RIETI - Si chiude sul punteggio di parità (1-1) l'incontro tra Selci e Moricone nella prima giornata del campionato di Seconda categoria.



Partono bene gli ospiti con un calcio di punizione dalla fascia sinistra di Ambrogi dopo un minuto di gioco: si fa trovare ben piazzato sotto porta Santus ma la deviazione di testa termina alta. Il Selci risponde al 7' con una conclusione dalla distanza di Gatti che finisce sul fondo; lo stesso Gatti ci riprova al 20' con un tiro centrale bloccato da Samuele Lucarelli. Il Moricone macina gioco ed al 25' passa in vantaggio con Visco che sotto rete insacca su assist dalla sinistra di Dedja. Al 36' il Selci si rende pericoloso con De Laurentis ma il portiere avversario non si lascia sorprendere ed al 40' Magrini pennella un invitante pallone per Tetto che sotto porta si vede deviare il pallone in angolo.

La ripresa inizia con i padroni di casa più decisi ed al 14' arriva il pareggio con un bel tiro in diagonale di Carosi entrato in campo da pochi minuti. Le squadre non si risparmiano ed il gioco appare più fluido con occasioni create da ambo le parti ma non concretizzate: al 28' con Vacca, al 29' con Gatti, al 30' con Pasquarelli, al 35' ancora con Gatti ed al 39' con Dedja ma il risultato non cambia e la gara si chiude in parità.

I COMMENTI

Federico Tessicini, presidente Selci

«Complimenti a tutte e due le squadre e per quanto si è visto oggi direi che siamo sulla buona strada per impegno e qualità. Il Moricone è guidato da un tecnico di grande esperienza e sarà tra le protagoniste del nostro girone».

Simone Scaricamazza, tecnico Selci

«Un tempo ciascuno ed un equo risultato. Abbiamo mostrato buone cose contro un'ottima squadra e ci caratterizza un'armonia di gruppo che porterà sicuramente risultati positivi».

Davide Colantoni, tecnico Moricone

«Nel primo tempo abbiamo avuto noi un approccio migliore alla gara che forse potevamo chiudere quando siamo stati in superiorità numerica. Nella ripresa il Selci ha mostrato più intraprendenza ed alla fine il pareggio è giusto».

IL TABELLINO

Selci: Farroni, Magrini, Sabuzi, Gatti, Sakho, De Laurentis, Migliorati, Antonini (9' st Prudenti), Tetto (34' st Mocci), Luca (18' st Luciani), Borriello (10' st Carosi). A disp. Zanghi, Di Paolo, Tessicini, Forniti, Lupo. All. Simone Scaricamazza

Moricone: S.Lucarelli, Cruciani, Pasquarelli, Cupelli, Michetti, Dominici, Santus, Ambrogi, Visco (24' st Vacca), Uccellini, Dedja. A disp. Di Gianfelice, Giubettini, Ciacia, D'Amario, Ferraresi, Luzzi, J.Lucarelli, Ranucci. All. Davide Colantoni

Arbitro: Mellaro di Roma1

Reti: 25' pt Visco, 14' st Carosi

Note: espulsi per doppia ammonizione al 19' st Ambrogi e al 35' st Prudenti; ammoniti Prudenti, Magrini, Mocci, Ambrogi, Pasquarelli, Cupelli; angoli: 4-2

Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA