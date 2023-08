Scopigno Cup, Lazio prima semifinalista. Lottano per gli altri tre posti Fluminense, Monza, Inter, Napoli e Salernitana. Foto

RIETI - La Lazio è la prima semifinalista della 31esima Scopigno Cup. La formazione di Marco Alboni chiude a punteggio pieno il girone 4, bissando il successo d’esordio contro la Roma, riservando lo stesso trattamento all’Aquila, battuto 2-0 a domicilio al termine di una gara dominata sin dalle battute iniziali.

La qualificazione alle semifinali degli altri tre raggruppamenti che si deciderà, inevitabilmente, oggi. Nel girone 3, infatti, Napoli e Benevento si dividono la posta in palio (1-1) con gli azzurri che dovranno battere la Salernitana per arrivare all’atto conclusivo, mentre ai granata basterebbe anche un pareggio per eliminare il Napoli. Nel girone 2, la Ternana pareggia 2-2 con l’Inter al “Gudini”, ma per approdare in semifinale dovrà sperare che oggi i nerazzurri vincano con meno di due gol di scarto contro il Campitello. Nel girone 1, invece, il Monza supera nettamente il Fc Rieti (11-0) e oggi contenderà il passaggio del turno al Fluminense che fa registrare un +8 nella differenza-reti e a cui non basterà un pareggio.