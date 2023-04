Gens Cantalupo infila un poker in rimonta al Cittareale: 4-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - La Gens Cantalupo batte Cittareale 4-2 in rimonta in una gara dalle mille emozioni valevole per la ventiquattresima giornata del girone C di Seconda categoria.

Nella pirotecnica ripresa, gli ospiti vanno avanti di due reti, poi Cantalupo in superiorità numerica (causa infortunio del centravanti Benassi) rimonta e ribalta la gara nel giro di pochi minuti. Cantalupo con questi preziosi punti sale a quota 28, mentre Cittareale resta a 33.

Il primo tempo

Primo tempo vivace con i padroni di casa che ci provano dopo neanche un minuto con Fabbrini, ma il tentativo dalla distanza del centrocampista viene respinto bene da De Filippis. Al 7’ risponde Cittareale: Miracolo imbuca per Lopez che dalla destra calcia trovando la bella risposta in angolo di Cipriano. Al quarto d’ora occasione per la Gens con il lancio lungo di Giuliani per Piccione che in area si gira e calcia sfiorando il palo. Alla mezz’ora grande chance in ripartenza ancora per Cantalupo: Corinaldesi serve Piccione che non riesce a calciare bene a rete dopo un batti e ribatti con la difesa ospite, palla che arriva al limite a Iannarella che impegna De Filippis alla respinta in tuffo. Nel finale di primo tempo doppia occasione per Cittareale prima con Danella che di sinistro calcia a lato da ottima posizione e poi con Hasbu che si libera su un corner e calcia al volo ma la palla sfila sul fondo.

La ripresa

La gara si sblocca in avvio di secondo tempo con gli ospiti che si portano in vantaggio: Miracolo conquista un’ottima punizione, si incarica della battuta e impegna Cipriano alla parata in tuffo, la palla però viene respinta centralmente e Juan Carlos Mayorga ribadisce in rete da due passi per l’1-0 Cittareale. Dopo cinque minuti è ancora protagonista Miracolo: l’ala ospite riceve il pallone a più di venti metri dalla porta, se la alza e calcia al volo di sinistro beffando Cipriano con un capolavoro balistico che vale il 2-0 ospite. La Gens reagisce al 60’ con il neo-entrato Di Francesco che va al tiro da centro area senza inquadrare però lo specchio della porta. De Filippis abbandona il campo per infortunio, Tortorella lo sostituisce e dopo due minuti viene già impegnato dalla bella punizione di Corinaldesi, con l’estremo difensore ospite che devia la palla sulla traversa. Al 70’ Cittareale senza più cambi a disposizione perde il centravanti Benassi, sempre per infortunio ed è costretta all’inferiorità numerica. Cantalupo ne approfitta subito e Corinaldesi, atterrato in area da Tavolieri, si conquista un calcio di rigore: lo stesso Corinaldesi va dal dischetto e spiazza Tortorella per l’1-2. Un minuto più tardi arriva il clamoroso pareggio: angolo di Di Francesco, nella mischia spunta la testa del neo-entrato Bonifazi che anticipa tutti e infila sul secondo palo il pallone per il 2-2. Cantalupo sull’onda dell’entusiasmo continua a dominare il campo e al 77’ arriva il gol del 3-2: azione personale sulla sinistra di Murati che calcia da posizione defilata trovando l’angolo opposto per il vantaggio Gens. All’80’ sfiora un altro gol Cantalupo con Murati che di testa non inquadra lo specchio da centro area. Cittareale prova a reagire e va vicino al pareggio all’82’: lancio di Lopez per Miracolo che entra in area e prova a superare Cipriano con un tocco sotto ma la soluzione dell’attaccante ospite finisce alta di poco. Al 90’ ci provano ancora gli ospiti con Hasbu che va via sulla sinistra e calcia di punta mandando però il pallone alto sopra la traversa. Sul ribaltamento di fronte Cantalupo cala il poker: Giuliani serve in profondità Murati che protegge palla, entra in area e segna la sua doppietta personale per il 4-2 definitivo nel giorno del suo compleanno.

Le dichiarazioni post-gara

Fabrizio Lattanzi, allenatore Gens Cantalupo: «Vittoria bella e meritata. Avevamo bisogno di questi tre punti per la salvezza e per il morale. Conoscevamo Cittareale, il loro modo di giocare e i loro punti di forza. Il campo in terra sicuramente li ha penalizzati. Nel primo tempo abbiamo creato parecchio senza riuscire a concretizzare. Non abbiamo approcciato bene la ripresa e loro sono andati meritatamente in vantaggio, poi complice la superiorità numerica ma anche la grande voglia messa in campo, i ragazzi hanno reagito e abbiamo ribaltato la gara. Adesso ci aspettano impegni difficili ma li affronteremo con un umore migliore dopo questa vittoria».

Alessandro Santoro, dirigente Cittareale: «Purtroppo siamo venuti a Cantalupo con una panchina corta e con un paio di infortuni l’abbiamo pagata. Nel finale abbiamo avuto anche grandi occasioni per raggiungere il pareggio. Quest’anno siamo stati sfortunati con gli infortuni, molti giocatori sono fermi da diverso tempo e non riusciamo spesso ad avere una panchina numerosa. La nostra posizione in classifica ci lascia tranquilli, affronteremo come meglio potremo questo finale di campionato».

Il tabellino

Gens Cantalupo: Cipriano, Pitotti M. (57’ Murati), Zuccari, Evangelisti, Pitotti S., Pazzaglia, Giuliani, Fabbrini, Piccione (57’ Di Francesco), Corinaldesi Fr., Iannarella (73’ Bonifazi). A disp. Mercuri, Pieroncini, Sabatino, Corinaldesi Fe. All. Lattanzi

Cittareale: De Filippis (60’ Tortorella), Del Grasso, Cirilli, Mayorga S., Danella (46’ Tavolieri), Cafolla, Mayorga J. C., Miracolo, Benassi, Lopez, Hasbu. All. Masci

Arbitro: Ugo Bertoldi di Roma 2

Reti: 50’ Mayorga J. C., 55’ Miracolo (CIT), 73’ Corinaldesi Fr. rig., 74’ Bonifazi, 77’ e 90’ Murati (GC)

Note: ammoniti: Evangelisti, Corinaldesi Fr., Murati, Di Francesco (GC), Danella, Benassi (CIT)

angoli 2-5, spettatori 50 circa