Finisce a reti inviolate la sfida tra Casperia e Sporting Corvaro. Tabellino e commenti

RIETI – Nella quarta giornata del campionato di Seconda categoria al campo “Anselmo Belloni” di Montasola termina a reti inviolate l’incontro fra il Casperia e la capolista Sporting Corvaro. Uno 0-0 accettato alla fine da ambedue i tecnici costretti a modificare per diversi infortuni le rispettive formazioni.

Il primo tempo

Parte subito all’attacco il Casperia che dopo tre minuti si rende pericolosa con un’incursione in velocità di Polletti ma si fa trovare pronto alla deviazione il portiere Casale. I padroni di casa non demordono e nel giro di dieci minuti collezionano quattro calci d’angolo ma la difesa ospite mostra di essere ben predisposta in campo e non si concretizzano i tentativi di Simone Colletti e di Armagno: lo stesso Armagno dopo trenta minuti è costretto a lasciare il campo per infortunio, sostituito da Di Francesco. Qualche protesta degli ospiti per un intervento in area su Franchi ma successivamente il Casperia reclama al 39’ per un aggancio in area su De Santis. Nei minuti finali del primo tempo da segnalare un calcio di punizione di Fenici parato da Casale e dalla parte opposta intervento risolutivo di Colapietro su Frezzini.

La ripresa

La seconda frazione di gioco si apre con una buona opportunità per il Casperia quando Simone Colletti non riesce in spaccata a deviare in rete un pallone proveniente da calcio d’angolo ed al 5’ ci riprova Proni con una conclusione dalla distanza che termina di poco a lato. La gara scorre via senza particolari sussulti con buone trame di gioco mostrate da ambedue le squadre ma non si creano azioni sotto porta di particolare pericolosità. Al 30’ Riccardo De Angelis indirizza alto il pallone su una punizione dal limite ed al 35’ Colapietro precede con bravura in uscita Frezzini lanciato in area e si ripete dopo due minuti su Alessandro Tempesta. Ultimo tiro della gara ad opera di Ottaviano al 45’ parato a terra da Casale.

I commenti dei tecnici

Andrea Capulli, tecnico Casperia: «Una bella prestazione contro una grossa squadra che non a caso comanda la classifica, anche se il risultato ci va un po' stretto considerando che le migliori occasioni le abbiamo create noi. Riconosciamo il valore degli avversari, ben organizzati soprattutto in difesa, ma usciamo dal campo con l’amaro in bocca per non aver ottenuto un qualcosa in più che avremmo meritato».

Mauro Coletta, tecnico Sporting Corvaro: «Si sono incontrate due belle squadre che hanno dato vita ad una partita maschia e corretta. Purtroppo abbiamo dovuto far fronte a numerosi infortuni ma sottolineo che i ragazzi scesi oggi in campo hanno dato tutto e meritano il giusto plauso. Ci auguriamo di poter recuperare alcuni giocatori importanti fin da domenica prossima».

Il tabellino

Casperia: Colapietro, Negri, S.Colletti, Flamini (15’st Ricci, 21’st Ottaviano), Proni ( 34’st Bartoli), Spiccia, Polletti, De Santis, Armagno (30’pt Di Francesco), R.De Angelis, Fenici. A disp. Antonelli, M.Colletti, Sellitri. All. Andrea Capulli

Sporting Corvaro: Casale, C.Leonardi, Franchi, M.Leonardi, Gallina, M.Tempesta, Maceroni, Fornari (37’st Massimi), Frezzini, Bertoldi, A.Tempesta. A disp.Di Girolamo, Coletta. All. Mauro Coletta

Arbitro: Santilli di Rieti

Note: ammoniti Negri, De Santis, Fenici, Gallina, Bertoldi, C.Leonardi; angoli 7-2