Casperia infila il tris (3-1) al Montorio Romano e allunga in vetta. Tabellino e commenti

RIETI – Il Casperia continua la sua marcia in testa alla classifica nel girone C della Seconda categoria e nella ventesima giornata (settima di ritorno) al campo “Anselmo Belloni” di Montasola batte per 3-1 il Montorio Romano.

Il primo tempo

I primi venti minuti di gioco offrono poche emozioni con continui capovolgimenti di fronte ma scarsa concretezza sotto porta: il primo vero sussulto reca la firma di Negri che al 21’ impegna Putzu in una respinta d’intuito e sul pallone interviene successivamente Bartoli ma la conclusione finisce a fondo campo. Un minuto dopo è ancora il portiere ospite ad alzare oltre la traversa un tiro di Ricci e l’azione più pericolosa si verifica al 29’ con un’incursione in area di Armagno che colpisce la traversa. Al 29’ Putzu respinge in due tempi una conclusione dalla distanza di Ricci mentre il Montorio ci prova al 35’con Zingaretti preceduto in uscita da Antonelli. Al 36’ ci riprova Armagno ma i difensori avversari respingono in due tempi ed al 39’ arriva il gol del vantaggio per il Casperia: su un pallone proveniente da calcio d’angolo si fa trovare pronto a centro area Facchini che centra la traversa e sulla ribattuta non perdona Negri che insacca di prepotenza. Il Montorio accusa il colpo e recrimina ma reagisce subito con un’iniziativa di Sbrozzi al 41’ che impegna Antonelli e dopo due minuti conquista un calcio di rigore con Zingaretti che viene atterrato in area: va sul dischetto Petrongari e realizza il gol del momentaneo pareggio.

La ripresa

Al 2’ della ripresa il Montorio rimane in dieci per l’espulsione di Moschetti dovuta a seconda ammonizione e l’inferiorità numerica condizionerà notevolmente il resto della partita per il team del tecnico Molinari. Al 6’ Facchini viene atterrato al limite dell’area e la successiva conclusione di Armagno termina di poco a lato. Il gioco diventa frammentario e sale il nervosismo da ambedue le parti, ma al 22’ ci pensa Fenici a riportare i padroni di casa sugli scudi realizzando un bel gol dopo un precedente tentativo di Danso respinto dai difensori avversari. Al 27’ la gara praticamente si chiude con il terzo gol del Casperia: autore Danso su assist d Ricci. Inizia la carambola delle sostituzioni da una parte e dell’altra, qualche attimo di tensione ma il risultato non cambia fino al termine.

I commenti

Massimo Petrocchi, direttore sportivo Casperia: «Una gara ostica da non prendere assolutamente sottogamba: lo sapevamo alla vigilia e oggi ne abbiamo avuto la conferma. Un successo indiscutibile che comunque ci rende soddisfatti e proseguiamo il cammino mantenendo il nostro standard positivo».

Federico Molinari, tecnico Montorio Romano: «L’espulsione a inizio secondo tempo è stata decisiva e ancora una volta siamo stati sfortunati con la direzione arbitrale. Così non è accettabile».

Il tabellino

Casperia: Antonelli, Negri, Fenici (36’st De Angelis), Flamini (29’st Cham Habib), Guidi, Facchini, Polletti, Di Francesco, Armagno, Ricci (28’st Spiccia), Bartoli (6’st Danso). A disp. Colapietro, Sellitri. All. Andrea Capulli

Montorio Romano: Putzu, Moschetti, Petrongari, An.Fioravanti (12’st Barbaresi), Mahassine, G.Giannetti (20’st N.Giannetti), Sbrozzi, V.Milani, L.Zingaretti (29’st Gueye), M.Milani, Jegeni. A disp. Al.Fioravanti, R.Zingaretti, Imperi. All. Federico Molinari

Arbitro: D’Orazi di Rieti

Marcatori: 39’ pt Negri, 43’ pt Petrongari (rig.), 22’ st Fenici, 27’ st Danso

Note: espulso 2’ st Moschetti per doppia ammonizione; ammoniti Moschetti, Fenici, Petrongari ; angoli 4-0