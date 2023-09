Salgono in Seconda categoria anche Borgorose, Poggio Bustone, Torpedo e Velinia

RIETI - Comincia a prendere forma il campionato di Seconda categoria per la stagione 2023/24. Il Comitato Regionale attraverso un comunicato ufficiale ha disposto l’ammissione al campionato di Seconda categoria di 4 società reatine che avevano fatto domanda. Si tratta di Torpedo Rieti, Velinia (in foto), Borgorose e Poggio Bustone. Torpedo e Velinia resteranno dunque in Seconda nonostante i piazzamenti della scorsa stagione, rispettivamente ultima e penultima. Borgorose viene ammessa dopo il secondo posto della scorso campionato di Terza categoria, mentre Poggio Bustone ha visto accolta con esito positivo la sua domanda per il salto di categoria.

Il girone

Si attende nei prossimi giorni la definitiva composizione dei gironi, ma la situazione delle squadre reatine sembra già delineata: si va verso la conferma di un raggruppamento di 14 che comprenderà tutte le squadre della provincia.

Le novità principali, dopo la promozione di Gavignano e il ripescaggio di Cittaducale in Prima, rappresenta l’assenza di Cittareale che comincerà una collaborazione con Alba Sant’Elia in Prima categoria. L'inizio del campionato è fissato per il 15 ottobre, mentre la ventiseiesima ed ultima giornata è in programma il 5 maggio 2024.