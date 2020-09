Rieti, la Scopigno Cup al Gudini, la Lazio liquida 3-0 il Lugano. Foto. Biancocelsti in finale con la Juventus

RIETI - Sarà Juventus-Lazio la finale della ventottesima edizione della Scopigno Cup. I biancocelesti hanno superato il Lugano 3-0 nella seconda gara della terza giornata e raggiungono i bianconeri nella finale di domani ad Amatrice.



Biancocelesti sempre in controllo del match, sbloccato dopo neanche un minuto di gioco da Napolitano. Prima dell’intervallo c’è tempo per altri due gol della squadra allenata da Marco Alboni: al 9’ arriva il raddoppio di Milani, prima del tris, proprio allo scadere, di Serafini. Nella ripresa la Lazio controlla senza premere troppo sull’acceleratore, anche se il Lugano non sta a guardare e sfiora il gol in un paio di circostanze ma non ci sono particolari emozioni da registrare e si chiude sul 3-0 per i biancocelesti.

Insomma, questa edizione dello Scopigno Cup si chiuderà esattamente come si era aperta, sempre in diretta sulle telecamere di RaiSport e sempre al Tilesi di Amatrice.

Le finali

Finale 3 posto: Lugano- Pescara (ore 10, Gudini)

Finale 1 posto: Juventus – Lazio (ore 16, Tilesi di Amatrice, diretta RaiSport)

Il tabellino

F.C. Lugano: Genovese, Bonvin, Tamburini, Frangioni, Pellegrini, Rosa, Perri, Poretti, Jametti, Moccetti, Knduka. A disp. Albisetti, Carrasco, Rezia, Bengondo, All. Pugliese.

S.S. Lazio: Sternini, Ruggeri, Quaresima, Tallini, Mancini, Del Mastro, Milani, Marafini, Serafini, Napolitano, Nannini. A disp. Magro, Abatneh, Bedini, Troise, Crespi, Nori, Legnante. All. Alboni.

Marcatori: 1’ Napolitano (L), 9’ Milani (L), 35’ Serafini (L)

