Seconda, spicca il derby sabino fra le matricole Forano e Montopoli: programma gare e arbitri

RIETI - Tornano in campo le squadre del girone C del campionato di Seconda categoria. Tre gli anticipi della seconda giornata che si giocheranno oggi pomeriggio, tutti alle 15.30: dopo il successo alla prima giornata contro lo Sporting Corvaro, cerca il bis la neopromossa Cittaducale che ospita al Campo Sportivo “San Francesco” il Torri in Sabina, reduce dalla sconfitta interna contro Forano. Allo stesso orario scende in campo il Real Gavignano Ponzano, altra neopromossa vittoriosa all’esordio stagionale: i ragazzi di mister Galassetti dopo la vittoria contro Monte San Giovanni sfidano il Velinia al Cisterna di Poggio Catino. Altra gara di oggi quella del Micheli di Rivodutri tra Santa Susanna e Piazza Tevere, due squadre che cercano il riscatto dopo i passi falsi rispettivamente contro Montopoli e Cittareale.

Domani Forano affronterà un altro derby della bassa Sabina: al Comunale arriva proprio il Montopoli per un match che lo scorso anno è risultato decisivo per i vertici della Terza categoria (in foto) e che quest’anno si ripropone con entrambe le squadre al primo posto. Nella mattina di domani anche il match tra Gens Cantalupo e Sporting Corvaro. Alle 14.30 toccherà ad Atletico Cantalice e Torpedo Rieti: i reatini dopo aver riposato durante il primo turno, andranno al Comunale di Cantalice per il loro esordio stagionale.

Il programma della seconda giornata si conclude settimana prossima con il derby di mercoledì 2 novembre tra Cittareale e Alto Lazio che scenderanno in campo alle 15 al Comunale di Cittareale. Il turno di riposo questa volta tocca a Monte San Giovanni.

Programma gare e arbitri (II giornata)

Oggi alle 15.30

Cittaducale – Torri in Sabina

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Real Gavignano Ponzano – Velinia

Arbitro: Omar Hamouda Ebrahim di Roma 1

Santa Susanna – Piazza Tevere

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti

Domani (30 ottobre)

Ore 11

Forano – Montopoli

Arbitro: Federica Pappacena di Roma 2

Gens Cantalupo – Sporting Corvaro

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Ore 14.30

Atletico Cantalice – Torpedo Rieti

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Mercoledì 2 novembre

Ore 15

Cittareale – Alto Lazio

Riposa: Monte San Giovanni

La classifica

Cittareale 3

Montopoli 3

Gens Cantalupo 3

Real Gavignano Ponzano 3

Cittaducale 3

Forano 3

Alto Lazio 1

Atletico Cantalice 1

Torpedo Rieti* 0

Sporting Corvaro 0

Torri in Sabina 0

Santa Susanna 0

Monte San Giovanni 0

Velinia 0

Piazza Tevere 0

*Torpedo Rieti con una gara in meno