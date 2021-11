Casperia vince 1-0 il derby con il Torri in Sabina: decide Guidi. Tabellino e commenti

RIETI – Nella sesta giornata del campionato di Seconda categoria al campo “Anselmo Belloni” di Montasola, di fronte a carca duecento spettatori, va in scena il “super-derby” tra il Casperia ed il Torri in Sabina: una gara particolarmente sentita tra due paesi confinanti e con alcuni giocatori che in precedenza hanno militato in ambedue le squadre. Il Torri, tra l’altro, è guidato attualmente dal tecnico Federico Chini che negli anni scorsi ha allenato proprio il Casperia.

Il primo tempo

Il Casperia parte subito all’attacco e nel giro di pochi minuti conquista due calci d’angolo mentre il Torri tiene bene in difesa e si produce essenzialmente in azioni di contropiede. Al 15’ Riccardo De Angelis serve in area Polletti che tenta la girata di testa ma il pallone termina a lato della porta; un minuto dopo per gli ospiti replica Francescangeli con un tiro dalla distanza ma si fa trovare pronto alla parata Colapietro. Ottaviano ci riprova al 17’ e dalla parte opposta al 20’ è nuovamente Francescangeli ad impegnare il portiere avversario con un tiro al volo su assist di Boccadamo. Al 25’ ghiotta occasione per i padroni di casa con Riccardo De Angelis che serve sotto porta Federico De Angelis al quale non riesce la deviazione in rete. Al 32’ è bravo Di Loreto a respingere un tiro ravvicinato ancora di Riccardo De Angelis ed il portiere del Torri è poi decisivo al 36’ parando a terra una conclusione di Fenici. In chiusura di primo tempo da segnalare un cross in area di Ottaviano per Danso che spedisce il pallone oltre la traversa.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con un tentativo dalla distanza di Flamini bloccato da Di Loreto che successivamente respinge una conclusione di Simone Colletti su una punizione di Ottaviano. Al 4’ Benzi, ex di turno, ci prova con un tiro in corsa e poco dopo il Torri è costretto a sostituire per infortunio l’esperto Giorgini. Al 30’ la svolta della gara: Riccardo De Angelis batte una punizione dal vertice sinistro e serve sotto rete Guidi che batte Di Loreto con una pronta deviazione sotto la traversa. Il gol del vantaggio carica ulteriormente il Casperia che al 40’ crea un nuovo pericolo sotto la porta avversaria con Riccardo De Angelis sul cui cross si avventa Polletti ma il tiro non è preciso ed il pallone termina a lato. La formazione ospite chiude la gara in inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Francescangeli avvenuta poco prima del fischio di chiusura dell’arbitro Bertini.

I commenti

Andrea Capulli, tecnico Casperia: «Una gara difficile contro una squadra ben messa in campo ma alla lunga abbiamo ampiamente meritato la vittoria. C’è stato qualche attimo di sofferenza e gli avversari non hanno regalato nulla: l’impegno dei nostri giocatori è stato ripagato nel modo migliore e ci godiamo questo importante successo».

Federico Chini, tecnico Torri in Sabina: «Il risultato ci penalizza ma non abbiamo demeritato e sicuramente hanno influito assenze e infortuni sia prima che durante la gara. Comunque non facciamo drammi e siamo pronti a ripartire fin dalla prossima partita con impegno e convinzione sulle nostre capacità».

Il tabellino

Casperia: Colapietro, Proni, S.Colletti (9’ st Guidi), Flamini, Negri, F.De Angelis (25’ st Spiccia), Polletti (44’ st Bartoli), Fenici, Ottaviano (32’ st Di Francesco), R.De Angelis, Danso (16’ st De Santis). A.disp. Antonelli, M.Colletti, G.De Angelis, Ricci. All. Andrea Capulli

Torri in Sabina: Di Loreto, Francescangeli, Adami, Boccadamo (13’ st Mercuri), Giorgini (7’ st Ferraioli), Iacobelli, Bertoldi, Benzi (13’ st Splendori), Filippi, Movila (32’ st Casali), Schiavetti. A disp. Broggi, Ceccani, Di Carlo, Tocci, Grossi. All. Federico Chini

Arbitro: Jacopo Bertini di Rieti

Marcatore: 30’ st Guidi

Note: espulso 45’ st Francescangeli; ammoniti R.De Angelis, Guidi, Di Loreto, Giorgini, Mercuri. Angoli 7-0.