Alto Lazio diventa punto di riferimento per l'amatriciano, Romeo Bucci nuovo allenatore

RIETI - Novità importanti in casa Alto Lazio in vista del prossimo campionato di Seconda categoria che prenderà il via questo fine settimana. Un progetto nuovo con un forte stampo territoriale, con giovani del posto e fondato sull’identità della zona di Amatrice e dintorni.

Il nuovo mister dei gialloneri sarà Romeo Bucci, storica figura del calcio di Amatrice, protagonista della cavalcata della squadra che nel post sisma è passata dalla Terza categoria fino al campionato di Promozione. Molte le conferme rispetto alla passata stagione con innesti importanti, di categoria ma soprattutto tutti del posto come l’ex Amatrice Federico Pirozzi, uniti a diversi giovani promettenti. «Dopo lo spostamento della squadra dell’Eccellenza di Amatrice a Rieti, vogliamo diventare un punto di riferimento per la gente di Amatrice e dintorni – spiega il nuovo tecnico Romeo Bucci, parlando anche delle novità riguardo al campo di gioco – vista la situazione del campo di Borbona, dove si stanno svolgendo dei lavori, abbiamo deciso di trasferirci per le gare casalinghe al Tilesi di Amatrice: un impianto così non poteva restare senza squadra.

Vogliamo essere come detto un punto di riferimento per tutti, dai ragazzi che vogliono cominciare a giocare a calcio fino agli appassionati più anziani che vogliono vivere lo sport nel fine settimana andando a vedere le partite al campo sportivo. Ci teniamo a sottolineare il valore sociale del calcio che può aiutare a far crescere questo movimento nel nostro territorio».

«Abbiamo confermato il blocco dello scorso anno – aggiunge il ds Andrea Teofili – aggiungendo giovani promettenti e tutti del posto come da specchio del nostro progetto».

Alto Lazio debutterà in trasferta questa domenica sul campo della Gens Cantalupo, mentre il tanto atteso debutto casalingo è in programma il 22 ottobre contro la Torpedo Rieti nel campo di Amatrice.