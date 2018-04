RIETI – Mentre la prima squadra si gode una Pasqua da capolista e oggi tornerà a lavorare per preparare l’uscita di Nuoro, la scuola calcio del Football Club Rieti celebra i successi del torneo di Gubbio, a cui hanno partecipato i piccoli calciatori amarantocelesti prima di Pasqua. Il trofeo, riservato alle categorie Esordienti e Pulcini ha visto le formazioni del Rieti ottenere un 1°, un 2° e un 3° posto, oltre ad una serie di riconoscimenti individuali. Negli Esordienti 2006, i reatini in finale hanno battuto i padroni di casa del Città di Castello ai rigori (6-5); secondi gli Esordienti 2005 dopo una finale avvincente col CSI Gubbio (3-2); per i Pulcini 2007 terzo posto grazie al 4-1 nella “finalina” contro il Città di Castello. Sono arrivati anche tre premi individuali: nei 2005 Kevin Pellecchia è il miglior portiere; tra i 2006 Simone Roversi, miglior portiere; nei 2007 Giuseppe Falilò è il miglior giocatore. Grande gioia per tutto lo staff della scuola calcio diretta da Gennaro Isaia. Soddisfatto il presidente Riccardo Curci: «Orgoglioso di questi piccoli campioncini, una soddisfazione sempre crescente».

Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:12



