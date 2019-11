Queste le formazioni annunciate

Casperia

Piazza Tevere

Arbitro

RIETI - Al campo "Anselmo Belloni" di Montasola, nel settimo turno di andata del campionato di Seconda categoria, il Casperia avrebbe dovuto affrontare il Piazza Tevere ma le condizioni del terreno di gioco non hanno permesso all'arbitro Catalani di Ciampino di dare il via alla gara. La pioggia caduta incessantemente già dalla notte precedente ha reso il campo impraticabile per buona parte della sua estensione e il direttore di gara, dopo il sopralluogo effettuato insieme ai capitani delle due squadre, ha comunicato ufficialmente l'impossibilità di poter far disputare l'incontro. Per il Casperia si tratta del secondo rinvio, sempre per l'impraticabilità del campo "Belloni", dopo la precedente gara col Moricone.: Mazzoli, Umani, S. Colletti, Flamini, Forcellini, Buzarin, De Angelis, Proni, Filippi, Orsini, Cianciarulo. A disp. Scupola, F.Colletti, Filipponi, Iannarella, Sellitri, Cocchi, Benzi. All. Federico Chini: Tulisevi, Miluzzi, Gunnella, Silvestri, Sebastiani, Colasanti, Mohammed, Petroni, Urbani, Fenici, Barbante. A disp. Bianchetti, Floridi, Serilli, Cipriani, D'Aquilio, Loreti, Miniucchi, Corsetti, Micangeli. All. Emiliano Mastroiaco: Catalani di Ciampino