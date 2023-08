Scopigno Cup, il gran finale: Fluminense-Salernitana e Lazio-Inter le semifinali, la sera la sfida decisiva. Foto

RIETI - Saranno Fluminense-Salernitana (stadio Scopigno) e Lazio-Inter (Gudini) le due semifinali in programma domani mattina alle 10, a decretare chi alle 21.15 giocherà la finale della 31esima Scopigno Cup (diretta su Rai Sport).

Nella mattinata, la Salernitana - un po’ a sorpresa - ha avuto la meglio sul Napoli (2-1) strappando il pass per contendere l’accesso alla finalissima ai detentori del titolo del Fluminense. I brasiliani, infatti, nel primo pomeriggio, in un Gudini infuocato, si sono sbarazzati del Monza con un perentorio 5-0 che, sommato al 9-1 inaugurale ottenuto contro il Rieti, ha permesso agli amarantoverde di chiudere il proprio girone a punteggio pieno e qualificarsi per la semifinale. La Lazio invece, dopo aver battuto in rapida sequenza sia Roma (1-0) che L’Aquila (2-0), ha vissuto la terza giornata da spettatrice interessata attendendo il nome della squadra a cui contendere l’accesso all’atto conclusivo del torneo. E a sfidare i capitolini saranno i nerazzurri dell’Inter che, dopo il 2-2 ottenuto contro la Ternana, hanno avuto la meglio nettamente sul Campitello con un prezioso 7-0 che ha “annullato” il 3-1 con cui i rossoverdi si erano aggiudicati il derby umbro, guadagnando un posto in semifinale.

E mentre a Cittareale (ore 15.30) si assegnerà la seconda edizione della categoria Under 17 femminile, contesa tra Roma e Ternana, allo stadio - alla stessa ora - andrà in scena la Coppa Fair Play, che vedrà le due migliori seconde ancora in campo: toccherà a Monza e Ternana sfidarsi.

A seguire (ore 17) sarà la volta della prima edizione della Scopigno Cup Special Olympics, con tre squadre in campo, di cui due reatine e una romana.