagni mi hanno fatto».

Nessuna dichiarazione da parte del Velinia

Il tabellino

Casperia: Antonelli, Fenici, Spiccia (4’ st Negri), Flamini (20’ st Cham Habib), Guidi, Facchini, Danso (27’ st Zuccari), R.De Angelis, Polletti, Di Francesco (10’ st Armagno), Bartoli (33’ st M.De Santis). A disp. Colapietro, Ricci. All. Andrea Capulli

Velinia: Cardellini, Cesaretti, Longhi, Ciotti (40’ st D’Angeli), Saulli, Tosoni, Lucarelli, Del Sole, Roselli (45’ st Fainelli), Faina, Graziani (40’ st Di Stefano). All. Stefano Sinibaldi

Arbitro: Bejan di Rieti

Marcatori: 35’ pt Fenici, 44’ pt Danso

Note: ammoniti Flamini, Saulli, Tosoni; angoli 8-4.