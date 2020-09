Rieti, la Scopigno Cup al Gudini: la Juventus travolge anche il Pescara (5-1) e vola in finale. Foto

RIETI - La Juventus è la prima finalista della ventottesima edizione della Scopigno Cup. Nella gara di apertura della terza giornata i bianconeri hanno battuto in rimonta 5-1 il Pescara, staccando il primo biglietto per Amatrice.



Eppure è stato proprio il Pescara a passare in vantaggio al 4' com uno sfortunato autogol bianconero, un episodio che da la scossa ai ragazzi di Pedone, che impiegano 6' a trovare il pareggio con un sinistro in diagonale di Turco. Dopo il pareggio la Juventus gioca in scioltezza controllando il match e 4' più tardi mette il naso avanti con un tocco morbido di Pellitteri, che manda i suoi avanti 3-1 all'intervallo. Nella ripresa non c'è storia, la Juventus ne ha di più, e con uno scatenato Hasa chiude definitivamente i conti sul 5-1. Adesso la gara tra Lugano e Lazio che dirà quale sarà la seconda finalista insieme ai bianconeri, e chi invece si dovrà accontentare della "finalina" contro il Lugano di domattina al Gudini.

Il tabellino

Juventus: Scaglia, Ventre, Blesio, Pellitteri, Elefante, Nobile, Strijdonck, Maressa, Turco, Le Donne, Rouhi. A disp. Cordaro, Antolini, Dellavalle, Marangoni, Doratiotto, Valdesi, Condello, Galante, Hasa. All. Pedone

Pescara: Gallo, Padalino, Capaldo, Dyeye, Marchegiani, Scipione, Patanè, Rossi, Di Dio, Ripani, Scipioni. A disp. Mattia, Colarelli, Savarese, D'Innocenzo, Canale, Mandrone, Dagasso, Di Meo, Rega. All. D'Alessio

Arbitri: Chirnoaga di Tivoli (Aguzzi-Pogaci)

Marcatori: 4' Autogol Blesio (J), 10' Turco (J), 14' Pellitteri (J), 42' e 60' Hasa (J)

