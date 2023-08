Scopigno Cup, la Lazio vince il derby: 1-0 sulla Roma. Foto. Fluminense travolgente, ok Salernitana e Ternana

RIETI - La 31^ edizione della Scopigno Cup World Football Tournament Under 17 ha preso inizio questo pomeriggio alle 15,30 con la partita inaugurale che si è svolta a Rieti presso lo Stadio Scopigno.

Momenti toccanti con la presenza delle famiglie di tre ragazzi reatini scomparsi nel sisma dell'Aquila del 2009 Luca Lunari, Michela Rossi e Valentina Orlandi.



Emozioni con l'inno d'Italia cantato da Silvia Costanzi e dal Gruppo Rieti Opera Ensemble.

A dare il calcio d'inizio, la mascotte Nicholas Graziani insieme a Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, a Rieti per il convegno in collaborazione con Aiac Lazio “ Il calcio oggi: nuovi orizzonti tecnico-tattici“.

Inaugurata questa mattina, nell'ambito delle iniziative collaterali del torneo, anche la Mostra Internazionale di Arte e Pittura.



Ad aggiudicarsi il derby Roma - Lazio, al termine di un combattuto incontro, sono stati i laziali, andati in vantaggio con Trifelli. A fine partita, all'insegna dei valori di sport e fratellanza, una foto insieme per le due formazioni, insieme agli organizzatori.



I risultati

A.S. ROMA vs S.S. LAZIO 0-1

TERNANA CALCIO vs CAMPITELLO 1973 3-1

FLUMINENSE (BRASILE) vs A.S.D. F.C. RIETI 1936 9-1

U.S.

SALERNITANA vs BENEVENTO CALCIO 2-1