Campo ghiacciato, rinviata la sfida di Seconda Atletico Cantalice-Torri in Sabina

RIETI - Il maltempo non dà pace al campionato di calcio di Seconda categoria. È stata rinviata a data da destinarsi la gara tra l’Atletico Cantalice e il Torri in Sabina valida per la tredicesima giornata del girone C. Proibitive le condizioni del Campo Sportivo Comunale di Cantalice (nella foto) con almeno metà campo ricoperta da uno spesso strato di neve ghiacciata. Le due squadre di comune accordo hanno chiesto ed ottenuto il rinvio della gara che si sarebbe dovuta disputare domenica 5 febbraio alle 15.

Ancora maltempo

Quella tra Atletico Cantalice e Torri in Sabina è solo l’ultima delle gare rinviate quest’anno. A partire da dicembre solo nel girone reatino di Seconda categoria sono state rinviate ben sette partite a causa del maltempo. Quelle ancora da recuperare sono le seguenti:

XI giornata:

Cittareale – Monte San Giovanni

Alto Lazio – Torri in Sabina

XIII giornata:

Atletico Cantalice – Torri in Sabina