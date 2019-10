RISULTATI E MARCATORI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nella quarta giornata del campionato di Seconda categoria, fa 4 su 4 la capolista Fiamignano Equicola, che in questo turno ha battuta una delle sue inseguitrici, il Poggio S.Lorenzo. Rimane in scia della prima della classe il Selci, che fa bottino pieno in casa del Velinia. Vittoria importanti per rimanere vicino al podio per S.Susanna e Moricone, rispettivamente contro Sporting Corvaro e Torri in Sabina, mentre il Piazza Tevere trova il primo successo stagionale in casa, al “Gudini”, contro l’Atletico Cantalice. E' terminato 1-1 il match tra Monte S.Giovanni e Centro Italia Micioccoli, con le due squadre che prima dell'incontro hanno mischiato i loro colori sociali in un grande momento di unione per ricordare Alfredo "Pepo" Battella a un mese e mezzo dalla sua scomparsa. Altro preggio di giornata è stato l'1-1 tra Cittareale e Posta, mentre l'Atletico Torano trova un importante successo esterno, che obbliga il Casperia alla quarta sconfitta consecutiva ed a rimanere ancora a 0 punti.Casperia-Atletico Torano 1-3: Orsini (C), D. Carducci, D. Mita, P. Bertoldi (AT)Cittareale-Posta 1-1: Tolli (C)Monte S.Giovanni-Centro Italia Micioccoli 1-1: Caprioli (MSG), Ometto (CIM)Moricone-Torri in Sabina 3-2: Landi, Pasquarelli, Visco (M), G. Donati, F. Bussotti (T)Piazza Tevere-Atletico Cantalice 4-1: Fenici, Petroni, Urbani, Cirpiani (PT)Poggio S.Lorenzo-Fiamignano Equicola 1-2: Paolucci (PSL), 2 Di Girolamo (FE)Sporting Corvaro-S.Susanna 0-1: AutogolVelinia-Selci 1-2: Gatti, Mocci (S)Fiamignano Equicola 12Selci 10Moricone, S.Susanna 8Poggio S.Lorenzo, Atletico Torano 7Atletico Cantalice 6Torri in Sabina, Centro Italia Micioccoli 5Sporting Corvaro, Piazza Tevere 4Monte S.Giovanni, Posta 3Cittareale 2Velinia 1Casperia 0