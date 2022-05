Casperia batte 1-0 Piazza Tevere e festeggia la promozione in Prima. Tabellino, commenti e foto

RIETI – Nella ventiquattresima giornata del campionato di Seconda categoria (XI di ritorno) il Casperia s’impone per 1-0 sul Piazza Tevere e conquista matematicamente il titolo di campione nel girone C con la conseguente promozione in Prima categoria.

Al campo “Anselmo Belloni” di Montasola è un tripudio con i numerosi sostenitori che per l’intera stagione hanno calorosamente seguìto e incoraggiato la formazione guidata in panchina da Andrea Capulli e che oggi hanno potuto festeggiare in maniera esaltante il raggiungimento del passaggio di categoria. Cori, fumogeni, brindisi e abbracci hanno dato il via ad una festa che si è protratta poi a lungo dopo la conclusione dell’incontro.

Il Primo tempo

Il Casperia parte subito all’attacco ed al secondo minuto di gioco un’incursione in area di Danso obbliga i difensori avversari a rifugiarsi in calcio d’angolo ma al 9’ è il Piazza Tevere a portarsi in attacco e Colapietro blocca una conclusione di Luca Silvestri. Al 12’ arriva il gol partita: Bartoli s’invola sulla fascia sinistra e per la seconda volta il pallone viene deviato in angolo, batte Ricci e sotto rete Danso è bravo a raccogliere una corta respinta degli avversari ed a battere Tulisevi per l’1-0 che poi non cambierà per il resto della gara. Il Piazza Tevere gioca comunque le sue carte con convinzione ed al 15’ ci riprova Barbante con un tiro dalla distanza ed al 17’ Luca Silvestri con una deviazione di testa. Al 18’ è Ricci a riportare i suoi in attacco ma la sua conclusione viene ribattuta ed al 24’, dalla parte opposta, Cipriani serve in area Barbante ma il tiro termina fuori. Al 28’ per un fallo su Ricci viene concessa una punizione sulla fascia destra che Fenici s’incarica di battere ma nessun compagno riesce a intervenire sul lancio in area. Altre due occasioni per gli ospiti al 31’ con Luca Silvestri ed al 32’ con un rasoterra di Gentili ma nulla di fatto ai fini conclusivi. Occasione d’oro invece per il Casperia al 35’ quando una deviazione volante di Danso su un pallone proveniente da calcio d’angolo sfiora la traversa. Al 40’ ancora Piazza Tevere in attacco ma sul cross di Cipriani non dà esito il colpo di testa di Gunnella preceduto da Colapietro in uscita.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con una bella parata di Colapietro sul tentativo di Riccardo Silvestri e lo stesso portiere si ripete con successo al 6’ su una punizione di Cipriani. Al 9’ applausi per un gran tiro al volo di Riccardo De Angelis che nel movimento accusa un infortunio e deve lasciare il posto ad Armagno. Al 12’ applausi anche per il capitano Flamini che sfiora il palo con un tiro di potenza da fuori area. Replica il Piazza Tevere al 14’ con una conclusione di Cipriani ed al 16’ intervento magistrale di Tulisevi su un pallone insidioso proveniente da calcio d’angolo. Al 18’ è ancora Cipriani a calciare di poco fuori ed al 22’ bel tiro al volo di Ricci che lambisce il palo. Nuovamente Cipriani al 23’ impegna Colapietro che al 34’ è protagonista assoluto respingendo una conclusione sotto rete di Micangeli deviata da un avversario. Al 40’ l’arbitro Mastroiaco (ottima la sua direzione in una gara non facile) assegna al Casperia un calcio di punizione dal limite dell’area per una trattenuta su Danso: batte Polletti ed anche in questa occasione è bravissimo Tulisevi a non farsi ingannare da un insidioso colpo di tacco di Zuccari. I minuti finali si colorano poi di fumogeni e canti e Casperia assapora il gusto della promozione.

I commenti

Andrea Capulli, tecnico Casperia: «Penso che il nostro sia un successo meritato, sia oggi che per quanto abbiamo fatto in tutto il campionato. Un plauso agli avversari ed un grazie a tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo».

Emiliano Mastroiaco, tecnico Piazza Tevere: «Una gara combattuta ed equilibrata in cui avremmo meritato almeno il pareggio. Abbiamo concesso poco agli avversari e creato le nostre buone occasioni ma ciò non è bastato. Complimenti agli avversari ma anche ai nostri giocatori per l’ottimo campionato e a tutti i componenti della società. Siamo partiti da zero e quanto ottenuto in questa stagione è scaturito dall’impegno gratuito di tutti».

Il tabellino

Casperia: Colapietro, Negri, Fenici (4’ st Zuccari, 42’ st Spiccia), Flamini, Guidi, Facchini, Danso, R.De Angelis (9’ st Armagno), Polletti, Ricci (42’ st G.De Angelis), Bartoli (39’ st Di Francesco). A disp. Antonelli, Sellitri, De Santis. All. Andrea Capulli

Piazza Tevere: Tulisevi, Aloisi (28’ st Bonaventura), Gunnella, Casciani, Cipriani, Colasanti, Barbante (32’ st Giuliani), D’Aquilio, L.Silvestri, R.Silvestri (28’ st Mohameed), Gentili (20’ st Micangeli). A disp. Principi, Marchetti. All. Emiliano Mastroiaco

Arbitro: Mastroiaco di Rieti

Marcatore: 12’ pt Danso

Note: ammoniti Ricci, Zuccari, Guidi, Danso, Casciani, Colasanti; angoli 6-5