RIETI - La società del 4Strade del Sacro Cuore si ritira dal campionato di Seconda categoria (nella foto la formazione di inizio stagione). E’ stato reso ufficiale oggi il ritiro della formazione reatina dalla competizione, dopo un cammino a tratti tortuoso. Due, infatti, sono state le rinunce che la squadra aveva effettuato nelle scorse giornate di campionato (non giocando, perciò, i match contro l’Atletico Torano e S.Susanna), salvo poi ritornare a giocare lo scorso turno in casa contro Borgo Quinzio (vittoria degli ospiti per 1-2).Intanto la società ha chiaramente fatto sapere di non voler rilasciare dichiarazioni, almeno per il momento. Ovviamente, in merito al ritiro della formazione reatina, bisognerà aspettare le decisioni del giudice sportivo: per ora di ufficiale c'è l'annullamento del match in programma domenica mattina a Poggio San Lorenzo, come riportato oggi dal comunicato della Lnd regionale in merito alle variazioni gare.Cambia anche la classifica: visto che il girone di andata non è termianto, verranno tolti tre punti alle squadre che avevano già incontrato il 4Strade e che l’avevano battuta; stessa cosa vale per le formazioni che avevano pareggiato.Castelnuovo di Farfa 32Atletico Sabina 26Borgo Quinzio 25Atletico Cantalice 24Cittareale 21Selci 20Atletico Torano* 18Quintilianum* 16Equicola* 15Monte S.Giovanni* 12Piazza Tevere 11S.Susanna*, Poggio S.Lorenzo* 10Velinia 5Rufinese 2* gare in meno