di Christian Diociaiuti

RIETI - Grinta, gol, assist. Tre parole perfette per descrivere Luigi Scotto, attaccante del Rieti che a settembre compirà 28 anni e che finora ha siglato 13 reti. Nel turno infrasettimanale dello Scopigno è tornato al gol contro il Lanusei, successo (2-0, altro rigore di Minincleri) che ha spianato la strada verso la Serie C e aumentato l’entusiasmo in città. Il Rieti riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti. Il Messaggero lo ha intervistato.



Scotto, è tornato al gol dopo un infortunio e due mesi senza segnare. Come si sente?

«Ma quali due mesi, dai, solo quattro partite. Purtroppo c’è stato l’infortunio di mezzo. Sapevo di non stare bene: dopo la Flaminia ho avuto questo infortunio. Ho saltato l’Atletico, col San Teodoro non mi ero neanche allenato e poi fortunatamente sono tornato a giocare da due gare. E sono contento che siano andate abbastanza bene».



Oltre il gol, Scotto dimostra una grande fame, quasi una rabbia agonistica sul campo…

«Mi piace segnare e mi piace far fare gol. Ho già aumentato il bottino degli assist rispetto all’anno scorso. Quanti ne conto? Almeno una quindicina».



Scotto, il campionato è finito?

«Dico di no, sapete meglio di me che nel calcio può accadere di tutto. Adesso ci troveremo di fronte delle squadre che hanno bisogno di punti, come accaduto con il Lanusei, non ci regalerà niente nessuno. Soprattutto quando vai a scontrarti con squadre sarde come Nuorese, Monterosi e Budoni, tutte partitacce per noi. La più difficile delle ultime cinque? Dico che andare a Nuoro a far risultato è veramente difficile, è una squadra costruita per stare vicino ai playoff. E il Monterosi lo conosciamo tutti. È la squadra che l’anno scorso ha fatto i playoff».



Un “favore” grande quello della banda Demartis, Bianchi, Masala, insomma il Latte Dolce, che ha pareggiato con l’Albalonga giovedì scorso…

«Loro sono rimasti molto legati a Rieti e ci tenevano a farci questo regalo. E penso che qua abbiano lasciato un bel ricordo, nonostante la delusione dello scorso anno. Quello che stiamo facendo in questa stagione è quello che abbiamo costruito dalla scorsa, anche con loro, nonostante le cose alla fine non siano andate bene».



C’è un suo obiettivo in termini di gol, assist?

«L’obiettivo è vincere, del resto m’importa poco. Importante è fare prestazioni importanti, quello conta. E io ci provo ogni domenica. So di essere uno dei giocatori che deve, perché davanti dobbiamo fare la differenza e quindi spero di continuare a farla».



Con una eventuale promozione in C, Scotto rimarrebbe?

«Penso sia un discorso che non si può fare adesso. Bisogna vedere tante cose, sicuramente si farà una bella chiacchierata. Anche quest’anno sembrava che non dovessi rimanere e invece…».



La città è sempre più entusiasta della squadra, cosa dice ai reatini?

«Parlando con tutti ho capito che qui c’è stata sempre un po’ di delusione, ma penso che questa squadra è la seconda, in questo momento, in Italia, dietro solo al Potenza, sia di due punti che di due gol fatti. Credo sia anche giusto venire a supportarci, l’impegno che ci stiamo mettendo è davvero tanto. Fisico e mentale. Questo campionato è difficile, stiamo facendo colpo su colpo con le avversarie. In un altro girone avremmo già vinto. Ma stiamo lottando ed è giusto che ci supportino. Mi aspetto sempre di più».



Che farà il Latina con l’Albalonga, mercoledì?

«Una gara aperta a tutto, sono due squadre con individualità molto forti e gare che vengono decise dai giocatori a volte. Certo che il Latina in casa dovrà vendere cara la pelle perché sta cercando una posizione migliore nei playoff; sarà una partita dura per entrambe».

Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:28



