Rieti, la Scopigno Cup al Gudini: Pescara non dà scampo al Lugano (11-3) e conquista il terzo posto. Foto

RIETI - Come da pronostico è il Pescara a chiudere al terzo posto la ventottesima edizione della Scopigno Cup. Il Delfino piega gli svizzeri del Lugano con un rotondo 11-3.



Gara senza storia al Gudini, che rimane equilibrata solo nei primi minuti, con un doppio botta e risposta che porta le squadre sul 2-2. E’ il Pescara però a piazzare il primo allungo, con il Lugano che solamente nella ripresa riaccende un minimo la speranza accorciando sul 6-3. Finisce poi in goleada per la squadra allenata da D’Alesio, che chiude così al terzo posto. Alle 16, in diretta RaiSport e al Tilesi di Amatrice saranno invece Juventus e Lazio a giocarsi la finale per il primo posto.

Il tabellino

Lugano: Genovese, Bonvin, Mazzucottelli, Tamburini, Frangioni, Krasniqi, Albisetti, Carrasco, Rezia, Poretti, Knduka. A disp: Carpentieri, Pellegrini, Rosa, Perri, Jammetti, Bengondo, Moccetti. All.Pugliese

Pescara: Mattia, Savarese, Capaldo, D’Innocenzo, Padalino, Scipione, Rega, Canale, Di Dio, Mandrone, Di Meo. A disp: Gallo, Colarelli, Marchegiani, Dagasso, Rossi, Dyeye, Scipioni. All. D’Alesio.

Marcatori: 2’ Scipione (P), 9’ Knduka (L), 16’ Di Meo (P), 30’ Carrasco (L), 38’ Di Dio (P), 45’ Padalino (P), 47’ Dagasso (P), 48’ Di Meo (P), 53’ Pellegrini (L), 57’ Canale (P), 72’ Dyeye (P), 80’ Dagasso (P), 85’ Dagasso (P), 88’ Marchegiani (P), 89’ Dyeye (P)

Ultimo aggiornamento: 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA