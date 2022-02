Casperia fa poker (4-1) al Centro Italia Micioccoli e balza in vetta. Tabellino e commenti

RIETI – Nella tredicesima giornata del campionato di Seconda categoria (ultima di andata) al campo “Anselmo Belloni” di Montasola il Casperia batte per 4-1 il Centro Italia Micioccoli e conquista la vetta della classifica. La formazione guidata da Andrea Capulli riscatta alla grande le ultime due sconfitte e si candida a ragion veduta per un ruolo da protagonista in campionato.

Il primo tempo

Al 2’ una punizione di Ricci impegna il portiere avversario nella deviazione in angolo e sul tiro successivo ancora i difensori ospiti indirizzano il pallone a fondo campo. Replica il Centro Italia Micioccoli con un calcio di punizione di Liberali al 7’ ma la conclusione è fuori dallo specchio della porta, complice una deviazione. Al 10’ bel tiro di Polletti respinto da Durante e un minuto dopo Danso porta in vantaggio il Casperia con un gol d’astuzia e precisione. Lo stesso attaccante del Gambia ci riprova al 24’ ed al 35’ ma viene fermato in entrambi i casi per posizioni di fuorigioco alquanto dubbie. Finale di tempo con i padroni di casa ancora in attacco con tiri di Polletti al 38’ e De Angelis al 43’ respinte da Durante.

La ripresa

La ripresa si apre con una doccia fredda per il Casperia quando al 1’ Bucci beffa i difensori avversari approfittando di un rinvio errato e siglano la rete del pareggio. Il gol subìto sprona comunque Flamini e compagni che realizzano due gol in sei minuti con due azioni da calci d’angolo battuti da Ricci e deviati in rete da Facchini al 6’ e al 12’. Gli ospiti provano a reagire con Liberali al 25’ ma vigila Colapietro con sicurezza e nei minuti successivi il Casperia amministra il gioco e ci riprova con due tentativi di De Francesco al 31’ ed al 33’. Al 45’ arriva poi il gol del 4-1 definitivo messo a segno con un’azione solitaria di Riccardo De Angelis che suscita l’ovazione del numeroso pubblico presente in tribuna.

I commenti

Cristian Flamini, capitano Casperia: «Un risultato giusto e indiscutibile che riscatta le ultime due ingiuste sconfitte dei turni precedenti. Noi siamo questi e oggi abbiamo dimostrato il nostro valore: una gran bella soddisfazione».

Giacomo Spinola, dirigente Centro Italia Micioccoli: «Per prima cosa facciamo i complimenti agli avversari sia per il risultato che per l’ottima accoglienza che ci hanno riservato. All’inizio abbiamo avuto difficoltà evidenti ma nella ripresa abbiamo reagito bene cogliendo anche il pareggio ma i successivi due gol presi da calci d’angolo ci hanno tagliato le gambe. Comunque per l’impegno messo in campo non ci demoralizziamo e ripartiremo con convinzione dalla prossima gara».

Il tabellino

Casperia: Colapietro, Fenici (43’ st G.De Angelis), Spiccia, Flamini, Guidi, Facchini, Danso (40’st Cham Habib), R.De Angelis, Polletti, Ricci (30’ st Di Francesco), Bartoli. A disp. Antonelli. All. Andrea Capulli

Centro Italia Micioccoli : Durante, Pierluigi (35’ st Faustini), Pica, Vitale, Zejnati, Liberali (43’ st G:M.Cipriani), Pietrangeli, J.Cipriani, Bucci, Villani (1’ st Rosati),Piroli (37’ st Munega). A disp. Morbidelli, Bulzoni, Corgentile, Micozzi . All. Roberto Attorre

Arbitro: Alessi di Rieti

Marcatori: 11’ pt Danso, 1’ st Bucci, 6’ st e 12’ st Facchini, 45’ st R.De Angelis

Note: ammoniti R.De Angelis, Pierluigi, Zejnati, Rosati; angoli 5-2.