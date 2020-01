RIETI - Nella quindicesima giornata del campionato di Seconda categoria, ultima del girone di andata, il Casperia ospita al campo "Anselmo Belloni" di Montasola il Centro Italia Micioccoli. Al termine dei novanta minuti di gioco scaturisce un pareggio per 2-2 con parziale soddisfazione della formazione ospite e vivo rammarico dei padroni di casa che subiscono la seconda rete di Ometto (oggi doppietta per lui) in pieno recupero.



I COMMENTI

Massimo Petrocchi, dirigente Casperia

Roberto Attorre, dirigente Centro Italia Micioccoli

IL TABELLINO

Casperia

Centro Italia Micioccoli

Arbitro

Reti

Note

Parte bene il Casperia che si rende pericolosa con Ottaviano dopo due minuti di gioco: D'Agostino devia con bravura in calcio d'angolo ma al 5' arriva il vantaggio del Centro Italia Micioccoli con Ometto, abile nel deviare in rete un pallone proveniente da una punizione battuta da Liberali. Al 30' buona occasione per Ottaviano che non raggiunge in corsa un pallone su assist di Fiori ma è lo stesso Ottaviano al 35' a realizzare il calcio di rigore concesso per un atterramento in area di Filippi. Insiste il Casperia che al 41' si vede respingere dal portiere D'Agostino un tiro ravvicinato di Flamini al 41' e due minuti dopo passa nuovamente in vantaggio con una rete del capitano Benzi su una respinta del portiere avversario. Nel secondo tempo azioni altalenanti con un tentativo di Ometto al 10' bloccato da Nobili , uno di Flamini al 20' bloccato da D'Agostino e uno di Ottaviano al 30' deviato in angolo. Quando la vittoria sembrava in mano ai padroni di casa, al secondo minuto di recupero la difesa del Casperia si distrae e ne approfitta un giocatore di grande esperienza come Ometto che sigla il definitivo 2-2.«C'è purtroppo grande amarezza per il pareggio degli avversari arrivato in pieno recupero, dopo una gara in cui avevamo per lunghi tratti dominato e la nostra vittoria sarebbe stata più che meritata».«Un pareggio giusto ottenuto contro una buona squadra. I nostri giocatori hanno reagito in modo adeguato dopo il secondo vantaggio degli avversari e meritano tutti un plauso, compresi i giovani juniores che oggi sono scesi in campo. Venivamo da una settimana difficile ma questo pareggio ci serve per ripartire con fiducia e trovare soddisfazioni importanti per la nostra società».: Nobili, Iannarella, Colletti, Flamini, Forcellini (30'st Buzarin), Proni, Pietrantoni (18'pt Sagoleo, 42'st Orsini), Benzi, Filippi, Ottaviano (34'st Cianciarulo), Fiori (37'st De Angelis). A disp. Scupola, Sellitri, Cianciarulo. All. Federico Chini: D'Agostino, Bastioni (43'pt S.Colasanti), Carmesini, Mostarda (39'st Ziretta), Miccioni, Mastroiaco, Liberali (21'st Parisi), Maiezza, Rosati, Cenciotti, Ometto. A disp. A.Colantoni, Franceschini, Cavallari, Formichetti, Isidori, Giancarlo. All. Fabrizio Massimi: Bertoldi di Roma2: 5' pt e 47' st Ometto, 35' pt rig. Ottaviano, 43' pt Benzi: ammoniti Sagoleo, Ottaviano, Nobili, Mastroiaco; angoli: 3-6