RIETI - Nella terza giornata del campionato di Seconda categoria il Torri in Sabina ospita al "Francesco Luchetti" lo Sporting Corvaro: ne scaturisce un pareggio per 0-0 che alla luce di quanto si è visto in campo è alla fine il risultato più logico.



La prima occasione è di marca ospite con Luca Leonardi che al 5' viene preceduto in uscita dall'attento Di Loreto mentre i padroni di casa, dopo due minuti, replicano con una deviazione di testa di Giorgini su assist di Di Rocco col pallone che sorvola di poco la traversa. Ancora lo Sporting Corvaro ci riprova al 15' ed al 20' con due conclusioni di Romani sulle quali si fa trovare pronto alla respinta Di Loreto ed al 22', dalla parte opposta, viene deviato in angolo un tiro di Donati servito in area da Di Rocco. Al 43' finisce sul fondo una deviazione di testa di Gjyzeli. Al 14' della ripresa Domenici devia in angolo una girata di Boccadamo ed al 20' arriva l'azione più pericolosa del Torri quando Mercuri serve alla perfezione Donati la cui conclusione si stampa sulla traversa. Al 29' Di Loreto blocca un tiro di Frezzini mentre il Torri ci riprova al 35' con Villanucci ed al 37' con Donati ma entrambe le conclusioni finiscono fuori dallo specchio della porta. Al 40' si pareggia anche il conto delle traverse quando Romani colpisce il legno con un gran tiro in diagonale dalla fascia destra ed al 42' il Torri centra il palo con Di Rocco.

I COMMENTI

Alessandro Tiburzi, tecnico Torri in Sabina

«Uno 0-0 che ci va stretto viste le occasioni create dalla nostra squadra. Continuiamo il nostro lavoro e stringiamo i denti con l'obiettivo di recuperare in breve tempi alcuni giocatori infortunati. Oggi si è vista comunque una bella partita».

Franco Massimi, tecnico Sporting Corvaro

«Tutto sommato è un risultato giusto: un pareggio ottenuto contro una squadra esperta, valida e ben messa in campo. Una gara intensa e combattuta dove non abbiamo comunque condiviso alcune decisioni arbitrali. Da parte nostra pecchiamo un po' di gioventù (oggi schieravamo anche due sedicenni) ma ci riteniamo soddisfatti del comportamento di tutto il gruppo».

IL TABELLINO

Torri in Sabina: Di Loreto, Mercuri, Boccadamo (26' st Proietti), Villanucci, Giorgini, Sidori, Valenti (37' st Latini), Di Rocco, Adami (32' st Ricottini), Donati, Capati (31' pt Gjyzeli). A disp. Broggi, Tocci. All. Emanuele Renzi e Alessandro Tiburzi

Sporting Corvaro: Domenici, C.Leonardi, Romani, Maceroni, Franchi, Fracassi, Scancella (42' st Massimi), Tempesta (38' st M.Leonardi), De Sanctis (10' st L.Leonardi), Massimi, Frezzini. A disp. L.Di Girolamo, S.Di Girolamo, Amicuzi. All. Franco Massimi

Arbitro: Masci di Roma2

Note: ammoniti Boccadamo, Adami, Villanucci, Ricottini, Maceroni, Franchi, C.Leonardi, Tempesta, Domenici, De Sanctis, Frezzini. Allontanato salla panchina al 9'del primo tempo il tecnico ospite Massimi; angoli: 8-2

