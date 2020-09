Rieti, Scopigno Cup al Gudini, la Juventus non dà scampo al Lugano: 5-0 e finale centrata. Foto

RIETI - Juventus a punteggio pieno dopo due gare nella ventottesima edizione della Scopigno Cup. Nella prima gara odierna i bianconeri si sono importi 5-0 sul Lugano, bissando il successo ottenuto ieri nella gara inaugurale ad Amatrice contro la Lazio.



Juventus sempre in controllo del match, che parte con un paio di buone occasioni neutralizzate dal portiere della formazione svizzera Carpentieri. Il vantaggio arriva al 5’ con Ventre, poi una fase di sostanziale equilibrio spezzata dal raddoppio dello stesso numero 7 al 23’. E’ invece Galante, due minuti più tardi, a calare il 3-0, risultato con il quale le due squadre vanno all’intervallo. Nella ripresa molti cambi da ambo le parti, ma la Juventus allunga ancora grazie a Valdesi, prima del definitivo 5-0 dell’olandese Strijdonck. Con questa vittoria la Juventus si aggiudica uno dei due posti per la finale in programma lunedì prossimo 7 settembre ad Amatrice, in diretta su RaiSport.

Il tabellino

F.C. Lugano: Carpentieri, Bonvin, Capone, Mazzucotelli (61’ Genovese), Tamburini, Krasniqi (36’ Bengondo), Albisetti, Carrasco (47’Perri), Pellegrini, Resia, Poretti (38’ Rosa). A disp. Moccetti, Frangioni, Jametti, Knduka. All. Pugliese

F.C. Juventus: Cordaro, Marangoni, Blesio, Valdesi, Antolini (41’ Elefante), Nobile, Ventre (60’Turco), Hasa (41’ Maressa), Galante (41’ Strijdonck), Pellitteri (60’ Doratiotto), Condello. A disp. Scaglia, Dellavalle, Rouhi, Ledonne. All. Pedone

Marcatori: 5' pt. , 23' pt Ventre, 25’, 25 pt Galante, 5’ st Valdesi, 27’ st Strijdonck

