RIETI - Un Ateltico Cantalice corsaro vince sul campo del Casperia, che in questa stagione giocherà le partite interne al “Belloni” di Montasola nel girone C della Seconda categoria.



LA CRONACA

Un 2-0 il finale per gli uomini di Cervelli, un punteggio fin troppo severo per quel che si era visto in campo fino al gol del vantaggio ospite col Casperia che aveva tenuto bene il campo per tre quarti gara. Gli uomini di Chini rinviano l’appuntamento coi primi punti del campionato, mentre per il Cantalice arriva una vittoria pesante dopo lo stop subito nella prima di campionato.Nel primo tempo abbastanza equilibrato, sono forse i padroni di casa a costruire qualcosa in più degli ospiti. Al 7’ minuto vibranti proteste del Casperia che reclama un rigore per un mani in area del Cantalice che l’arbitro Bertini non giudica, però, irregolare. Gli ospiti solo al 10’ riescono a impegnare Ottaviano con Umoru lanciato a rete da Jacopo Patacchiola. Al 21’ sugli sviluppi di un angolo Casperia vicino al gol con Forcellini che devia la palla sfiorando il palo alla sinistra di Petrollini. Al 30’ per proteste, viene allontanato dalla panchina del Cantalice l’allenatore Cervelli. Si va al riposo sullo 0 a 0.

La ripresa si apre con una grande occasione sciupata dagli ospiti con Lorenzo Patacchiola che calcia alto da buonissima posizione. Una bella parata in angolo del portiere del Casperia Ottaviano al 15’ su calcio di punizione di Jacopo Patacchiola il quale, colpisce 8 minuti più tardi approfittando di un'indecisione difensiva dei padroni di casa e stavolta non dà scampo a Ottaviano e fa uno a zero. Casperia soffre e subisce il contraccolpo psicologico: 4 minuti dopo gli uomini di Chini capitolano nuovamente per opera di Piergallini che addomestica un delizioso assist a centro area di Jacopo Patacchiola (il migliore dei suoi) e fa due a zero. Casperia tenta una reazione buttando in campo tutte le energie rimaste. Il forcing finale dei rossoverdi si esaurisce però con un paio di conclusioni dal limite che trovano pronto il portiere Petrollini. Finisce 2 a 0 per l’Atletico Cantalice che già aveva battuto Casperia in Coppa Lazio. Gli uomini di Cervelli domenica prossima sono attesi dal turno casalingo contro il Velinia mentre Casperia, per provare a muovere la propria classifica, farà visita al Selci per un derby sabino che mancava ormai da diversi anni.

I COMMENTI

Biagio Tranquilli, presidente Fdc Casperia: «Vorrei esprimere parole di gratitudine al sindaco di Montasola, Vincenzo Leti, il quale, ci ha messo a disposizione lo splendido impianto di gioco dove disputeremo le partite casalinghe del nostro campionato. Un grazie anche ai nostri tifosi che malgrado non si giochi a Casperia ci seguono sempre numerosi e con immutata passione ed entusiasmo».

Federico Chini, allenatore Fdc Casperia: «C’è rammarico ovviamente per il risultato negativo. Lascia ben sperare la bella reazione dei ragazzi che stanno crescendo. C’è molto da lavorare e vanno corretti gli errori commessi fin qui. Oggi ha vinto la squadra che ha sbagliato di meno in una gara tutto sommato equilibrata. Complimenti a loro ma bravi anche i nostri ragazzi».

Pietro Paolo Di Battista, direttore sportivo Atletico Cantalice: «Vittoria importantissima, quella odierna che ci consente di non perdere terreno in classifica. Per quello che si è visto in campo posso affermare che abbiamo meritato anche se Casperia è una buona squadra e ha ben figurato. Siamo felici del risultato e faccio i complimenti alle due squadre per la correttezza mostrata in campo».

IL TABELLINO

Fcd Casperia: Ottaviano, F. Colletti (82’ Sapora), S. Colletti, Flamini, Forcellini, Proni (78’ Iannarella), Buzarin (63’ Fiori), Benzi, Cocchi (46’ Filippi), Negri, Cianciarulo (78’ Guarino). A disp. Filipponi, Orsini, De Angelis. All. F. Chini

Asd Atletico Cantalice: Petrollini, Di Muzio, Provaroni (78’ Rizzo), R. Di Battista, M. Patacchiola, Cantonetti, Umoru, Piergallini, J. Patacchiola (87’ L. Beccarini) , L. Patacchiola (90’ Dini), M. Beccarini (63’ Cervelli). A disp. Dionisi, Bucci, Dante, Monaco, D. Di Battista. All. G. Cervelli

Arbitro: J. Bertini di Rieti

Reti: 68’ Patacchiola J. (AC), 72’ Piergallini (AC)

Note: espulso al 30’ l’allenatore del Cantalice Cervelli; angoli 5-4.

