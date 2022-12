Maltempo in Seconda: tre rinvii e una sospensione. Real Gavignano e Torpedo contrarie giocano amichevole

RIETI - Si abbatte nuovamente il maltempo sulla Seconda categoria. Tre gare rinviate e una sospesa nell’ottava giornata del girone C, tutte per impraticabilità del campo. Sospesa al 28’ del primo tempo la gara del De Amicis tra Sporting Corvaro e Montopoli sul punteggio di 0-0, rinviate invece le gare del San Francesco di Cittaducale tra Cittaducale e Cittareale, quella del Laureti tra la capolista Monte San Giovanni e Alto Lazio e quella del Valle Mentuccia tra Real Gavignano Ponzano e Torpedo Rieti.

Per quanto riguarda quest’ultima gara, la decisione presa dall’arbitro Salvatore Scarantino di non giocare (le pozze createsi nelle aree di rigore hanno fatto decidere per il no) ha contrariato molto le due squadre che una volta presa la decisione definitiva (ore 15, inizio gara previsto alle 14.30), hanno organizzato un’amichevole (in foto), con il campo che si andato un po' asciugando col passare dei minuti.

Non si sa quando verranno recuperati i match non disputati oggi, papabili le date di venerdì 23 dicembre e domenica 8 gennaio, giorni presi in considerazione ad inizio anno per disputare le gare di campionato ma poi tolti col nuovo planning dell’attività agonistica pubblicato dal Comitato Regionale.