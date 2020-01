RIETI - Nella tredicesima giornata di andata del campionato di Seconda categoria il Casperia ospita al campo "Anselmo Belloni" di Montasola il Santa Susanna. La formazione ospite s'impone per 2-1 ma i padroni di casa reclamano per alcuni episodi che avrebbero potuto portare a un risultato diverso.



Il primo tiro in porta è di Ottaviano dopo sei minuti di gioco ma il portiere avversario (che poi risulterà decisivo ai fini del successo della propria squadra) si fa trovare pronto alla respinta. Dopo due minuti replica dalla parte opposta Paolucci con una deviazione di testa su assist di Marchioni ma Sciarra respinge e lo stesso Paolucci ci riprova al 10' ma il portiere di casa non si lascia sorprendere. Al 12' Simone Colletti non riesce nella deviazione in porta su cross di Proni ed un minuto dopo Santucci blocca una conclusione dalla distanza di Soldati. Al 18' Paolucci conferma le proprie doti di bomber e porta in vantaggio il Santa Susanna con un tiro dal vertice destro dell'area che batte Sciarra. Reagisce il Casperia con due tentativi di Proni e Benzi ma al 29' arriva il raddoppio della formazione ospite con la doppietta di Paolucci che dalla distanza batte Sciarra con uno spiovente sul filo del fuorigioco ed in tale occasione c'è qualche rimostranza da parte degli avversari. Al 38' il Santa Susanna coglie il palo con un tiro di De Dominicis mentre in chiusura di tempo Soldati sfiora il montante con un tiro da fuori area.

Nella ripresa il Casperia mostra maggiore convinzione mentre gli avversari cercano di amministrare il gioco e salvaguardare il doppio vantaggio. Al 21' il Casperia resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Buzarin (doppia ammonizione) ma preme in attacco ed al 30' accorcia le distanze con una rete di Filippi, abile a ribattere in rete un pallone respinto dai difensori avversari su una punizione di Ottaviano. Dopo due minuti lo stesso Ottaviano va anche in gol ma l'arbitro annulla per una posizione di fuorigioco scatendnado le proteste ospiti. L'opportunità per il pareggio ci sarebbe comunque al 44' quando Forcellini viene atterrato in area ed è calcio di rigore: va sul dischetto Filippi ma il portiere Santucci intuisce il tiro, respinge e salva la vittoria per il Santa Susanna.



I COMMENTI

Federico Chini, tecnico Casperia

«Tanta rabbia per una sconfitta ingiusta scaturira da episodi e decisioni arbitrali che non condividiamo. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo dominato la gara ma non siamo riusciti a sfruttare tante occasioni che potevano darci non solo il pareggio ma anche la vittoria. Dobbiamo mostrare più cattiveria agonistica ed essere meno leziosi. Dispiace perdere in questo modo».

Stefano Chiaretti, tecnico Santa Susanna

«Un po' di sofferenza nel secondo tempo in cui gli avversari avrebbero anche potuto pareggiare e che a mio avviso meriterebbero ampiamente una migliore posizione in classifica. I tre punti conquistati oggi ci ripagano di altre gare in cui il risultato era stato bugiardo: una vittoria scaturita dal massimo impegno che i giocatori hanno messo oggi in campo credendo in un risultato molto importante. Un bravo al giovane Santucci per il rigore parato: abbiamo in rosa due ottimi portieri che si avvicendano in base alle disponibilità lavorative ed ambedue si fanno trovare pronti in ogni circostanza».



IL TABELLINO

Casperia: Sciarra, Buzarin, S.Colletti, Flamini, Forcellini, F.Colletti (1' st Filippi), Proni, Benzi (15' st Cocchi), A.Ottaviano, Soldati (15' st Cianciarulo), Negri. A disp. D.Ottaviano, De Angelis, Iannarella, Fiori, Pietrantoni, Orsini. All. Federico Chini

Santa Susanna: Santucci, Paniconi (10' st Djasy), Lodovici, Desideri, Persici, Basile, Mostarda, Cattorini (15' st Santoprete), Paolucci, Marchioni, De Dominicis (33' st Colarieti). All. Stefano Chiaretti

Arbitro: Venturini di Ostia

Reti: 18' pt e 29' pt Paolucci, 30' st Filippi

Note: espulso per seconda ammonizione al 21' st Buzarin; ammoniti Buzarin, Ottaviano, Filippi, Paolucci, Djasy; angoli 11-2.

