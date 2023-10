Tutto pronto per l'avvio del campionato di Seconda: si parte il 14 ottobre, ecco il calendario delle 13 reatine

RIETI - È tutto pronto per l’inizio del campionato di Seconda categoria. Il Comitato Regionale ha diramato nella giornata di ieri il calendario ufficiale del girone C di Seconda categoria, raggruppamento composto da 13 squadre della provincia reatina. Sfide interessanti già nel primo weekend, quello del 14 e 15 di ottobre: derby della bassa Sabina tra Montopoli e Monte San Giovanni e dell’alto reatino tra Atletico Cantalice e Borgorose; la ripescata Torpedo ospita al Gudini il Santa Susanna del bomber Ometto; Cantalupo sfida Alto Lazio, mentre Torri in Sabina ritrova al Luchetti il Velinia. Curiosità per la ripescata Poggio Bustone che affronta subito Piazza Tevere. Corvaro debutterà in campionato il 22 ottobre, dopo il proprio turno di riposo, in trasferta contro Piazza Tevere.

I giornata (15/10; 28/01)

Atletico Cantalice – Borgorose

Gens Cantalupo – Alto Lazio

Montopoli – Monte San Giovanni

Poggio Bustone – Piazza Tevere

Torpedo - Santa Susanna

Torri in Sabina – Velinia

Riposa: Sporting Corvaro

II giornata (22/10; 04/02)

Alto Lazio – Torpedo

Borgorose – Poggio Bustone

Monte San Giovanni – Torri in Sabina

Piazza Tevere – Sporting Corvaro

Santa Susanna – Montopoli

Velinia – Atletico Cantalice

Riposa: Gens Cantalupo

III giornata (29/10; 11/02)

Atletico Cantalice – Monte San Giovanni

Borgorose – Piazza Tevere

Gens Cantalupo – Sporting Corvaro

Montopoli – Alto Lazio

Poggio Bustone – Velinia

Torri in Sabina – Santa Susanna

Riposa: Torpedo

IV giornata (01/11; 18/02)

Alto Lazio – Torri in Sabina

Monte San Giovanni – Poggio Bustone

Piazza Tevere – Gens Cantalupo

Santa Susanna – Atletico Cantalice

Sporting Corvaro – Torpedo

Velinia – Borgorose

V giornata (05/11; 25/02)

Atletico Cantalice – Alto Lazio

Borgorose – Monte San Giovanni

Montopoli – Sporting Corvaro

Poggio Bustone – Santa Susanna

Torpedo – Gens Cantalupo

Velinia – Piazza Tevere

Riposa: Torri in Sabina

VI giornata (12/11; 03/03)

Alto Lazio – Poggio Bustone

Gens Cantalupo – Montopoli

Monte San Giovanni – Velinia

Piazza Tevere – Torpedo

Santa Susanna – Borgorose

Sporting Corvaro – Torri in Sabina

Riposa: Atletico Cantalice

VII giornata (19/11; 10/03)

Atletico Cantalice – Sporting Corvaro

Borgorose – Alto Lazio

Monte San Giovanni – Piazza Tevere

Montopoli – Torpedo

Torri in Sabina – Gens Cantalupo

Velinia – Santa Susanna

Riposa: Poggio Bustone

VIII giornata (26/11; 17/03)

Alto Lazio – Velinia

Gens Cantalupo – Atletico Cantalice

Piazza Tevere – Montopoli

Torpedo – Torri in Sabina

Santa Susanna – Monte San Giovanni

Sporting Corvaro – Poggio Bustone

Riposa: Borgorose

IX giornata (03/12; 07/04)

Atletico Cantalice – Torpedo

Borgorose – Sporting Corvaro

Monte San Giovanni – Alto Lazio

Poggio Bustone – Gens Cantalupo

Santa Susanna – Piazza Tevere

Torri in Sabina – Montopoli

Riposa: Velinia

X giornata (10/12; 14/04)

Alto Lazio – Santa Susanna

Gens Cantalupo – Borgorose

Montopoli – Atletico Cantalice

Piazza Tevere – Torri in Sabina

Torpedo - Poggio Bustone

Sporting Corvaro – Velinia

Riposa: Monte San Giovanni

XI giornata (17/12; 21/04)

Alto Lazio – Piazza Tevere

Atletico Cantalice – Torri in Sabina

Borgorose – Torpedo

Monte San Giovanni – Sporting Corvaro

Poggio Bustone – Montopoli

Velinia – Gens Cantalupo

Riposa: Santa Susanna

XII giornata (14/01; 28/04)

Atletico Cantalice – Piazza Tevere

Gens Cantalupo – Monte San Giovanni

Montopoli – Borgorose

Torpedo – Velinia

Sporting Corvaro – Santa Susanna

Torri in Sabina – Poggio Bustone

Riposa: Alto Lazio

XIII giornata (21/01; 05/05)

Alto Lazio – Sporting Corvaro

Borgorose – Torri in Sabina

Monte San Giovanni – Torpedo

Poggio Bustone – Atletico Cantalice

Santa Susanna – Gens Cantalupo

Velinia – Montopoli

Riposa: Piazza Tevere