La capolista Casperia non dà scampo al Monte San Giovanni: 6-0. Tabellino e commenti

RIETI – Nella nona giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria il Casperia continua a vincere ed a mantenere la testa del girone C imponendosi al campo “Anselmo Belloni” di Montasola sul Monte San Giovanni per 6-0. Una gara senza storia che la formazione allenata da Andrea Capulli gestisce in modo ineccepibile e che la proietta verso il successo finale.

Il primo tempo

Avvio fulminante dei padroni di casa che al 3’ passano in vantaggio con Negri che approfitta di una disattenzione difensiva degli avversari. La reazione del Monte San Giovanni si registra al 12’ con un calcio di punizione di Angelucci che sfiora la traversa ma al 20’ ed al 28’ Casperia ancora pericoloso con i tentativi di Guidi e Ricci. Al 32’ Negri ci riprova con un tiro di potenza ma si fa trovare pronto Marchetti ed in contropiede Pollina viene preceduto in uscita da Antonelli. Al 37’ termina alto un tiro di De Francesco ma lo stesso giocatore si rifà al 42’ siglando il gol del raddoppio su assist di Negri.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un tentativo di Garcia su calcio di punizione parato in due tempi da Antonelli ed al 15’ la “perla” della partita con una girata a rete di Riccardo De Angelis che sigla il 3-0 suscitando l’entusiasmo dei propri tifosi. Passano quattro minuti e Danso penetra in area in velocità, respinge Marchetti ma sulla ribattuta l’attaccante gambiano non perdona e sul 4-0 praticamente la gara non ha più storia. Al 31’ Tommasi atterra in area Ricci e ancora Danso mette a segno il secondo gol personale sul conseguente calcio di rigore. Dopo il 5-0 gloria anche per Zuccari che va a segno al 39’ al termine di un’azione corale e realizza il sesto gol per il Casperia. All’ultimo minuto di gioco c’è un rigore concesso al Monte San Giovanni ma il tiro dal dischetto di Galassetti termina fuori.

I commenti

Chiristian Flamini, capitano Casperia: «Un successo mai stato in discussione e siamo contenti di proseguire il nostro cammino nel migliore dei modi. Siamo una grande squadra e condividiamo la nostra gioia con i nostri tifosi che ci seguono e ci incoraggiano costantemente».

Fabio Bianchetti, tecnico Monte San Giovanni: «Abbiamo cercato di fare del nostro meglio ma assenze, infortuni e un po' di disattenzione ci hanno punito. Eravamo partiti bene in questo campionato ma via via le nostre prestazioni sono calate per diversi fattori ma cercheremo di onorare la stagione fino al termine».

Il tabellino

Casperia: Antonelli, Di Francesco (13’ st Spiccia), Negri (13’ st Zuccari), Flamini (7’ st Fenici), Guidi, Facchini, Danso (40’ st Sellitri), R.De Angelis (15’ st Habib), Polletti, Ricci, Bartoli. A disp. All. Andrea Capulli

Monte San Giovanni: Marchetti, Demir (13’ st Bucci), Bianchetti, Angelucci (30’ st Galassetti), G.P.Mei (33’ st Caprioli), Tommasi, De Angelis, Pollina, Garcia, C.Mei (13’ st Statuti), Bianchi. A disp. Mariani, Micocci, A.Mei. All. Fabio Bianchetti

Arbitro: Khalil di Rieti

Marcatori: 3’ pt Negri, 42’ pt Di Francesco, 15’ st R.De Angelis, 19’ st e 31’st (rig.) Danso, 39’ st Zuccari

Note: espulso dalla panchina 25’ st A.Mei; ammoniti Guidi, Garcia, Tommasi, Statuti; angoli 9-2.