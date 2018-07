di Christian Diociaiuti

RIETI – A Mantova l’hanno accolto con gioia. A Rieti lo salutano con dolore. Luigi Scotto è un giocatore biancorosso: uno dei protagonisti delle ultime due stagioni amarantocelesti – nell’ultima sedici gol e uno, importantissimo, nei tre che hanno regalato la C a Ostia – giocherà in Lombardia, in una squadra, come il nuovo Mantova di Massimo Morgia, che promette faville nell’Interregionale e che vuole tornare, prestissimo, tra i pro. Con lui ci saranno ancora Minincleri, ufficiale, e Cuffa, a un passo dal vero sì. E chissà chi altro di quel Rieti storico che ha ritrovato i professionisti dopo oltre dieci anni.



«Grazie di tutto Rieti per quello che ci hai lasciato. Ogni frase avrebbe poco valore rispetto a quello che avete lasciato a me e alla mia famiglia e per come ci avete trattati. Il calcio finirà ma l’amicizia vera resterà per sempre. Vado via orgoglioso di avere condiviso due anni stupendi e di aver scritto in questi 2 anni il lieto fine. Vi abbraccio davvero con tutto il cuore, ora inizierà una nuova avventura chiamata Mantova» ha scritto sul suo profilo facebook il giocatore, che ha postato la foto di una sua esultanza, la più bella, all’Anco Marzio. Scotto, dall’attuale Rieti, non era stato ricontattato: accostato a diverse squadre, ha scelto l’ambizioso Mantova. Pronto a mettere un altro trofeo in bacheca.

