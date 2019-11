PROGRAMMA GARE, VII GIORNATA

Sabato, ore 14.30

Domenica, ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Si apre il sipario sulla settima giornata del campionato di Seconda categoria, che vede in programma molte sfide equilibrate e sicuramente emozionanti da seguire. La capolista Fiamignano, dopo lo 0-0 in casa del Cittareale, sarà desiderosa di tornare alla vittoria: ad attenderla ci sarà la new entry Sporting Corvaro nel primo derby del Cicolano della stagione. Gare impegnative per le inseguitrici: le reatine Poggio S.Lorenzo e S.Susanna saranno impegnate, entrambe in trasferta, rispettivamente contro Atletico Torano e Posta, mentre la romana Moricone giocherà ad Antrodoco contro il Velinia.Match interessante sarà quello a Quattro Strade tra Centro Italia Micioccoli e Torri in Sabina, mentre Piazza Tevere cercherà il quarto successo consecutivo in casa del fanalino di coda Casperia, desideroso di conquistare i suoi primi punti stagionali. Infine Selci, dopo la sconfitta di misura patita nello scorso weekend per mano del Poggio S.Lorenzo, proverà a ritrovare il sorriso davanti al proprio pubblico contro i biancocelesti del Monte S.Giovanni, mentre i biancorossi dell’Atletico Cantalice ospiteranno, tra le loro mura amiche, la formazioni di Cittareale.Atletico Torano-Poggio S.Lorenzo (arbitro Iannone di Tivoli)Centro Italia Micioccoli-Torri in Sabina (arbitro Montori di Roma 1)Fiamignano Equicola-Sporting Corvaro (arbitro Gilardi di Tivoli)Selci-Monte S.Giovanni (arbitro Lombardo di Roma 2)Casperia-Piazza Tevere (arbitro Catalani di Ciampino)Posta-S.Susanna (arbitro Tamburrini di Viterbo)Atletico Cantalice-Cittareale (arbitro Candela di Viterbo)Velinia-Moricone (arbitro Panichelli di Viterbo)Fiamignano Equicola 16Moricone*, Poggio S.Lorenzo, S.Susanna 11Selci, Atletico Torano, Atletico Cantalice, Piazza Tevere 10Centro Italia Micioccoli, Torri in Sabina 8Sporting Corvaro 7Posta 6Velinia 4Cittareale, Monte S.Giovanni 3Casperia* 0* una gara in meno