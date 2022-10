Seconda categoria, subito sfide che promettono emozioni: ecco il calendario del girone C con le 15 reatine

RIETI - Varato da parte del Comitato Regionale il calendario della prossima stagione del campionato di calcio della Seconda categoria. Tutte le quindici squadre reatine sono nel girone C, in quanto il Comitato ha privilegiato quest'anno l'aspetto territoriale nel comporre i gironi. Essendo le squadrte in numero dispari, ognuna osserverà un turno di riposo. Si parte il 23 ottobre con la prima giornata e si chiuderà con la quindicesima di ritorno in programma il 28 maggio. Nella prima giornata spicca il derby della Bassa Sabina tra Torri e Forano al Luchetti di Torri in Sabina (in foto) domenica 23 alle 11, mentre a riposare comincerà l’Alto Lazio.

Il Calendario

I GIORNATA (andata 23/10 – ritorno 12/2)

Atletico Cantalice – Torpedo

Monte San Giovanni – Cittareale

Montopoli – S. Susanna

Piazza Tevere – Real Gavignano Ponzano

Sporting Corvaro - Cittaducale

Torri in Sabina – Forano

Velinia – Gens Cantalupo

Riposa: Alto Lazio

II GIORNATA (30/10 – 19/2)

Cittaducale – Torri in Sabina

Cittareale – Atletico Cantalice

Forano – Montopoli

Gens Cantalupo – Sporting Corvaro

Real Gavignano Ponzano – Velinia

Torpedo – Alto Lazio

S. Susanna – Monte San Giovanni

Riposa: Piazza Tevere

III GIORNATA (6/11 – 26/2)

Alto Lazio – Cittareale

Atletico Cantalice – S. Susanna

Monte San Giovanni – Forano

Montopoli – Cittaducale

Sporting Corvaro – Real Gavignano Ponzano

Torri in Sabina – Cantalupo

Velinia – Piazza Tevere

Riposa: Torpedo

IV GIORNATA (13/11 – 5/3)

Cittaducale – Monte San Giovanni

Cittareale – Torpedo

Forano – Atletico Cantalice

Gens Cantalupo – Montopoli

Piazza Tevere – Sporting Corvaro

Real Gavignano Ponzano – Torri in Sabina

S. Susanna – Alto Lazio

Riposa: Velinia

V GIORNATA (20/11 – 12/3)

Alto Lazio – Forano

Atletico Cantalice – Cittaducale

Monte San Giovanni – Gens Cantalupo

Montopoli – Real Gavignano Ponzano

Torpedo – S. Susanna

Sporting Corvaro – Velinia

Torri in Sabina – Piazza Tevere

Riposa: Cittareale

VI GIORNATA (27/11 – 19/3)

Cittaducale – Alto Lazio

Forano – Torpedo

Gens Cantalupo – Atletico Cantalice

Piazza Tevere – Montopoli

Real Gavignano Ponzano – Monte San Giovanni

S. Susanna – Cittareale

Velinia – Torri in Sabina

Riposa: Soporting Corvaro

VII GIORNATA (4/12 – 26/3)

Alto Lazio – Gens Cantalupo

Atletico Cantalice – Real Gavignno Ponzano

Cittareale – Forano

Monte San Giovanni – Piazza Tevere

Montopoli – Velinia

Torped – Cittaducale

Torri in Sabina – Sporting Corvaro

Riposa: S. Susanna

VIII GIORNATA (11/12 – 2/4)

Cittaducale – Cittareale

Forano – S. Susanna

Gens Cantalupo – Torpedo

Piazza Tevere – Atletico Cantalice

Real Gavignano Ponzano – Alto Lazio

Sporting Corvaro – Montopoli

Velinia – Monte San Giovanni

Riposa: Torri in Sabina

IX GIORNATA (18/12 -16/4)

Alto Lazio – Piazza Tevere

Atletico Cantalice – Velinia

Cittareale – Gens Cantalupo

Monte San Giovanni – Sporting Corvaro

Montopoli – Torri in Sabina

Torpedo – Real Gavignano Ponzano

S. Susanna – Cittaducale

Riposa: Forano

X GIORNATA (23/12 – 23/4)

Cittaducale – Forano

Gens Cantalupo – S. Susanna

Piazza Tevere – Torpedo

Real Gavignano Ponzano – Cittareale

Sporting Corvaro – Atletico Cantalice

Torri in Sabina – Monte San Giovanni

Velinia – Alto Lazio

Riposa: Montopoli

XI GIORNATA (8/1 – 30/4)

Alto Lazio – Sporting Corvaro

Atletico Cantalice – Torri in Sabina

Cittareale – Piazza Tevere

Forano – Gens Cantalupo

Monte San Giovanni – Montopoli

Torpedo – Velinia

S. Susanna – Real Gavignano Ponzano

Riposa: Cittaducale

XII GIORNATA (15/1 – 7/5)

Gens Cantalupo – Cittaducale

Montopoli – Atletico Cantalice

Piazza Tevere – S. Susanna

Real Gavignano Ponzano – Forano

Sporting Corvaro – Torpedo

Torri in Sabina – Alto Lazio

Velinia – Cittareale

Riposa: Monte San Giovanni

XIII GIORNATA (22/1 – 14/5)

Alto Lazio – Montopoli

Atletico Cantalice – Monte San Giovanni

Cittaducale – Real Gavignano Ponzano

Cittareale – Sporting Corvaro

Forano – Piazza Tevere

Torpedo – Torri in Sabina

S. Susanna – Velinia

Ripsoa: Gens Cantalupo

XIV GIORNATA (29/1 – 21/5)

Monte San Giovanni – Alto Lazio

Montopoli – Torpedo

Piazza Tevere – Cittaducale

Real Gavignano Ponzano – Gens Cantalupo

Sporting Corvaro – S. Susanna

Torri in Sabina – Cittareale

Velinia – Forano

Riposa: Atletico Cantalice

XV GIORNATA (5/2 – 28/5)

Alto Lazio – Atletico Cantalice

Cittaducale – Velinia

Cittareale – Montopoli

Forano – Sporting Corvaro

Gens Cantalupo – Piazza Tevere

Torpedo – Monte San Giovanni

S. Susanna – Torri in Sabina

Riposa: Real Gavignano Ponzano